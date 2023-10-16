Губерниев о 2:2 с Кенией: «Хорошо, если мы просто на отвали отнеслись. Плохо, если это наш уровень на самом деле»

Дмитрий Губерниев скептически отозвался об игре сборной России.

Россияне сегодня сыграли вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, забив на 89-й минуте.

«В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют… Но не выигрывают.

Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки! Кенийцы быстрее бегут, они атлетичнее. И у них лучше настрой.

Хорошо, пока наши пешеходы больше не пропустили. Всего 2. Сейчас в раздевалке наши огребут. Посмотрим, что будет дальше!» – написал комментатор и ведущий « » после первого тайма.

«Ну, второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее, – дело пошло! Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – добавил после матча.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию