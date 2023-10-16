Обляков забил 1-й гол за сборную России – на 89-й игры с Кенией: «Мы очень старались, бились»

Иван Обляков забил первый гол за сборную России.

Случилось это на 89-й минуте товарищеского матча Россия – (2:2).

25-летний хавбек воспользовался пасом защитника « » .

«Рад забить дебютный гол. Жаль не удалось победить. Мы очень старались, бились. Всем спасибо за поддержку», – сказал Иван после игры.

провел 7-й матч за сборную России. Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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