Карпин о 2:2 с Кенией: «Счет по игре. Россия включилась только в конце»
Валерий Карпин оценил игру России в товарищеском матче с Кенией (2:2).
«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание.
Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал главный тренер сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Такую команду надо выносить без проблем, как Кения, там в футбол босяком играют, а Карпину,Онопко,Кафанову,Писареву платят такие деньги, что можно несколько таких африканских сборных содержать.
Валера просто издевается над болельщиками, а РФС ничего не делает, чтоб поменять тренера на нормального, который начнет работать со сборной.
Писарев и Онопко работали раньше в РФС, правда Онопко был тренером в ЦСКА долго, но запомнился только , как целовал эмблему клуба и все, а так фитнесом занимался для своего здоровья.
Создали группу здоровья при РФС для бездельников, причем им еще деньги платят неплохие.
Дюков ау, начинай работать, меняй тренерский штаб сборной России, хватит позорится!
Или Миллер решил, что уже и без того достаточно тратится на оных.
Надо было посмотреть на двух овощей близнецов или ещё на кого?)