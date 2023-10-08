Медина о голе в ворота ЦСКА: «Это важно для меня, событие. «Спартак» был лучше»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесус Медина доволен голом в конце московского дерби.

– «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра.

– Важно ли вам забить в ворота ЦСКА?

– Это важно для меня, это событие, но главное – игра всей команды. Нам нужно идти дальше, – сказал полузащитник, летом перешедший из ЦСКА в «Спартак».

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35 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Медина хорошо сыграл, гол важный забил, да
Возможно тренера спас
Но Спартак не был лучше сегодня, ЦСКА заслужил победу больше
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Spartakus1984
Мы были хуже.Не нужно выдумывать. Я за правду.
+39
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tommy_hell_trigger
Где он там был лучше?
Дичайший отскок
+26
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Древний спартач
Давайте адекватно и по-честному - Спартак был хуже !
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Евгений Истомин
Спартак был лучше? Лол. В каком месте? По владению мячом только.
+9
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Demetrio-77
ЦСКА нас полностью переиграл, откровенно отскочили. Никакой мысли, никаких заготовок, одна надежда на класс исполнителей. Чем там Абаскаль с ними занимается на тренировках, ума не приложу. Центр полузащиты горит, хоть туда 5 человек поставь. Из новичков только Бабич качественно усилил состав, остальные шило-на-мыло, и пусть не вводят в заблуждение 5 голов Бонгонды на старте, парень, конечно, фартожопый, но качеств команде особо не добавляет. В общем, я бы на месте руководства всерьез думал бы о смене рулевого, пока сезон в конец не засран, ну учитывая инсайды, что он там чуть ли не рулил трансферами верится в это слабо.
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Marat82
Медина за ЦСКА играет до сих пор. Мы, болельщики Спартака вообще то надеялись на смену тренера...
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pav11k
Спартак не был лучше, ЦСКА был интереснее и умнее в атаке, моментов у них было больше, сколько раз Максименко вступал в игру. ЦСКА нужно было продолжать играть, а не откровенно тянуть время, за что их и наказали
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Евгений Шевченко
к сожалению, Спартак сегодня заслужил поражение и реально отскочил.
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ZECA
Ответ Dr.Gebbelsss
Медина хорошо сыграл, гол важный забил, да Возможно тренера спас Но Спартак не был лучше сегодня, ЦСКА заслужил победу больше
Никто не заслужил победу. Падая после каждого аута и валяясь как девочки победу не заслуживают. Цска как девочки выглядели...
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Spartak16(region)
Ответ Сергей Терешин
Уважаемые болельщики Спартака. Я болею за ЦСКА. Змея у вас на груди. Вас не раз предавали. И эта гадюка кинет и вас. Придал раз придаш и два. Не я это придумал.
Серёга, да ладно тебе. вы за него 7 лямов евро получили! радуйся!
да ещё какого то узбека купили, который в полном порядке.
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миха Попов
Лучшим был Максименко, если бы не он, вылетело бы нам полная авоська!
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seMen_SM
ЦСКА сегодня даже не Медина наказал, так как играли они реально существенно сильнее на мой взгляд и победу в целом заслужили. Их наказал сам футбол, потому что нельзя при том, что игра идет, начинать время тянуть с середины второго тайма. Спокойно бы дожали и забили третий вместо валяний.
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Сергей Терешин
Какую змею пригрели.
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Альфред
Классика.
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mallowan
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Светлана Агейкина
Поздравляю, господин соврамши. Спас, ладно, но лучше...
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Антон Герасименко
В каком месте Спартак был лучше? Или я другой футбол смотрел...
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Chernoy
Спартак был хуже. Мы просто отскочили.
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Иван Шуткин
Лучше ,по сравнению с игрой со с Крыльями ,но сегодня 2 момента два гола ,а у Цска 5 минмум было
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Ответ Алексей Иванов
Сергея Юрана можно рассмотреть как тренера....Медина молодец!
Игоря Осинькина и больше никого!!!
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Промах Мораты
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Игоря Осинькина и больше никого!!!
Мечтайте
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молодец, сделал то что должен!
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Пользователь Huawei
Ответ Dr.Gebbelsss
Медина хорошо сыграл, гол важный забил, да Возможно тренера спас Но Спартак не был лучше сегодня, ЦСКА заслужил победу больше
Точнее сказать так:ЦСКА был как-то конкретнее, но в концовке играл откравенно на вынос, это зря, а Спартак, считаю, последними минутами на гол наиграл.
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Сергей Терешин
Ответ Сергей Терешин
Какую змею пригрели.
Уважаемые болельщики Спартака. Я болею за ЦСКА. Змея у вас на груди. Вас не раз предавали. И эта гадюка кинет и вас. Придал раз придаш и два. Не я это придумал.
0
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