В память об убитых шведских фанатах сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания

Теги Сборная Бельгии по футболу УЕФА происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания.

Напомним, вчера в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен.

Матч сборных Бельгии и Швеции был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, все сегодняшние матчи квалификации Евро-2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.

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23 комментария

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Cruel Snake
Учитывая то сколько людей сейчас гибнет, вообще все немыми должны быть
+10
0
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Rio de Janeiro
2 шведских фаната>тысячи палестинских детей, женщин и стариков
+17
-10
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Пикачу82
В память о жертвах геноцида народа Палестины не хотят минуту молчания сделать и исключить Израиль из всех соревнований?
+15
-9
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Rio de Janeiro
Ответ fbd
Для европейского футбола 2 шведских футбольных фаната, убитых во время матча, важнее палестинцев, которые вообще к Европе отношения не имеют
Запад декларирует другое
–Все с рождения равны
–Ценность человеческой жизни для нас универсальна
–Международное право универсально
Ну и прочий бред в которые сами же не верят
+4
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Плевал я
Ответ seppblatter@mail.ru
Не тысячи, а миллионы. Минздрав Палестины не будет обманывать!
Зато ты знатный ########( лжец)
+3
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Плевал я
Ответ Cruel Snake
Учитывая то сколько людей сейчас гибнет, вообще все немыми должны быть
2 человека это трагедия, а тысячи женщин и детей это сопутствующий ущерб. Понимать надо ☝️
+5
-3
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Nemat A
Лицемеры ёпт...
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fbd
Ответ Rio de Janeiro
2 шведских фаната>тысячи палестинских детей, женщин и стариков
Для европейского футбола 2 шведских футбольных фаната, убитых во время матча, важнее палестинцев, которые вообще к Европе отношения не имеют
+3
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Иван Баланар
Ответ fbd
Для европейского футбола 2 шведских футбольных фаната, убитых во время матча, важнее палестинцев, которые вообще к Европе отношения не имеют
а у них 🧠 не хватает это осознать. И еще прикалывает, что эти 🤡 минуту молчания даже по своим соотечественникам, погибшим на СВО, не проводят
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Дядя ТУРА
Ответ Rio de Janeiro
2 шведских фаната>тысячи палестинских детей, женщин и стариков
тебе надо чтоб больше шведов убили? для знака равно
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fbd
Ответ Rio de Janeiro
Запад декларирует другое –Все с рождения равны –Ценность человеческой жизни для нас универсальна –Международное право универсально Ну и прочий бред в которые сами же не верят
Так а в чем противоречия то? Из этих принципов не вытекает, что они из-за каждой смерти в мире минуты молчания должны устраивать. Это просто принципы, на которых строится их общество. Палестина к Европе не относится.
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Иван Баланар
Ответ Rio de Janeiro
Свисток ты от чайника, минуты на спортивных мироприятиях по всему миру молчания проводятся вне зависимости от локации трагедии и национальности погибших
кто тебе это сказал?
Ты сам выдумал и осуждаешь других?
Так проведи свою
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Франческо Тортик
Ответ Rio de Janeiro
2 шведских фаната>тысячи палестинских детей, женщин и стариков
Тот самый момент, когда упоминаются тысячи палестинских детей, женщин и стариков, а про зверски убитых террористами тысячи израильтян ни слова.

Это те самые люди, которые поют тут песни про значимость жизней мирных людей, страдающих от войны и насилия.
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Франческо Тортик
Ответ Дядя ТУРА
тебе надо чтоб больше шведов убили? для знака равно
Ему надо, чтобы тысячи палестинцев ходили убивать шведов.
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