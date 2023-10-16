Сильянов о 2:2 с Кенией: «Россия пропустила два дурацких гола и получила не то, за чем ехала. Тяжело было больше из‑за поля, качество не очень»

Александр Сильянов объяснил, почему Россия не обыграла Кению (2:2).

– Думаю, тяжело было больше из‑за поля. Потому что качество не очень, честно говоря.

Пропустили два дурацких гола. Где‑то не повезло – вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.

– Что говорил в перерыве?

– Не знаю, я разминался. Все вышли во втором тайме, чтобы реабилитироваться.

Конечно, было принципиально забить, даже выиграть. В моменте с голом специально простреливал, увидел нашего игрока.

– Кенийцы сильные?

– Нормальные, – сказал защитник, отдавший голевую передачу на 89-й минуте.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

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