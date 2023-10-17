Инфантино об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Я глубоко потрясен и опечален. От имени ФИФА выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших»

Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с терактом в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Я глубоко потрясен и опечален трагической гибелью двух шведов в Брюсселе недалеко от стадиона, где принимала Швецию. От имени ФИФА и футбольного сообщества я выражаю свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших.

Наши мысли обращены к народам Бельгии и Швеции, их национальным сборным и футбольным федерациям», – написал президент .

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