Губерниев о 2:2 с Кенией: «Хорошо, если мы просто на отвали отнеслись. Плохо, если это наш уровень на самом деле»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев скептически отозвался об игре сборной России.

Россияне сегодня сыграли вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, забив на 89-й минуте.

«В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют… Но не выигрывают.

Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки! Кенийцы быстрее бегут, они атлетичнее. И у них лучше настрой.

Хорошо, пока наши пешеходы больше не пропустили. Всего 2. Сейчас в раздевалке наши огребут. Посмотрим, что будет дальше!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» после первого тайма.

«Ну, второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее, – дело пошло! Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – добавил Губерниев после матча.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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Лимит Лимитович
ГОЙДААААААА!!
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Bashibuzuck
Ответ Dmitriy Racheev
Может уже скажем ему?
Неее, пусть сам поймет😉
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Dmitriy Racheev
Может уже скажем ему?
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Очки Дани Алвеса
А где же патриотичное шапкозакидательство после 1:0 над Камеруном? Куда все делось за два дня? Ой, а может мы и от Камеруна ноги унесли, Матвей спас, а не разгромили/задушили?
+3
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Dmitry Orlov
Господи! Они чуть не проиграли Кении!
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Ярик01
Валера, Валера, любовь надежда и вера!
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Volgogradets
это наш уровень, мы - безнадежное говно, будем честны
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Pertinax Gandi
Ну мотивацию тоже не стоит со счетов сбрасывать. А её в сборной нет и ближайшие годы не будет.
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Cat Behemoth
Огребут в раздевалке? Да ладно? Неужто от Валерика?
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Сергей48
Дима, не сыпь нам соль на рану!
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Юра Коленко
С каким счетом проиграем сборной Антарктиды
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Boory
Какое же днище Джикия
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ПавелАвер
уровень дна ,но наша сборная могла бы побороться за выход из группы на чемпионате Европы
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ПавелАвер
С кем там ещё нам сыграть по зубам? Вьетнам? Камбоджа
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