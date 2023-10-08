Обляков о 2:2 со «Спартаком»: «ЦСКА был лучше, создал больше моментов. Обидно упускать победу в концовке»

Иван Обляков разочарован ничьей со «Спартаком».

Московское дерби в 11-м туре Мир завершилось со счетом 2:2. Счет на 97-й минуте сравнял Хесус Медина, перешедший в « » из ЦСКА этим летом.

«Обидно упускать такую победу. Лучше играли сегодня, больше моментов создали, заслуживали победы, и в концовке упускать очень обидно. Нет слов.

Момент с первым голом? Когда есть возможность провести быструю атаку, зачем падать? Если совсем сбивают, то да, а я видел, что развивается хорошая атака, поэтому не стал падать.

В перерыве были обычные разговоры, выходили играть на победу, продолжали играть в свою игру, которая у нас получалась. В концовке результат был для нас удовлетворительным, немного назад отошли, а «Спартак» пошел вперед, соответственно им надо было отыгрываться, поэтому так получилось», – сказал полузащитник .

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