«Россия скатилась до того, что радуемся ничьей с Кенией». Булыкин про 2:2

Дмитрий Булыкин разочарован ничьей сборной России с Кенией (2:2).

«Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.

нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.

Наверное, сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал бывший форвард сборной России Булыкин.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию