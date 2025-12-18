  • Спортс
  Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»
Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»

Луис Энрике не ответил, станет ли Матвей Сафонов основным вратарем «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не ответил на вопрос о том, станет ли Матвей Сафонов основным вратарем команды после финала Межконтинентальный кубка.

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сйэва в серии пенальти. 

– Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отбивал четыре пенальти подряд?

– Нет, я впервые вижу, чтобы вратарь отбил четыре пенальти. Но мы рады, что продолжаем выигрывать трофеи, и этот мы заслужили. 

– Место Сафонова в стартовом составе и его выдающаяся игра способствуют росту конкуренции? Вы можете сменить основного вратаря?

– Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех – и тех, кто играл, и тех, кто не играл, – и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но прямо сейчас нам просто нужно наслаждаться этим моментом, – сказал Энрике. 

Сафонов сыграл в стартовом составе «ПСЖ» 4 раза подряд. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
