Карпин о 2:2 с Кенией: «Счет по игре. Россия включилась только в конце»

Валерий Карпин оценил игру России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание.

Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал главный тренер сборной России.

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