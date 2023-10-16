Карпин о 2:2 с Кенией: «Счет по игре. Россия включилась только в конце»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин оценил игру России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание.

Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал главный тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Игра была равна?
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Вот я и дожил, сегодня играла сборная, а я даже не знал.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ Дурачок
Игра была равна?
играли два...
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Ryabchikov
После такого матча на пресс конференцию не нужно приходить. Взять 0.5 разливного и идти на вечернюю анимацию
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
Где-то читал, что существует чемпионат мира среди бомжей, не знал, что его начали показывать
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
А второй обязательный?)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Chuhmanov
Ответ dreamstep
Когда матч со сборной Лимпопо? Вот здесь есть призрачный шанс на победу.
Не обижайте нижегородский зоопарк
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Сейчас бы расклады посчитать . Но и это у нас отняли.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JackDaniels
Ответ onegin2007
Вот я и дожил, сегодня играла сборная, а я даже не знал.
Счастливый человек
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Volgogradets
Если счёт по игре, тогда подавай в отставку
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Когда матч со сборной Лимпопо? Вот здесь есть призрачный шанс на победу.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя Ригобера
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Никита Самарин
играли два...
Роналду
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paratruper17
И чееее? Ну ииии? Ииииииии?!!!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cat Behemoth
Ответ Батя Ригобера
Роналду
Роналду был. Просто перекрасился. А так он даже первый гол забил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheSportNik
По какой игре?
Такую команду надо выносить без проблем, как Кения, там в футбол босяком играют, а Карпину,Онопко,Кафанову,Писареву платят такие деньги, что можно несколько таких африканских сборных содержать.
Валера просто издевается над болельщиками, а РФС ничего не делает, чтоб поменять тренера на нормального, который начнет работать со сборной.
Писарев и Онопко работали раньше в РФС, правда Онопко был тренером в ЦСКА долго, но запомнился только , как целовал эмблему клуба и все, а так фитнесом занимался для своего здоровья.
Создали группу здоровья при РФС для бездельников, причем им еще деньги платят неплохие.
Дюков ау, начинай работать, меняй тренерский штаб сборной России, хватит позорится!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Dmitriy Racheev
Где-то читал, что существует чемпионат мира среди бомжей, не знал, что его начали показывать
Как так вышло, что Газпром его до сих пор не вызвался спонсировать?
Или Миллер решил, что уже и без того достаточно тратится на оных.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
Карпин с Онопко рандомно состав на игру выбирают, складывается такое ощущение. Ну непонятно, что делает Джикия и Баринов в составе..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Igor Chuhmanov
Не обижайте нижегородский зоопарк
У команды нижегородского зоопарка еще сторож на воротах стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Джикия, Баринов, Соболев, оба Миранчука, Евгеньев - не футболисты, зачем их звать даже в такую сборную?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.A.S_Vegas_777_
Почему тренер не включил сборную раньше?
Надо было посмотреть на двух овощей близнецов или ещё на кого?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Ответ Архитектор Мендисабаль
Джикия, Баринов, Соболев, оба Миранчука, Евгеньев - не футболисты, зачем их звать даже в такую сборную?
Никто не знает ответ на этот вопрос. Похоже даже тренерский штаб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flay
Ответ Wiley Fox
Карпину снова дебильные голы забили
Карпин сам по собственному не уйдёт его за руку надо тащить. Такую сборную смотреть не хочется. Кто то понимает зачем эти игры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
karbunkul211
"Сначала я всех выключил, а потом запустил. У меня была тактика, и я её придерживался"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cat Behemoth
Ответ Wiley Fox
Карпину снова дебильные голы забили
Какой тренер, такие и голы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yqvkmtdsqq
Ответ Никита Самарин
играли два...
Возьму на себя ответственность! Говна!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий