Председатель Европейского совета Мишель об убийстве фанатов Швеции в Брюсселе: «Сердце Европы поражено насилием»
Председатель Европейского совета прокомментировал остановку игры Швеции и Бельгии.
Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.
Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
«Сердце Европы поражено насилием. Соболезную семьям жертв нападения в центре Брюсселя.
Моя поддержка бельгийским властям и службам безопасности, которые следят за ситуацией», – написал Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
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