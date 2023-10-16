Дед Адамова о дебюте внука за сборную России: «Партнеры не давали ему пасы, когда он открывался. Я этого не могу понять»

Арсен Адамов дебютировал за сборную России.

23-летний защитник « », права на которого принадлежат « », отыграл весь товарищеский матч против сборной Кении (2:2).

, дедушка , оценил игру внука и сборной России.

«Дебют Арсена за сборную России – очень радостное событие для меня. Я с детства за ним присматриваю, очень много разговаривал и работал. Арсен сегодня сыграл очень здорово, не дал сопернику себя обыграть.

Единственное, чем я был недоволен: когда он открывался, партнеры не давали ему передачи, а разворачивались в другую сторону. Это не упрек, могу ошибаться, но сколько раз он мог убежать, но партнеры в этот момент отворачивались в другую сторону. Я этого не могу понять.

Арсен сыграл без ошибок, не дал себя обыграть. Очень благодарен тренеру, что дали ему сыграть. Он не растерялся в дебюте, я доволен его игрой.

Хотелось бы, чтобы он и дальше получал вызовы в сборную, но это решение тренерского штаба. Карпин привлекает многих игроков, следит за всеми.

Все футболисты получают свой шанс, и я считаю, что сегодня он заслужил, чтобы дальше тоже вызывали. Я думаю, Арсен будет бороться за свое место в сборной», – сказал Алханов.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

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