Медина о голе в ворота ЦСКА: «Это важно для меня, событие. «Спартак» был лучше»

Хесус Медина доволен голом в конце московского дерби.

– « » был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра.

– Важно ли вам забить в ворота ЦСКА?

– Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше, – сказал полузащитник, летом перешедший из в «Спартак».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию