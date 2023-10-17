Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Янне Андерссон Футбол

Тренер сборной Швеции прокомментировал остановку игры с Бельгией из-за теракта.

Матч квалификации Евро-2024 не был возобновлен после перерыва из-за того, что незадолго до его начала в Брюсселе были застрелены два приезжих фаната.

– Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать.

Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?

– Вы ничего не знали, выходя на матч?

– Нет. Мне сказали в перерыве.

Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились.

И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится, – сказал Янне Андерссон

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

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64 комментария

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Дренажная вода 4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чётко Европу добивают. Год жгли Кораны, параллельно запуская беженцев из разбомбленных недемократичных стран и спонсируя разные запрещённые в РФ организации (в числе спонсоров и помощников тот же Израиль - сухие факты, не более), а сейчас заламывают ручки, дескать, как это так вышло, что в цветущем саду по лианам скачут дикие звери🤓
Как будто в России лучше. Напомню, что недавно сын одного влиятельного чеченца безнаказанно избивал на камеру человека, который, кстати, сжёг Коран.
+45
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angliiskiilion
Ответ h9zbx6jdsd
А что вы думали, когда давали жечь Коран на своей территории? Религиозные фанатики и не на такое способны. Жаль погибших
я вообще никогда не понимал, почему шведы впускали всякий сброд из Африки и Азии, когда в той же Европе были голубоглазые, светловолосые и белокурые братья славяне русские, украинцы и белорусы, которые с радостью бы туда переехали и учили бы шведский язык работая не хуже, внешне отличии немного, как и внутренне, да и сам Рюрик отец основатель восточнославянской государственности был скандинавским северогерманцем
+19
-5
+14
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Stewart D.
муслимов пора жёстко выгонять из европы
+22
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+9
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arsenal.ave
То есть когда Израиль и Палестина друг друга кошмарят, это не чертов мир и можно играть в футбол, а тут двоих убили и мир сразу же стал чертов. Вот что значит, когда своя ж**а в тепле, до других нет дела. Пусть этот товарищ не играет больше в футбол, пока не воцарит мир во всем мире
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-18
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Stewart D.
муслимов пора жёстко выгонять из европы
Муслимы в россии, те же чеченцы тебя и ко кошмарят каждый день. Ты об этом переживай лучше
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h9zbx6jdsd
А что вы думали, когда давали жечь Коран на своей территории? Религиозные фанатики и не на такое способны. Жаль погибших
+22
-19
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просто скоро превратятся в один большой Нью-Йорк. Не думаю, что сами белые американцы насчёт этого парятся. А то что их численность не выросла, это из за старения. Просто подробнее интересовался этой темой на фоне шумихи о БЛМ.
по статистике из ещё 2019 года (почти 5 лет прошло), белые дети до 18 лет уже составляли менее 50% населения, когда как белые старики 65+ лет более 90% населения...
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Андрей Никитин99
Ответ Stewart D.
муслимов пора жёстко выгонять из европы
Муслинов надо выгонять в принципе
Пусть живут в своём неандертальском мире
Просто закрыть им въезд в цивилизованные страны и все
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angliiskiilion
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Разделяй и властвуй работает в любом государстве, вот почему
всё же белые европейцы христиане должны помогать друг другу, в будущем грядёт китайский национал социализм, который будет стоить в порошок всех не жёлтых, об этом ещё предрекал Вильгельм 2, кайзер Германской империи в конце 19 века
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angliiskiilion
Ответ Дмитрий Гурин
Кстати, Хамас не признан в РФ террористической организацией (только сухой факт)
методы хамаса ничем от ичкерийцев не отличается, воевать против детей, женщин и стариков с инвалидами и больными, в общем, беззащитными
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ХавиГави_Паратрупер
Чётко Европу добивают. Год жгли Кораны, параллельно запуская беженцев из разбомбленных недемократичных стран и спонсируя разные запрещённые в РФ организации (в числе спонсоров и помощников тот же Израиль - сухие факты, не более), а сейчас заламывают ручки, дескать, как это так вышло, что в цветущем саду по лианам скачут дикие звери🤓
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angliiskiilion
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чётко Европу добивают. Год жгли Кораны, параллельно запуская беженцев из разбомбленных недемократичных стран и спонсируя разные запрещённые в РФ организации (в числе спонсоров и помощников тот же Израиль - сухие факты, не более), а сейчас заламывают ручки, дескать, как это так вышло, что в цветущем саду по лианам скачут дикие звери🤓
Европа в первую очередь должна быть для европейцев, лучше бы впускали мигрантов русских, украинцев и белорусов, которые спокойно ассимилировались бы
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и белых там 190 млн. Всем бы под такой демографической угрозой быть 🤣🤣🤣
при 335 млн населении это немного, + впервые за 245 лет истории США численность белых не выросла, а упала за 10 лет между переписями (2010 - 2020), а процент падает ещё с 1960-х годов...
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В штатах белое население само уменьшается. Радует, что тамошние цветные не радикальные
там в основном сейчас растет численность латиносов католиков, ну и соответственно азиатов, в основном восточных, южных и юго-восточных, латиносы ленивые, а азиаты много работают и мало рожают, а процент негров стоит на месте + они рожают на уровне белых людей
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Мишаня Кашников
Ответ angliiskiilion
палестинских арабов нужно просто отправить на родину в Саудовскую Аравию, у них бабла много, раз тратят 500 миллиардов долларов на город стекло, 2 миллиарда на новое самое высокое здание в мире и 25 миллиардов на футболистов, палестинцы могут жить на 5 долларов в день, это немного, а палестинские земли отдать евреям, они заслужили кровью и потом эти земли по факту
эти земли можно отдать украинцам, что-бы не так обидно за Крым было
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Topordo
Че то меня никто не кошмарит. Как же так вышло?
Я чеченец и прекрасно вижу как в русских регионах сеюя ведут кавказцы, к руссим 0 уважения. Я думаю вас это задевает.
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ angliiskiilion
я вообще никогда не понимал, почему шведы впускали всякий сброд из Африки и Азии, когда в той же Европе были голубоглазые, светловолосые и белокурые братья славяне русские, украинцы и белорусы, которые с радостью бы туда переехали и учили бы шведский язык работая не хуже, внешне отличии немного, как и внутренне, да и сам Рюрик отец основатель восточнославянской государственности был скандинавским северогерманцем
Разделяй и властвуй работает в любом государстве, вот почему
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так там среди них лесбиянок много. Им мужчины по умолчанию неинтересны. (Я не заражён телеком. Среди ЛГБТ в США много белых девушек до 25 лет)
это всё печально, чем дальше, тем хуже
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angliiskiilion
Ответ Spartakovec navsegda
Таковым можно не весь мир считать, а страны, где осквернение чувств верующих считается нормальным. Рогатый искушает, в этом его суть, и этого искушения не избежали ни террорист, не шведские политики.
шведам нельзя было впускать в страну варваров диких, всяких мавров и вандалов необразованных
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ angliiskiilion
в США кстати тоже самое, белые парни берут в жены покорных азиатских мигранток, когда как белые девки прыгают на палках негров и латиносов, которые более настойчивые, упорные, жёсткие и т.д., то, что любят девки, типа кавказских горных у нас
Так там среди них лесбиянок много. Им мужчины по умолчанию неинтересны.

(Я не заражён телеком. Среди ЛГБТ в США много белых девушек до 25 лет)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ angliiskiilion
где то читал, что чистокровных шведов в Швеции осталось менее 70% населения, + шведские девушки активно рожают от африканцев и азиатов, эххх, некогда великая Шведская империя, во что ты превратилось
А шведские парни женятся на азиаток и африканок? Главные поставщики блондинов могут перестать ими быть...
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Arty Novikoff
Если пускать в своих дом дикарей, не удивляйся, что они дом подожгут, а тебя ограбят, изобьют, а то и убьют.

Но вы продолжайте звать к себе дикарей, а русских не пускайте и вводите все больше санкций.

Так победите.
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AERN
У человека вообще нет совести. При чем тут мир? Если все это спонсируют омерикосы.
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Jorge S.
Это такие мелочи, реальная жесть ещё впереди.
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Григоренко Виталий
Ответ AERN
У человека вообще нет совести. При чем тут мир? Если все это спонсируют омерикосы.
Да вообще все проблемы из за америкосов. Дно, а не страна.
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