Медина забил ЦСКА в дерби на 97-й. Он перешел из ЦСКА в «Спартак» летом

Хесус Медина забил на 97-й минуте и спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.

«Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура Мир .

Защитник красно-белых на 97-й минуте навесил на угол вратарской, и , выиграв борьбу в воздухе у , головой отправил мяч в дальний угол ворот .

26-летний парагвайский полузащитник этим летом перешел из в « ». После гола в ворота бывшей команды он не праздновал.

Хесус забил второй гол в 12 матчах за « ». Его статистика – здесь.

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Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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