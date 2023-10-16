Сильянов о 2:2 с Кенией: «Россия пропустила два дурацких гола и получила не то, за чем ехала. Тяжело было больше из‑за поля, качество не очень»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении Матч ТВ Александр Сильянов Футбол

Александр Сильянов объяснил, почему Россия не обыграла Кению (2:2).

– Думаю, тяжело было больше из‑за поля. Потому что качество не очень, честно говоря.

Пропустили два дурацких гола. Где‑то не повезло – вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.

– Что говорил Карпин в перерыве?

– Не знаю, я разминался. Все вышли во втором тайме, чтобы реабилитироваться.

Конечно, было принципиально забить, даже выиграть. В моменте с голом специально простреливал, увидел нашего игрока.

– Кенийцы сильные?

– Нормальные, – сказал защитник, отдавший голевую передачу на 89-й минуте.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Serzhique
Боже, сколько же вылезло моральных камертонов, что хвалили пару дней назад сборную в победном матче с реально сильным соперником, а теперь за плюсиками начали строчить комментарии, дескать, обличающие сборную.

Никому не нужный товарняк, в каком-то отеле в Турции, 2-3м составом, никакой мотивации, камон.

Будто если вам на работе дадут какую-то проходную задачу, вы будете в лепешку разбиваться, что ее сделать идеально
+2
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+2
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paratruper17
Звездам помешали поле и невезение. Ясно-понятно
+2
-2
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Анатолий
Волеру хорошо слушает, дурацкие голы бла бла бла
0
0
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