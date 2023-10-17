В память об убитых шведских фанатах сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания
Сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания.
Напомним, вчера в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен.
Матч сборных Бельгии и Швеции был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, все сегодняшние матчи квалификации Евро-2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
–Все с рождения равны
–Ценность человеческой жизни для нас универсальна
–Международное право универсально
Ну и прочий бред в которые сами же не верят
Ты сам выдумал и осуждаешь других?
Так проведи свою
Это те самые люди, которые поют тут песни про значимость жизней мирных людей, страдающих от войны и насилия.