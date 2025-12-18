Луис Энрике не ответил, станет ли Матвей Сафонов основным вратарем «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не ответил на вопрос о том, станет ли Матвей Сафонов основным вратарем команды после финала Межконтинентальный кубка.

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго » (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сйэва в серии пенальти.

– Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отбивал четыре пенальти подряд?

– Нет, я впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили.

– Место Сафонова в стартовом составе и его выдающаяся игра способствуют росту конкуренции? Вы можете сменить основного вратаря?

– Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех – и тех, кто играл, и тех, кто не играл, – и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом, – сказал Энрике.

Сафонов сыграл в стартовом составе «ПСЖ » 4 раза подряд.