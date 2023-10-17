Линделеф о теракте в Бельгии: «У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я потрясен и опустошен. Выражаю соболезнования семьям и друзьям пострадавших»
Виктор Линделеф высказался о теракте в Бельгии.
Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.
«Я потрясен и опустошен ужасными инцидентами в Брюсселе с хладнокровными нападениями на наших соотечественников-шведов. У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям пострадавших.
В то же время мои мысли обращены ко всем болельщикам, посетившим вчерашний матч в Бельгии: никогда не должно быть такого, чтобы люди чувствовали себя в опасности, поддерживая свою команду на футбольном матче», – написал защитник сборной Швеции и «Манчестер Юнайтед».
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Он же не поставил это выше мировых конфликтов с тысячами жертв. Не надо додумывать и приписывать те смыслы, которые не оговорились.
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