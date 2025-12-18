Мбаппе забил 65 голов за «Реал» и Францию в 2025 году

Килиан Мбаппе забил 65 голов в 2025 году.

Нападающий «Реала » сделал дубль в матче против «Талаверы» в 1/16 финала Кубка Испании (3:1, второй тайм).

В текущем календарном году футболист забил 58 мячей в составе клуба, 7 – за сборную Франции .

