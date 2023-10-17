Линделеф о теракте в Бельгии: «У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я потрясен и опустошен. Выражаю соболезнования семьям и друзьям пострадавших»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу Виктор Линделеф Футбол

Виктор Линделеф высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Я потрясен и опустошен ужасными инцидентами в Брюсселе с хладнокровными нападениями на наших соотечественников-шведов. У меня нет слов из-за жестокости и бесчеловечности, я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям пострадавших.

В то же время мои мысли обращены ко всем болельщикам, посетившим вчерашний матч в Бельгии: никогда не должно быть такого, чтобы люди чувствовали себя в опасности, поддерживая свою команду на футбольном матче», – написал защитник сборной Швеции и «Манчестер Юнайтед».

Капитан Швеции Линделеф: «Взял на себя инициативу, чтобы остановить матч с Бельгией. Страшно, когда грозит опасность, потому что носишь шведские цвета»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Клирик
Вот уж точно - убийство человека это трагедия, убийство миллионов - это статистика.
+12
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Bashibuzuck
Ответ Liquidozz
Извините если туплю, я так и не понял: это был именно теракт направленный на шведов или рандом?
Рандом, радикальный исламский фанатик
+3
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Liquidozz
Извините если туплю, я так и не понял: это был именно теракт направленный на шведов или рандом?
+2
0
+2
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Leon Petov
Сначала Египет, теперь и Иордания отказалась принимать мирных беженцев из Палестины
+3
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Очки Дани Алвеса
Ответ Клирик
Вот уж точно - убийство человека это трагедия, убийство миллионов - это статистика.
Да при чем тут это-то вообще? Человек высказывается конкретно о вчерашнем инциденте.

Он же не поставил это выше мировых конфликтов с тысячами жертв. Не надо додумывать и приписывать те смыслы, которые не оговорились.
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max bogomazov
Ты тряпка не мог выйти взять микрофон и успокоить всех. Вместо этого быстра в автобус и в Швецию где своих психов религиозных хватает больной самой мирной идеологией.
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Плевал я
Ответ Liquidozz
Извините если туплю, я так и не понял: это был именно теракт направленный на шведов или рандом?
Кто может посвятить на в эту тайну, застрелен
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Alek88
Ответ Leon Petov
Сначала Египет, теперь и Иордания отказалась принимать мирных беженцев из Палестины
че же это они своих братушек кидают)
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deadjoker
А если бы это были не болельщики, а например, студенты. Спортс бы столько трафика потерял :)
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United_LP
Ответ Liquidozz
Извините если туплю, я так и не понял: это был именно теракт направленный на шведов или рандом?
Провокация
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Guillermo
Ответ Очки Дани Алвеса
Да при чем тут это-то вообще? Человек высказывается конкретно о вчерашнем инциденте. Он же не поставил это выше мировых конфликтов с тысячами жертв. Не надо додумывать и приписывать те смыслы, которые не оговорились.
Всё логично. Если убийство двух людей так взбудоражило европейскую общественность, то что же они скажут про убийства тысяч людей? (почти ничего)
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Leon Petov
Сначала Египет, теперь и Иордания отказалась принимать мирных беженцев из Палестины
Потому что они не мирные, не беженцы, и не из "палестины"
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Антон Киселёв
Ответ Leon Petov
Сначала Египет, теперь и Иордания отказалась принимать мирных беженцев из Палестины
Египет после обстрела кпп цахалом, Иордания после объявления о визите Байдена
Тупо решили блокаду устроить под предлогом "там все террористы, их никто не хочет принимать"
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