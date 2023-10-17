В память об убитых шведских фанатах сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания

Сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся с минуты молчания.

Напомним, вчера в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен.

Матч сборных Бельгии и Швеции был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, все сегодняшние матчи квалификации Евро-2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта.

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