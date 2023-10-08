Мостовой о Медине: «Был одним из худших на поле – многие даже не знали, что он играет. ЦСКА будет кусать локти, потому что заслужил победу»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Хесус Медина Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру Хесуса Медины в матче с ЦСКА.

Медина, перешедший в «Спартак» из ЦСКА этим летом, сравнял счет в дерби на 97-й минуте. Матч 11-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

«ЦСКА будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что армейцы практически всю игру владели преимуществом.

Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет. Но тоже, как сравнял – просто футболисты ЦСКА не смогли выбить мяч, и «Спартак» вовремя произвел хороший навес. И Медина на поле был одним из худших. Многие даже не знали, что он играл, но такое бывает», – сказал бывший игрок «Спартака».

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32 комментария

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Direct free kick
Мостовой расстроен спасением Спартака - какой позор
+58
-5
+53
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Peter Parker
А чего Медина? Тот же Тео вообще с мячом угрозы не составлял, Зобнина я вообще видел только при выходе на замену и при праздновании года Медины
+26
-3
+23
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Валерий Береснев
Как задолбал этот обиженка
+16
-2
+14
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Очки Дани Алвеса
Ответ Direct free kick
Мостовой расстроен спасением Спартака - какой позор
Так у него уже 1000 повторяющихся с промежутком в час реплик про никчемность Абаскаля и справедливость увольнения записаны были, а теперь еще ждать надо.
Этот генератор одной мысли расстроен не результатом, а тем, что нельзя лишний раз набросить на рыжего.
+12
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Александр Чернов
Мостовой даже не знал что Медина сегодня играл, но такое бывает. Тренер!
+7
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Император Плутона
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
нет, он в цска пойдет, нам такого не надо
+7
-2
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Игорь Мельников
Не согласен. Худшим в Спартаке был Денисов. Мостовой явно зол, что Медина сравнял счёт.
+6
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0собо безопасен
Ответ Direct free kick
Мостовой расстроен спасением Спартака - какой позор
Я вообще не болею за Спартак, и уж тем более не фанат Абаскаля но блин как же Я хочу чтобы у него всё получилось. Чтобы такие "ветераны" как мостовой заткнулись, надоело каждый раз одно и тоже 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+3
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КБ Сергей
Медина был не хуже Мозеса, Бонгонды, Рябчука, Денисова и Мартинса. Что Мостовому сделал Хесус, что он про него такое говорит?)))
+2
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Разрушающий мифы
В том, что Спартак вырвал ничью виноват сам ЦСКА. При 2-1 не реализовали несколько супермоментов, а в конце начали очень откровенно тянуть время, валяться на поле, вызывать для замены такси и т.д. Футбол за такие вещи нередко наказывает. Ну а то, что забил именно Медина - это ирония судьбы, усилившая эффект.
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natetinain
Ответ Slavnov
Все трансферы спартака,кроме может бонгонды,скажем так,не усиливают команду,серба хвалили,но он отдать не может первый пас совсем,высоко играть не может,скорость медленная,рябчук,не сильнее хлусевича,а впереди слабее,медина слабее игнатова,игнатов больше объем делает,лучше обороняется,вообще в обороне сильно прибавил,спартаку нужны покупки игроков за плюс 20 лямов,которые реально поднимут уровень,плюс вратарь,всю нынешнею бригаду,смело можно продавать
вот на бабича не надо гнать. безусловно лучший защитник в спартаке, да и лучше того перца, которого зенит увел. а покупать нужно чувака, который хотя бы по мячу и воротам попадает. в спартаке это только промес. и то время от времени. как сегодня приложился мимо мяча игнатов - это просто смех. в первом тайме тоже кто-то, не помню, так же мимо мяча махнул. медина, вроде. ударов нет вообще. впрочем паса кроме литвинова тоже никто отдать не может.
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natetinain
Ответ Spartakus1984
Почему тогда Денисов в том сезоне второй в РПЛ по отборам по статистике?
денисов все время лезет страховать в центр и теряет позицию. так что сегодняшние два с его фланга - далеко не последние. будут еще.
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Владимир Владимир
Редко читаю новости с Мостовым, но он нереально токсичный и противный эгоист
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Император Плутона
вот если бы он был тренером цска, медина бы не забил. мостового в цска
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Ответ Slavnov
Все трансферы спартака,кроме может бонгонды,скажем так,не усиливают команду,серба хвалили,но он отдать не может первый пас совсем,высоко играть не может,скорость медленная,рябчук,не сильнее хлусевича,а впереди слабее,медина слабее игнатова,игнатов больше объем делает,лучше обороняется,вообще в обороне сильно прибавил,спартаку нужны покупки игроков за плюс 20 лямов,которые реально поднимут уровень,плюс вратарь,всю нынешнею бригаду,смело можно продавать
зимой нужны покупки нападающего и обновление флангов обороны...
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Медина сделал что должен принёс результат, а то что играл не важно, так это касается всех без исключения...
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Slavnov
Ответ murzzzzzilka
Да что сегодня-то не так??????? Если бы не Макси, еще штуки 3 могли бы получить.
не про сегодня,вообще,максименко не стабилен,может потащить,а может пенок напускать,селихов больше лечится,свинов много пропускает,не выручая вообще,лантратова за копейки,жаль упустили, остается помазун и шелия
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murzzzzzilka
Расстроился Саня, очевидно🤦🏻‍♀️
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Anthony Wrynn
Ответ Игорь Мельников
Не согласен. Худшим в Спартаке был Денисов. Мостовой явно зол, что Медина сравнял счёт.
кто то же говорил из "важных" болельщиков, что можно и мостового поставить. Так и метит тогда на место, раз "поддержка" есть
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Spartakus1984
Ответ Не уверен!!
Денисов всегда самых худший на поле. Уже 2 год подряд. Как началось в матче за суперкубок с Зенитом, так ничего не изменилось. Где разговоры не вижу? Зато на Рассказова гнали всегда, даже когда виноват был тренер ставя его центральным защитником.
Почему тогда Денисов в том сезоне второй в РПЛ по отборам по статистике?
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ЭЮЯ
Ответ Direct free kick
Мостовой расстроен спасением Спартака - какой позор
Кафельников вообще больше не смотрит
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Direct free kick
Ответ Очки Дани Алвеса
Так у него уже 1000 повторяющихся с промежутком в час реплик про никчемность Абаскаля и справедливость увольнения записаны были, а теперь еще ждать надо. Этот генератор одной мысли расстроен не результатом, а тем, что нельзя лишний раз набросить на рыжего.
Всё-таки корни из школы ЦСКА дали о себе знать
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Алексей Тихий
О,экспертный никчёмный проснулся)
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Валерий Глубокий
Шурик ))) Чо ставка не зашла ? Ты прекращай в азарт играть ))) Ты же наша надежда в тренерском цехе ))) Да и голову помой , или боишься ум уйдет вместе с Шампуню))
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Франческо Тотти
Мостовой - антипод Орлову. Тот пихал про Зенит всегда, часто в восторженных тонах, у этого же все наоборот :)
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