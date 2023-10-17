Председатель Европейского совета Мишель об убийстве фанатов Швеции в Брюсселе: «Сердце Европы поражено насилием»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Председатель Европейского совета прокомментировал остановку игры Швеции и Бельгии.

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Сердце Европы поражено насилием. Соболезную семьям жертв нападения в центре Брюсселя.

Моя поддержка бельгийским властям и службам безопасности, которые следят за ситуацией», – написал Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

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Игра: проверьте свою футбольную орфографию

10 комментариев

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Trash Talking
А кто вообще просил Швецию лезть в эту за***у по сожжению Корана? Я уверен, что всё из-за этого. Зачем-то сплотили против себя всех исламистов, а теперь жертв строят. Показали всему миру свободу действия и слова? Теперь и им показывают. Политические решения партии всегда будут преследовать граждан, в стране которых эти решения были сделаны. Как россияне (спортсмены в том числе) хавают от всего мира последствия февральских прошлогодних событий, так и шведы будут теперь ярыми врагами исламистов.
Или они думали, что все мирно отреагируют как Чимаев, сменивший гражданство?
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LaffyTaffy
Европе внатуре пора просыпаться пока есть еще возможности, куча денег, время, еще можно провести реформы полиции/армии/миграционного законодательства.
Лет через 10-20, если ничего не будут сейчас делать, то белые жители будут на улицах поголовно туфли чистить мигрантам
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angliiskiilion
Ответ h9zbx6jdsd
Тем временем, убитых уже 5
шведам и европейцам пора уже просыпаться
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h9zbx6jdsd
Тем временем, убитых уже 5
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Вячеслав Максименко
Какие красивые слова!
Но, от выбранного курса отходить не намерены.
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Михо
Соболезнования близким погибших. С турнирной точки зрения матч значения не имеет, нужно оставить 1-1, почтить память
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Мишаня Кравцов
У Европы поражено не сердце, а мозг, причем уже давно, а эта ситуация просто следствие.

Европа сейчас как Россия при татаро-монгольском иге: вся политическая элита берет ярлык на правление у Америки, а других вариантов не предусмотрено, даже максимально пророссийский немецкий бизнес в конечном итоге продавили.
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Alex
Религия - опиум для народа.
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angliiskiilion
Ответ Вячеслав Максименко
Какие красивые слова! Но, от выбранного курса отходить не намерены.
леволиберальное уничтожение Европы
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