Медина забил ЦСКА в дерби на 97-й. Он перешел из ЦСКА в «Спартак» летом
Хесус Медина забил на 97-й минуте и спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.
«Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
Защитник красно-белых Леон Классен на 97-й минуте навесил на угол вратарской, и Медина, выиграв борьбу в воздухе у Ильи Агапова, головой отправил мяч в дальний угол ворот Игоря Акинфеева.
26-летний парагвайский полузащитник этим летом перешел из ЦСКА в «Спартак». После гола в ворота бывшей команды он не праздновал.
Хесус забил второй гол в 12 матчах за «Спартак». Его статистика – здесь.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Мне, как нейтральному болельщику, очень понравился.
А как болельщику Зенита понравился ещё больше из-за потери очков обоими клубами)
Так что спасибо Медине✌️
Стартарнул Фернандес, не жалея ног,
Сердце его теперь в Медины руках,
Не потерять бы его, и не сломать...
🤣
Испортить отношения со всеми лучшими игроками - это надо суметь. Менджмент ЦСКА тоже хорош - отдать Медину даже без условия запрета на игры против ЦСКА!
Слов просто нет!