Мостовой о Медине: «Был одним из худших на поле – многие даже не знали, что он играет. ЦСКА будет кусать локти, потому что заслужил победу»

Александр Мостовой раскритиковал игру Хесуса Медины в матче с ЦСКА.

Медина, перешедший в «Спартак» из ЦСКА этим летом, сравнял счет в дерби на 97-й минуте. Матч 11-го тура Мир завершился со счетом 2:2.

« будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что армейцы практически всю игру владели преимуществом.

Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет. Но тоже, как сравнял – просто футболисты ЦСКА не смогли выбить мяч, и «Спартак» вовремя произвел хороший навес. И на поле был одним из худших. Многие даже не знали, что он играл, но такое бывает», – сказал бывший игрок « ».

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