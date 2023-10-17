Премьер-министр Бельгии об убийстве шведских фанатов: «Футбольный матч – это праздник, и террористы попытались его испортить. Этот теракт поразил нас прямо в сердце»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Премьер-министр Бельгии высказался об убийстве болельщиков сборной Швеции.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 

«Этот террористический акт поразил нас прямо в сердце. Футбольный матч – это праздник, который люди отмечают вместе, и именно его они [террористы] попытались испортить. Два человека погибли. Это особенно больно ранит нас. 

Мы постарались поделиться максимумом информации, которой располагаем. Расследование все еще продолжается», – сказал Александр де Кро.

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17 комментариев

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Maturmalai
Ответ Валерий Анташов
Терроризм безусловное зло, но и провоцировать исламских фанатиков, сжигая Коран, нельзя. До шведов похоже долго доходит.
А если швед застрелит русского, который сожжет экземпляр Пеппи Длинныйчулок, ты тоже скажешь, что русский тоже сам был виноват?
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rigobersong
2 жертвы - теракт!

Миллионы жертв на ближнем востоке - не теракт!:)
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NickN
Де Кро не просто "сильно озабочен" данным случаем. Этот случай поразил его "прямо в сердце". Что это, как не прогресс европейской политики, хейтеры?
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Cat Behemoth
Только попытались? Но не испортили? Разве?
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УльтраПравый
Вот до чего доводит русофобская политика, каждого по отдельности их жалко, всех вместе не особо, хоть ядерные ракеты им завтра на их тупые русофобские бошки полетят))
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Dima67
Ответ NickN
Де Кро не просто "сильно озабочен" данным случаем. Этот случай поразил его "прямо в сердце". Что это, как не прогресс европейской политики, хейтеры?
Терактов в России за последние 20 лет лет было никак не меньше. Ты на чью недальновидную политику намекаешь?
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Slavnov
бла бла бла...
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Гамарджоба Генацвале
Уже террористы? Один же был, религиозный фанатик-убийца.Кстати,почему говорят именно о теракте? Сам же говорит, что расследование ещё не завершено.
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ApXuMaHqPuT
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KonradMillius
Больше Коранов сжигайте, чувак причинно следственных связей вообще не видит..
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OldCityFan
Ответ rigobersong
2 жертвы - теракт! Миллионы жертв на ближнем востоке - не теракт!:)
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Дмитрий Иванов
Ответ rigobersong
2 жертвы - теракт! Миллионы жертв на ближнем востоке - не теракт!:)
Пойди на другой ветке плюсы пособирай
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rigobersong
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий удален модератором
Наш президент давно сказал, что страны Евросоюзк это картель, который действует в сговоре:)) Позорные конечно страны, сами ничего не решают у себя:))
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