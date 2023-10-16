Губерниев о 2:2 с Кенией: «Хорошо, если мы просто на отвали отнеслись. Плохо, если это наш уровень на самом деле»
Дмитрий Губерниев скептически отозвался об игре сборной России.
Россияне сегодня сыграли вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, забив на 89-й минуте.
«В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют… Но не выигрывают.
Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки! Кенийцы быстрее бегут, они атлетичнее. И у них лучше настрой.
Хорошо, пока наши пешеходы больше не пропустили. Всего 2. Сейчас в раздевалке наши огребут. Посмотрим, что будет дальше!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» после первого тайма.
«Ну, второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее, – дело пошло! Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – добавил Губерниев после матча.
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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