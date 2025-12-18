«Ман Сити» победил в 6-м матче подряд. Команда Гвардиолы вышла в полуфинал Кубка английской лиги

  • Спортс
0

«Манчестер Сити» победил в шестом матче подряд.

«Манчестер Сити» продлил победную серию.

Команда Пепа Гвардиолы дома обыграла «Брентфорд» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Это шестая подряд победа манкунианцев во всех турнирах. Последний раз «горожане» проигрывали 25 ноября – «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов.

20 декабря «Сити» примет «Вест Хэм» в 17-м туре АПЛ.

