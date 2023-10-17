«Исламистский террор нанес новый удар. Отвратительно». Фламандский министр Зухал Демир об убийстве шведских фанатов

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В Бельгии заявилии об ударе исламистского террора в связи с убийством фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен.

«Хладнокровное нападение в сердце нашей страны. Исламистский террор наносит новый удар. Это отвратительно.

Сил родным [погибших и пострадавших] и мужества всем нашим службам безопасности 🙏🏻», – написала фламандский министр юстиции Зухал Демир.

Напомним, ранее, 7 октября, случилось обострение палестино-израильского конфликта – после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

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49 комментариев

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Толик Изверг
Я во всех этих воплях защитников Палестины одного не понимаю. Почему никто, вообще НИ ОДИН медийный мусульманин не осудил теракт ХАМАСа? Почему все эти Бензема, Мазрауи, Шапи и прочие днем 7 октября сделали вид, что ничего не происходит, а потом кинулись защищать мирных жителей Палестины? Я не поддерживаю убийство мирняка, но блин, просто бесит происходящее. Кучка обезумевших бородачей под крики "АЛЛАХУ АКБАР" на камеру вырезали 1000 мирных жителей, среди которых кстати есть и граждане РФ, взяли заложников, утащили в свое гетто, и блин НИ ОДИН доблестный мусульманин не сказал что-то типа "ребят, это перебор, не надо во имя ислама убивать людей, это плохо, это не соответствует нашей религии". Какого черта вообще? Это нормально? А теперь ай-яй-яй, бомбят Газу. С террористами что делать? Понять и простить? Вызвать в поле на честный поединок? Вести переговоры? Я вообще не понимаю, как им в России может хоть кто-то сочувствовать, при том что у нас были и Беслан, и Норд-Ост, и Буденовск и много всего ещё.
+59
-15
+44
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Ебздрогыч
Главное Зухалу Демиру в ходе расследования не выйти на самого себя
+42
-10
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FilinMD
Ответ Толик Изверг
Я во всех этих воплях защитников Палестины одного не понимаю. Почему никто, вообще НИ ОДИН медийный мусульманин не осудил теракт ХАМАСа? Почему все эти Бензема, Мазрауи, Шапи и прочие днем 7 октября сделали вид, что ничего не происходит, а потом кинулись защищать мирных жителей Палестины? Я не поддерживаю убийство мирняка, но блин, просто бесит происходящее. Кучка обезумевших бородачей под крики "АЛЛАХУ АКБАР" на камеру вырезали 1000 мирных жителей, среди которых кстати есть и граждане РФ, взяли заложников, утащили в свое гетто, и блин НИ ОДИН доблестный мусульманин не сказал что-то типа "ребят, это перебор, не надо во имя ислама убивать людей, это плохо, это не соответствует нашей религии". Какого черта вообще? Это нормально? А теперь ай-яй-яй, бомбят Газу. С террористами что делать? Понять и простить? Вызвать в поле на честный поединок? Вести переговоры? Я вообще не понимаю, как им в России может хоть кто-то сочувствовать, при том что у нас были и Беслан, и Норд-Ост, и Буденовск и много всего ещё.
Ни одного человека не видел, кто именно ХАМАСу сочувствовал и одобрял их действия

Сочувствуют мирным палестинцам (а там детей 1 миллион), ну и не принимают теракты от ЦАХАЛ со своей «коллективной ответственностью»
+18
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+9
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ОттоДракула
Ответ Ебздрогыч
Главное Зухалу Демиру в ходе расследования не выйти на самого себя
Это женщина)
+10
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DoviDen
Ответ j30
весь мир заживет , однополярный мир рухнет , колонизаторы прекратят существование , и россия будет чуствовать себя в безопасности без нато сша итд и будет спокойно жить и развиваться
Володя Соловьев залогинься под основным
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Savardus
Ответ j30
весь мир заживет , однополярный мир рухнет , колонизаторы прекратят существование , и россия будет чуствовать себя в безопасности без нато сша итд и будет спокойно жить и развиваться
Зачем вы после телевизора вообще заходите в интернет, если Вам и так уже рассказали правильную версию мировоззрения, и избавили от необходимости мыслить самостоятельно, критически, аналитически?
+5
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votbelnas
Ответ FilinMD
Ни одного человека не видел, кто именно ХАМАСу сочувствовал и одобрял их действия Сочувствуют мирным палестинцам (а там детей 1 миллион), ну и не принимают теракты от ЦАХАЛ со своей «коллективной ответственностью»
какие теракты? вы про то что людям сказали эвакуироваться и после этого наносили удары по домам (в том числе жилым), где находится инфраструктура терористов Хамас?

что насчёт более 6000 ракет по Израилю? ракет с низкой точностью, а значит эти ракеты не могут быть направлены на военные цели? это что?
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votbelnas
Ответ Т Исмаил.
Какой чувственный вопль и визг и возвание у тебя,проникновенное такое,почему мусульмане не осуждают хамас,который отплатил 1%того чего делает сам израиль в палестине десятки лет,даже незнаю как это обьяснить.и надо ли обьяснять,так ты же призываешь к миру во всем мире,и сразу же :аяаяаяй про Газу,ну ты знал тольько про беслан норд ост и прочее,кто там больше людей убил есть доки и факты например,но ты промолчал про захват 9гор болььницы Грозного,до всего этого,ты промолчал про 42тыс убитых детей у нас,кто у тебя ищет понимания крепостной,ты зп 2 войны языка не вынимал из одного места,и никогда не вынешь,,,
чем можно оправдать ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ убийства детей, изнасилования женщин? тем что до этого было ЧТО? продолжите фразу: да он изнасиловал и убил девушку, но его можно понять потому что ...
вы в своем уме вообще?
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fbd
Ответ j30
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Ты во время подобных ситуаций в России считаешь, что она вот вот развалится, наверное. Легко же тебя впечатлить.
+4
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DoviDen
Ответ j30
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и тогда то уж заживёте))))))
+5
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Savardus
Вся эта ситуация заставляет вспоминать Агату Кристи: (Убийство в восточном экспрессе)

- Вы же сказали что не против людей другой расы
- Ну, это зависит от расы
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lirdrin
Ответ FilinMD
Ни одного человека не видел, кто именно ХАМАСу сочувствовал и одобрял их действия Сочувствуют мирным палестинцам (а там детей 1 миллион), ну и не принимают теракты от ЦАХАЛ со своей «коллективной ответственностью»
Про сочувствие не спрашивали. Осуждение ХАМАС со стороны официальной Палестины кто-то видел? Арабских стран?
Вот и Толик об этом.
Про сочувствие ХАМАС - ну, я видел немало оправданий в их адрес, в том числе на спортсе, в том числе в комментариях к своим сообщениям.
Про теракты ЦАХАЛ - одна страна вошла на территорию другой страны, убила больше 1000 человек и взяла заложников (именно страна - потому что не было ни одного высказывания с попыткой отмежеваться от случившегося со стороны официальной Палестины). Пострадавшая страна закономерно расценила нарушение своих границ и убийство своих граждан как объявление войны и начала специальную военную операцию. Да, погибнет множество мирных жителей жителей - по вине ХАМАС, который блокирует пути эвакуации мирных жителей и призывает их оставаться в своих домах. Называть это террором со стороны Израиля - подмена понятий и оправдение терроризма со стороны ХАМАС.
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Толик Изверг
Ответ Коразон До
///Понять и простить? Вызвать в поле на честный поединок? Вести переговоры?/// Надо было дать жителям Газы месяц хотя бы на то, чтобы покинуть район, туда бы ООН приехали, какие-то лагеря успели бы сделать рядом. И потом заходить ножками в Газу убивать террористов. Но ведь с налитыми бешенством глазами лучше проблемы решать, да? Сказать, да они прикрывались, мы то что могли сделать и так 200 кг. взрывчатки максимально точно в террориста кинули.
Месяц? Реально? А почему не год хотя бы? Ну так, чтобы и заложники померли наверняка, и террористы со всем своим барахлом свалить успели. Может, год всё-таки мало? Может пару лет?
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Толик Изверг
Ответ Т Исмаил.
Какой чувственный вопль и визг и возвание у тебя,проникновенное такое,почему мусульмане не осуждают хамас,который отплатил 1%того чего делает сам израиль в палестине десятки лет,даже незнаю как это обьяснить.и надо ли обьяснять,так ты же призываешь к миру во всем мире,и сразу же :аяаяаяй про Газу,ну ты знал тольько про беслан норд ост и прочее,кто там больше людей убил есть доки и факты например,но ты промолчал про захват 9гор болььницы Грозного,до всего этого,ты промолчал про 42тыс убитых детей у нас,кто у тебя ищет понимания крепостной,ты зп 2 войны языка не вынимал из одного места,и никогда не вынешь,,,
Вот про это я и говорю :) Тебе сказали про Беслан и Норд-Ост, а ты сразу про захват больницы и убитых детей. Знаешь, как это называется? Оправдание терроризма. Не благодари.
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Мурманчанин37
Ответ mr Gadisov
Может они потому что террористы и по дефолту осуждаются ? Тот же Шапи написал что Хамас не вся Палестина и то что они ее только используют. Сколько евреев выразило скорбь по мирным палестинцам ? И сколько евреев толкают речи в стиле гитлера про раковую опухоль ?
" Сколько евреев выразило скорбь по мирным палестинцам?"
Насчет текущих событий не знаю, но вот момент выступления профессора еврея, которому, кстати, запрещен въезд в Израиль
https://vk.com/video/@levsharanskytrue?z=video-177565509_456246418%2Fpl_178161177_-2
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fbd
Ответ Евгений Шазиев
Дай бог Израилю перенаправления всей той западной финансовой поддержки из украины в Израиль. А палестинцам, хезболле и прочим сопереживающим им - неплохих (очень даже) иранских вооружений. Пусть воюют как можно дольше. Для России сплошные профиты: 1. украина отойдёт на второй план 2. Взлетит нефть 3. Канализируется бородатая массовка из средней азии с пантюркистскими и панисламитскими тусовками. Надеюсь, многие из них переориентируются с нас на бедных, страдающих братьев из Газы. 4. Турция переключится с разжигания пантюркизма и панисламизма на территории тюркских стран и республик бывшего СССР. Пора, Пора, реджеп! Собирай аскеров - и вперёд, вернее, на юг Кто из России не согласен (мнение эстонцев, французов, британцев - побоку), тот либо российский мусульманин, либо человек не способный в стратегическое видение.
Как будет на самом деле:
1) медийно Украина отойдет на второй план, но поставки оружия туда будут продолжаться, штаты такое вывезут без проблем
2) большая война на ближнем востоке увеличит цены на нефть, но при этом вызовет экономический кризис, особенно в регионах, в которые Россия пытается сейчас впаривать свою нефть. Подумай, что в этот момент происходит со спросом и что в этот момент происходит с ценой на нефть
3) это даже в теории бредово звучит. Исламистская тусовка на фоне этого конфликта только радикализируется. Ты для них тоже неверный, кстати)
4) Турция вполне способна свою тюркскую политику запараллелить с другими процессами, в чем проблема?

Проблемы России как раз из-за того, что подобные тебе персонажи принимают решения и все время обсераются со своим стратегическим видением, переоценивая свои силы.
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DoviDen
Ответ молодой сутенер
Похоже - это только начало, сейчас весь этот животный мир полезет, но почему то не слышу молитв от всяких Бензема, Озила, Мазрауи и так далее
нет, не начало. А медленное тление с неотвратимым затуханием.
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Коразон До
Ответ Верховный Лорд
Это она))
для этого и придумали феминитивы
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Мишаня Кашников
Ответ Т Исмаил.
Какой чувственный вопль и визг и возвание у тебя,проникновенное такое,почему мусульмане не осуждают хамас,который отплатил 1%того чего делает сам израиль в палестине десятки лет,даже незнаю как это обьяснить.и надо ли обьяснять,так ты же призываешь к миру во всем мире,и сразу же :аяаяаяй про Газу,ну ты знал тольько про беслан норд ост и прочее,кто там больше людей убил есть доки и факты например,но ты промолчал про захват 9гор болььницы Грозного,до всего этого,ты промолчал про 42тыс убитых детей у нас,кто у тебя ищет понимания крепостной,ты зп 2 войны языка не вынимал из одного места,и никогда не вынешь,,,
ваххабит подъехал 😁
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Topordo
ХАМАС=ЦАХАЛ
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DoviDen
Ответ Мыкола
Вот нисколько не жаль гейропу и её население. Они же славян не жалеют. Наоборот хочется большей жары у них)))
как хотелось жары в июне тебе не передать
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Т Исмаил.
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ молодой сутенер
Похоже - это только начало, сейчас весь этот животный мир полезет, но почему то не слышу молитв от всяких Бензема, Озила, Мазрауи и так далее
с таким ником тебе ли говорить про животных)))?это престпление одного безумца,на атких есть власть и полиция,а там убивают десятки лет группы людей..
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Sergey Smirnov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Наверное потому, что тоже самое происходит и со стороны Израиля. Не думали об этом?
Приведи примеры захвата заложников и расстрела под камеру женщин и детей.
Не думал об этом?
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Коразон До
Ответ Толик Изверг
Месяц? Реально? А почему не год хотя бы? Ну так, чтобы и заложники померли наверняка, и террористы со всем своим барахлом свалить успели. Может, год всё-таки мало? Может пару лет?
Месяц - реально. Немного логистику сечёшь как 2 млн. жителей эвакуировать, желательно чтобы не с голой жопой они шли?
А смысл же заложников в том, чтобы их убить. Это так работает? Ты спец в заложниках.
Террористы, если захотят , первыми свалят по своим норам. И ты что то про фильтрацию слышал - или там с 3 лет в террористы принимают?
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Верховный Лорд
Ответ Ебздрогыч
Главное Зухалу Демиру в ходе расследования не выйти на самого себя
Это она))
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