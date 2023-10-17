Инфантино об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Я глубоко потрясен и опечален. От имени ФИФА выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших»

Теги Сборная Бельгии по футболу ФИФА происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу Джанни Инфантино квалификация Евро-2024 Футбол

Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с терактом в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 

«Я глубоко потрясен и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, где Бельгия принимала Швецию. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.

Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их национальным сборным и футбольным федерациям», – написал президент ФИФА

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8 комментариев

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Bashibuzuck
Надо больше беженцев принимать😏
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ta-tosha
Ответ DancePunk
Дисквал Бельгии за необеспечение безопасности
Причем тут футбол? Инцидент произошел в городе.
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Rio de Janeiro
европа заслуживает к себе такого отношения и это только начало)
+4
-4
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DancePunk
Дисквал Бельгии за необеспечение безопасности
+1
-1
0
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FilinMD
Ответ Bashibuzuck
Надо больше беженцев принимать😏
К сожалению, Россия в вопросе принятия сомнительных личностей недалеко ушла, учитывая объем прибывающих иностранных специалистов
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