«Исламистский террор нанес новый удар. Отвратительно». Фламандский министр Зухал Демир об убийстве шведских фанатов
В Бельгии заявилии об ударе исламистского террора в связи с убийством фанатов.
Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен.
«Хладнокровное нападение в сердце нашей страны. Исламистский террор наносит новый удар. Это отвратительно.
Сил родным [погибших и пострадавших] и мужества всем нашим службам безопасности 🙏🏻», – написала фламандский министр юстиции Зухал Демир.
Напомним, ранее, 7 октября, случилось обострение палестино-израильского конфликта – после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
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Сочувствуют мирным палестинцам (а там детей 1 миллион), ну и не принимают теракты от ЦАХАЛ со своей «коллективной ответственностью»
что насчёт более 6000 ракет по Израилю? ракет с низкой точностью, а значит эти ракеты не могут быть направлены на военные цели? это что?
вы в своем уме вообще?
- Вы же сказали что не против людей другой расы
- Ну, это зависит от расы
Вот и Толик об этом.
Про сочувствие ХАМАС - ну, я видел немало оправданий в их адрес, в том числе на спортсе, в том числе в комментариях к своим сообщениям.
Про теракты ЦАХАЛ - одна страна вошла на территорию другой страны, убила больше 1000 человек и взяла заложников (именно страна - потому что не было ни одного высказывания с попыткой отмежеваться от случившегося со стороны официальной Палестины). Пострадавшая страна закономерно расценила нарушение своих границ и убийство своих граждан как объявление войны и начала специальную военную операцию. Да, погибнет множество мирных жителей жителей - по вине ХАМАС, который блокирует пути эвакуации мирных жителей и призывает их оставаться в своих домах. Называть это террором со стороны Израиля - подмена понятий и оправдение терроризма со стороны ХАМАС.
Насчет текущих событий не знаю, но вот момент выступления профессора еврея, которому, кстати, запрещен въезд в Израиль
https://vk.com/video/@levsharanskytrue?z=video-177565509_456246418%2Fpl_178161177_-2
1) медийно Украина отойдет на второй план, но поставки оружия туда будут продолжаться, штаты такое вывезут без проблем
2) большая война на ближнем востоке увеличит цены на нефть, но при этом вызовет экономический кризис, особенно в регионах, в которые Россия пытается сейчас впаривать свою нефть. Подумай, что в этот момент происходит со спросом и что в этот момент происходит с ценой на нефть
3) это даже в теории бредово звучит. Исламистская тусовка на фоне этого конфликта только радикализируется. Ты для них тоже неверный, кстати)
4) Турция вполне способна свою тюркскую политику запараллелить с другими процессами, в чем проблема?
Проблемы России как раз из-за того, что подобные тебе персонажи принимают решения и все время обсераются со своим стратегическим видением, переоценивая свои силы.
Не думал об этом?
А смысл же заложников в том, чтобы их убить. Это так работает? Ты спец в заложниках.
Террористы, если захотят , первыми свалят по своим норам. И ты что то про фильтрацию слышал - или там с 3 лет в террористы принимают?