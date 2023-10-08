Медина о голе в ворота ЦСКА: «Это важно для меня, событие. «Спартак» был лучше»
Хесус Медина доволен голом в конце московского дерби.
– «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра.
– Важно ли вам забить в ворота ЦСКА?
– Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше, – сказал полузащитник, летом перешедший из ЦСКА в «Спартак».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Возможно тренера спас
Но Спартак не был лучше сегодня, ЦСКА заслужил победу больше
Дичайший отскок
да ещё какого то узбека купили, который в полном порядке.