Медина забил ЦСКА в дерби на 97-й. Он перешел из ЦСКА в «Спартак» летом

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Хесус Медина Леон Классен Илья Агапов Футбол

Хесус Медина забил на 97-й минуте и спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.

«Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Защитник красно-белых Леон Классен на 97-й минуте навесил на угол вратарской, и Медина, выиграв борьбу в воздухе у Ильи Агапова, головой отправил мяч в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.

26-летний парагвайский полузащитник этим летом перешел из ЦСКА в «Спартак». После гола в ворота бывшей команды он не праздновал.

Хесус забил второй гол в 12 матчах за «Спартак». Его статистика – здесь.

ВИДЕО

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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59 комментариев

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леннорыч-абрамович
Где-то со скамейки в СПб стартанул Марио Фернандес вдоль дороги, чтобы отпраздновать в Москве гол Медины в ворота ЦСКА.
+231
-11
+220
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Алексей Ненахов
Ход конём нанёс Спартак
+75
-7
+68
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Антимосковский
не понимаю, какой смысл для цска был в концовке тянуть время у флажка, когда игра и так шла и можно было забивать, ну так смешной гол через спящую защиту (еще и бывшего игрока) - комичная карма
+57
-6
+51
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Александр Малышев
Ответ Джек_Скарабей
Комментарий удален пользователем
он ушел по человечески, и голу не радовался
+28
-3
+25
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dudufufu
Лицо Федотова было прекрасно
+28
-8
+20
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sd4fmwrvz8
Сколько народу он обломал на ветке спортса от радости поражения Спартака 😁особенно ботов питерских
+30
-13
+17
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БилльХансен
Ответ igls54
Месть бывших не сравнима ни с чем
И за что же он мстил?
+15
-1
+14
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Алексей Иванов
Медина обязан был забить...на последних минутах -это прям поддых Федотову.
+20
-6
+14
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norm777
Специально не придумаешь. Еще скажите, что мы живешь не в симуляции.
+12
-2
+10
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Марик05
Ответ Mu5ta
Комментарий скрыт
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+9
-1
+8
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Bring Me The Horizon
Клёвый матч!
Мне, как нейтральному болельщику, очень понравился.
А как болельщику Зенита понравился ещё больше из-за потери очков обоими клубами)
Так что спасибо Медине✌️
+13
-5
+8
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Semyon Drobovikov
Ответ леннорыч-абрамович
Где-то со скамейки в СПб стартанул Марио Фернандес вдоль дороги, чтобы отпраздновать в Москве гол Медины в ворота ЦСКА.
Ахахахахххаха
+11
-3
+8
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Streetbor
для Медины это второй гол в дерби, за ЦСКА он тоже забивал.
+7
0
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igls54
Месть бывших не сравнима ни с чем
+11
-6
+5
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Van Helsing
Ответ леннорыч-абрамович
Где-то со скамейки в СПб стартанул Марио Фернандес вдоль дороги, чтобы отпраздновать в Москве гол Медины в ворота ЦСКА.
Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог,
Стартарнул Фернандес, не жалея ног,
Сердце его теперь в Медины руках,
Не потерять бы его, и не сломать...
🤣
+5
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Древний спартач
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Медина сохранил абаСкальп рыжего?
А при чём здесь счёт ? Игра Спартака была просто блевотной и даже если бы Спартак выиграл , то Абаскаль так и так пусть катится в задницу !
+4
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пьяный воин
Федот? Вопрос,это бревно,Агапова,надо было точно выпускать?
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Manchot
Все говорят об отставке Абаскаля, но на самом деле тот, кого действительно надо уволить, - это Федотов!
Испортить отношения со всеми лучшими игроками - это надо суметь. Менджмент ЦСКА тоже хорош - отдать Медину даже без условия запрета на игры против ЦСКА!
Слов просто нет!
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Даурен Бикеев
Абаскаль должен уйти в отставку.
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леннорыч-абрамович
Ответ pizzatcarizza
ему уже пришло пару штрафов за превышение на магистрали)
с нынешней зарплатой он может себе это позволить.
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Ktoto_V_Dome
Федотову пламенный привет 👋
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Spartakus1984
Ответ bear7904
Агапов дно, такое не проигрывают
Все забывают что Агапов можно сказать бывший спартаковец .Троянский конь ))
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СССР цэ европа! - скакал?
Медина сохранил абаСкальп рыжего?
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Spartakus1984
А мне понравился очень Файзулаев, если не пойдет путем Гуччи-Урунова то станет крутым футболистом, по стилю ,я бы сказал,как принято говорить было раньше Спартаковский футболист.Медина несмотря на забитый гол не нравится мне-средний футболист.
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юра георгиевский
Ответ udod
не хватило роста Конифееву
В первом голе - да. А во втором, Игорян слишком близко стоял к ближней штанге и из-за этого потерял правильную позицию в воротах. Если бы он стоял ровно посередине ворот, то отбил бы мяч Медины. Это позиционная ошибка Игоряна. Он просто побоялся пропустить «свояка», так говорят про гол в ближний угол, а Медина ударил чуть дальше середины ворот, Игорян стоял ближе к штанге. 90% вина Акинфеева в этом голе.
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