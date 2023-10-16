«Россия скатилась до того, что радуемся ничьей с Кенией». Булыкин про 2:2

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Булыкин разочарован ничьей сборной России с Кенией (2:2).

«Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.

Сборной России нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.

Наверное, Карпин сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал бывший форвард сборной России Булыкин.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Volgogradets
там трушечкин такой оргазм поймал от ничьи, что всю ночь трусы будут сохнуть
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Тиджани Бабангида
Радости нет,но и посыпать голову пеплом нет смысла тоже. Мотивировать команду на бесцельные победы в товарищеских матчах и ожидать высокий уровень самоотдачи без задачи - наивно.
Карпин делает то,что имеет практический смысл в данной ситуации - поддерживает внутрикомандное взаимодействие и просматривает игроков.
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Владимир Пушкарев
Никто и не радовался ) играть с Кенией на поле Турецкого отеля, само собой уже говорит об уровне
+4
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Alex Metallov
Да, во времена Булыкина обыгрывали Швейцарию 4:1, тогда еще Булыкин три гола забил, хорошо помню ту игру. Теперь такие победы над такими соперниками не скоро будут.
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Алекс 777
Ответ Volgogradets
там трушечкин такой оргазм поймал от ничьи, что всю ночь трусы будут сохнуть
Булыкин смельчак! претензиии карпину предьявляет! А главному виновнику будет ж©пу лизать.
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v.belorussky
Россия скатилась до того, что не играет в международных турнирах.

А вот эти все товарняки с Кенией, Шменией и т.д. абсолютно никакой роли не играют.
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JENNINGS
Кения доросла до такого уровня, что вообще пофигу на ничью с Россией )))
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counsel
как будто при Булыкине мы чемпионами мира были и всех рвали ...
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Сергей Орлов
Очевидно, что Булыкин вообще не следит за футболом. Поставить в один ряд слабый Лихтенштейн и очень крепкий Люксембург мог только совсем ничего не понимающий человек.
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Олег Варнавский
Россия скатилась до того, что радуемся, что играем с Кенией...
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Dmitrij Glazkov
а что плохого в ничьей?
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ПавелАвер
Ответ Тиджани Бабангида
Радости нет,но и посыпать голову пеплом нет смысла тоже. Мотивировать команду на бесцельные победы в товарищеских матчах и ожидать высокий уровень самоотдачи без задачи - наивно. Карпин делает то,что имеет практический смысл в данной ситуации - поддерживает внутрикомандное взаимодействие и просматривает игроков.
тогда и транслировать такие матчи не надо для зрителей
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Макс
Ответ Тиджани Бабангида
Радости нет,но и посыпать голову пеплом нет смысла тоже. Мотивировать команду на бесцельные победы в товарищеских матчах и ожидать высокий уровень самоотдачи без задачи - наивно. Карпин делает то,что имеет практический смысл в данной ситуации - поддерживает внутрикомандное взаимодействие и просматривает игроков.
ты за сборную страны вышел на поле!!!!!
не имеет значения,что за матч.Тем более кого впервые вызывают!!!! мотивации у них нет,офигеваю просто....
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