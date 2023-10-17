Премьер-министр Бельгии об убийстве шведских фанатов: «Футбольный матч – это праздник, и террористы попытались его испортить. Этот теракт поразил нас прямо в сердце»

Премьер-министр Бельгии высказался об убийстве болельщиков сборной Швеции.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Этот террористический акт поразил нас прямо в сердце. Футбольный матч – это праздник, который люди отмечают вместе, и именно его они [террористы] попытались испортить. Два человека погибли. Это особенно больно ранит нас.

Мы постарались поделиться максимумом информации, которой располагаем. Расследование все еще продолжается», – сказал Александр де Кро.

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