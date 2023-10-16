Сильянов о 2:2 с Кенией: «Россия пропустила два дурацких гола и получила не то, за чем ехала. Тяжело было больше из‑за поля, качество не очень»
Александр Сильянов объяснил, почему Россия не обыграла Кению (2:2).
– Думаю, тяжело было больше из‑за поля. Потому что качество не очень, честно говоря.
Пропустили два дурацких гола. Где‑то не повезло – вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.
– Что говорил Карпин в перерыве?
– Не знаю, я разминался. Все вышли во втором тайме, чтобы реабилитироваться.
Конечно, было принципиально забить, даже выиграть. В моменте с голом специально простреливал, увидел нашего игрока.
– Кенийцы сильные?
– Нормальные, – сказал защитник, отдавший голевую передачу на 89-й минуте.
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Никому не нужный товарняк, в каком-то отеле в Турции, 2-3м составом, никакой мотивации, камон.
Будто если вам на работе дадут какую-то проходную задачу, вы будете в лепешку разбиваться, что ее сделать идеально