Линделеф о теракте в Бельгии: «У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я потрясен и опустошен. Выражаю соболезнования семьям и друзьям пострадавших»

Виктор Линделеф высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Я потрясен и опустошен ужасными инцидентами в Брюсселе с хладнокровными нападениями на наших соотечественников-шведов. У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям пострадавших.

В то же время мои мысли обращены ко всем болельщикам, посетившим вчерашний матч в Бельгии: никогда не должно быть такого, чтобы люди чувствовали себя в опасности, поддерживая свою команду на футбольном матче», – написал защитник сборной Швеции и « ».

Капитан Швеции Линделеф: «Взял на себя инициативу, чтобы остановить матч с Бельгией. Страшно, когда грозит опасность, потому что носишь шведские цвета»

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