Председатель Европейского совета Мишель об убийстве фанатов Швеции в Брюсселе: «Сердце Европы поражено насилием»

Председатель Европейского совета прокомментировал остановку игры Швеции и Бельгии.

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Сердце Европы поражено насилием. Соболезную семьям жертв нападения в центре Брюсселя.

Моя поддержка бельгийским властям и службам безопасности, которые следят за ситуацией», – написал Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

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