Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»
Тренер сборной Швеции прокомментировал остановку игры с Бельгией из-за теракта.
Матч квалификации Евро-2024 не был возобновлен после перерыва из-за того, что незадолго до его начала в Брюсселе были застрелены два приезжих фаната.
– Я узнал во время перерыва по пути в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать.
Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?
– Вы ничего не знали, выходя на матч?
– Нет. Мне сказали в перерыве.
Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такова была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились.
И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится, – сказал Янне Андерссон.
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Пусть живут в своём неандертальском мире
Просто закрыть им въезд в цивилизованные страны и все
(Я не заражён телеком. Среди ЛГБТ в США много белых девушек до 25 лет)
Но вы продолжайте звать к себе дикарей, а русских не пускайте и вводите все больше санкций.
Так победите.