Мбаппе забил 65 голов за «Реал» и Францию в 2025 году
Килиан Мбаппе забил 65 голов в 2025 году.
Килиан Мбаппе забил 65-й мяч в календарном году.
Нападающий «Реала» сделал дубль в матче против «Талаверы» в 1/16 финала Кубка Испании (3:1, второй тайм).
В текущем календарном году футболист забил 58 мячей в составе клуба, 7 – за сборную Франции.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
