«Россия скатилась до того, что радуемся ничьей с Кенией». Булыкин про 2:2
Дмитрий Булыкин разочарован ничьей сборной России с Кенией (2:2).
«Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.
Сборной России нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.
Наверное, Карпин сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал бывший форвард сборной России Булыкин.
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Карпин делает то,что имеет практический смысл в данной ситуации - поддерживает внутрикомандное взаимодействие и просматривает игроков.
А вот эти все товарняки с Кенией, Шменией и т.д. абсолютно никакой роли не играют.
не имеет значения,что за матч.Тем более кого впервые вызывают!!!! мотивации у них нет,офигеваю просто....