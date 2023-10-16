Обляков забил 1-й гол за сборную России – на 89-й игры с Кенией: «Мы очень старались, бились»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Иван Обляков Александр Сильянов Футбол

Иван Обляков забил первый гол за сборную России.

Случилось это на 89-й минуте товарищеского матча Россия – Кения (2:2).

25-летний хавбек ЦСКА воспользовался пасом защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Рад забить дебютный гол. Жаль не удалось победить. Мы очень старались, бились. Всем спасибо за поддержку», – сказал Иван после игры.

Обляков провел 7-й матч за сборную России. Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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.ru
Ответ Юрий Король
Молодцы на пару с Чаловым.
Чалов вообще сегодня красавец... даже не стал в этом участвовать
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Юрий Король
Молодцы на пару с Чаловым.
+16
-2
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Serge Vendino
Пиняев и Обляков в 2 раза быстрее Миранчуков двигаются и соображают
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Serzhique
Ответ Serge Vendino
Пиняев и Обляков в 2 раза быстрее Миранчуков двигаются и соображают
Обляков на такой скорости, что просто подставил ногу из практически вратарской, респект!
+5
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Mihamoscow
Состав с Камеруном намного сильнее и интереснее смотрелся , чем этот до того , как Пиняева и Облякова выпустили …
Джикия вообще мёртвый …
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за ЦСКА 2002
Очень рад за Ивана,форму потихоньку набирает...
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OldRedWhite
Ответ Юрий Король
Молодцы на пару с Чаловым.
Обляков лучший игрок в двух матчах Сборной с большим отрывом .
В прекрасной форме Иван !
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Shuller18
Ваня молодец. Несмотря на всю критику, пашет и прогрессирует, а в сборной в последних матчах выглядит гораздо лучше амебы Миранчука.
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zho3716
Ответ Древний спартач
Как же хорошо сказано ! Бились ! ))))) А может надо было в футбол играть ?
Это он про себя с Пиняевым
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Alex Metallov
Обляков молодец! Когда в атаке играет, то всегда хорошо получается. Ждем голов за ЦСКА в этом сезоне.
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donatodonatore
Обляков молодец. Если человек в клубе в тонусе то и за сборную будет играть как надо.
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Древний спартач
Как же хорошо сказано ! Бились ! ))))) А может надо было в футбол играть ?
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Marathon50
Этот матч похож на договорняк
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Честный контроль
Валере надо в ножки кланяться клубу ЦСКА.
Армейцы только и делают результат в сборной! Иначе Физрук уже давно был бы уволен за проигрыши ноунеймам.
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Dart_Yoda
Лучшая сборная России, которую я когда-либо видел.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Вы просто молодцы!!!
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Олег Носов
Молодец Ваню так держать жаль что не выиграли из за своих же ошибок.
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ivashka
Ответ Олег Носов
Молодец Ваню так держать жаль что не выиграли из за своих же ошибок.
Запятые где потерял?)
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Торопов Саня
Армейцы тащат💪💪
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