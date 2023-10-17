Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»

Тренер сборной Швеции прокомментировал остановку игры с Бельгией из-за теракта.

Матч квалификации Евро-2024 не был возобновлен после перерыва из-за того, что незадолго до его начала в Брюсселе были застрелены два приезжих фаната.

– Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать.

Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?

– Вы ничего не знали, выходя на матч?

– Нет. Мне сказали в перерыве.

Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились.

И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится, – сказал .

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