«Исламистский террор нанес новый удар. Отвратительно». Фламандский министр Зухал Демир об убийстве шведских фанатов

В Бельгии заявилии об ударе исламистского террора в связи с убийством фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен.

«Хладнокровное нападение в сердце нашей страны. Исламистский террор наносит новый удар. Это отвратительно.

Сил родным [погибших и пострадавших] и мужества всем нашим службам безопасности 🙏🏻», – написала фламандский министр юстиции Зухал Демир.

Напомним, ранее, 7 октября, случилось обострение палестино-израильского конфликта – после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

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