Дед Адамова о дебюте внука за сборную России: «Партнеры не давали ему пасы, когда он открывался. Я этого не могу понять»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Оренбург Хайдар Алханов сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Арсен Адамов Футбол

Арсен Адамов дебютировал за сборную России.

23-летний защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту», отыграл весь товарищеский матч против сборной Кении (2:2).

Хайдар Алханов, дедушка Адамова, оценил игру внука и сборной России.

«Дебют Арсена за сборную России – очень радостное событие для меня. Я с детства за ним присматриваю, очень много разговаривал и работал. Арсен сегодня сыграл очень здорово, не дал сопернику себя обыграть.

Единственное, чем я был недоволен: когда он открывался, партнеры не давали ему передачи, а разворачивались в другую сторону. Это не упрек, могу ошибаться, но сколько раз он мог убежать, но партнеры в этот момент отворачивались в другую сторону. Я этого не могу понять.

Арсен сыграл без ошибок, не дал себя обыграть. Очень благодарен тренеру, что дали ему сыграть. Он не растерялся в дебюте, я доволен его игрой.

Хотелось бы, чтобы он и дальше получал вызовы в сборную, но это решение тренерского штаба. Карпин привлекает многих игроков, следит за всеми.

Все футболисты получают свой шанс, и я считаю, что сегодня он заслужил, чтобы дальше тоже вызывали. Я думаю, Арсен будет бороться за свое место в сборной», – сказал Алханов.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Антон Фалафель
Да всем похер.
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BoGaL
Придется всей сборной в Чечню лететь извиняться ))
+13
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Дмитрий Агалаков
Вообще поздравляю Адамова с дебютом за сборную. Не знаю насчёт пасов, которые ему не давали, но, как мне кажется, сыграл он нормально.
+7
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Дядя ТУРА
дед Адама траоре
+5
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Ярик01
Надо бы извиниться партнерам
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.ru
а вот деду Помазуна грешить на партнёров внука не приходится... надо и не надо пасы ему раздают
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Архитектор Мендисабаль
Дадут ли слово деду Джикия?
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Юра Коленко
Дедуля денюшку на заслать партнерам
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Mihamoscow
Дернул бы волосок из бороды и всё бы было , мяч у внука и даже не один ☝🏾
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Тиджани Бабангида
Вот такой он - беспристрастный взгляд профессионала…
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Вячеслав Максименко
Они никому не давали нормальный пас на ход.
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Дэннис Молинарев
Ждём мнение от Романа Адамова
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Данко Лазович
Да он не может нормально простой пас принять. То споткнется, то переступать начинает лишний раз))
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TheSportNik
Дед Адамова кстати прав и не только так было про его внука, так как команда играла не понятно как, пасы шли больше , лишь бы пнуть куда-нибудь, а это означает, что работы тренера нет.
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L.A.S_Vegas_777_
Валера просто не объясняет, как играть и что делать.
Потому и валятся опытные Баринов, Джикия, пасы не получает Адамов, братья помидорки не заметны на поле и т.д и т.п
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Честный контроль
Как тренерский штаб сказал играть так и играли.
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