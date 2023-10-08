Обляков о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА был лучше, создал больше моментов. Обидно упускать победу в концовке»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Иван Обляков Футбол

Иван Обляков разочарован ничьей со «Спартаком».

Московское дерби в 11-м туре Мир РПЛ завершилось со счетом 2:2. Счет на 97-й минуте сравнял Хесус Медина, перешедший в «Спартак» из ЦСКА этим летом.

«Обидно упускать такую победу. Лучше играли сегодня, больше моментов создали, заслуживали победы, и в концовке упускать очень обидно. Нет слов.

Момент с первым голом? Когда есть возможность провести быструю атаку, зачем падать? Если совсем сбивают, то да, а я видел, что развивается хорошая атака, поэтому не стал падать.

В перерыве были обычные разговоры, выходили играть на победу, продолжали играть в свою игру, которая у нас получалась. В концовке результат был для нас удовлетворительным, немного назад отошли, а «Спартак» пошел вперед, соответственно им надо было отыгрываться, поэтому так получилось», – сказал полузащитник ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Играть нужно, а не тянуть время. Уже на замены уходят только на машинке, хорошо придумали, но нет.
+24
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Veni-Vidi-Vici
Да уже не так обидно. Вам же не привыкать. Сколько очков в топ-матчах в последнее время было слито из-за пропущенных на последних минутах голов - и не счесть. Когда уже ЦСКА будет вырывать очки на последних минутах, а не дарить их другим?
+15
-3
+12
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mahurat
Не надо, Ваня, кучей бегать и выбивать тычками из штрафной абы куда. Впрочем, ты не виноват, тебя же заменили.
+5
-1
+4
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murzzzzzilka
А нефиг время тянуть. Поделом получили.
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ДжангоБум
В первом тайме одинаково играли. Одинаково средне. Во втором Спартак был никакой и мы не заслужили победу за такую игру. Я бы Денисова на лавку посадил, оба гола его, весь матч фланг был голый. Цска играл объективно лучше, но это дерби и я рад одному очку по такой игре. КБ.
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Осторожно! Злая собака!
Один плюс у отскока. Оставят Абаскаля)))
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ДжангоБум
Ответ Иван Алексеевич
А кто вместо Денисова? Парень играет каждый матч, его все гнобят ,но он продолжает играть,через него соперник старается атаковать. По мне он хороший игрок и мешает ему как раз общественное мнение. А по матчу ,видно же ,что его переставляли и играл он чаще не по позиции
В том то и вопрос, что нет никого и с этим надо что-то делать
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Chernoy
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален пользователем
Хорошо, а то я уж было подумал, что только мой Спартак был ужасен.
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ДжангоБум
Ответ Иван Алексеевич
Ну согласись ,что он не виноват в этом) он выжимает из себя максимум
А была бы конкуренция, глядишь и научился бы играть плотнее и не терять свой фланг)
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Иван Алексеевич
Ответ ДжангоБум
В том то и вопрос, что нет никого и с этим надо что-то делать
Ну согласись ,что он не виноват в этом) он выжимает из себя максимум
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Ибн Хоттабыч
Ответ Roman Araslanov
Не был ЦСКА лучше Спартака. Равная игра была
Не смешите, ЦСКА, как это неудивительно переиграл Спартак.
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Юрий Богодаев
Ответ Veni-Vidi-Vici
Да уже не так обидно. Вам же не привыкать. Сколько очков в топ-матчах в последнее время было слито из-за пропущенных на последних минутах голов - и не счесть. Когда уже ЦСКА будет вырывать очки на последних минутах, а не дарить их другим?
Отвечаю: когда на скамейке появится усиление
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Mihamoscow
Когда Агапов выходит вообще нельзя отходить назад , даже немного 🤏
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Шухрат Казыев
Хороший результат для Краснодара
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Александр Мейкшан
вот читаю уже на протяжении многих лет...терпел....а сейчасрешил сорваться.....что у них что у нас ....мы были лутчше но так случилось......дааааа поооооохххххеру 2*2и все то что меёртвые да но 2*2
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Промах Мораты
На отскок мю было похоже
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Roman Araslanov
Комментарий удален пользователем
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