Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА: «Мне больше делать нечего, что ли? Мне неинтересно наблюдать за российским футболом»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Кафельников Футбол

Евгений Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА.

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте.

– Смотрели матч «Спартака» и ЦСКА?

– Что, мне больше делать, что ли, нечего?

– Это же дерби. Даже такой матч не стали смотреть?

– Нет, конечно. Вообще не в курсе, что там происходило, вообще неинтересно.

– Вы больше не болельщик «Спартака»?

– При чем здесь это? Мне неинтересно вообще наблюдать за российским футболом в целом, – сказал самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Кафельников.

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35 комментариев

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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Может журналистам тоже пора перестать интересоваться Кафельниковым?!
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Dr.Gebbelsss
А зачем вы его спрашиваете?)
+17
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Григорий Гашников
в целом Кафельников производит как раз такое впечатление последние лет 20, что ему делать нечего
+8
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Waio
Это что за журналист, которого интересует мнение этого персонажа и кто суёт такие новости на сайт?
+7
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tommy_hell_trigger
А зачем вообще спрашивать его мнение?
+5
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Всё знаю
А кто задает ему вопросы?
Для чего?)))
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carden81
Зачем ему звонить то? Эксперт в футболе что ли? Так вроде теннисист)))
+2
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Peter Parker
Ответ mghdkuabmm
Да был Каыельников, а сейчас кто он? Никто его не знает вот и злиться человек
Кто сейчас? Да вроде все еще долларовый миллионер, вроде в гольфе и покере себя неплохо проявлял когда-то, сейчас вроде по части тенниса чем-то занимается
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CFCheadhunter
Наконец-то доперло до него. Минимум лет 10 можно не интересоваться.
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Spartakus1984
Скажите Кафельникому который как я понимаю уже несколько лет в какой то апатии находится-что всем плевать на то что он думает.Пусть вылечивает нервы.
+8
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igls54
Кафель клал на этот матч
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Slavnov
Мне кафельников не интересен,че он там смотрел,не смотрел, смыл пихать его ответы сюда
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Танович
Ответ Феоктист
А, почему? Поинтересовалась, он сказал, что ему такой футбол не интересен. Вот его мнение. Если он ошибается, так ты можешь поспорить, а вот это пошёл он на х--, этак и я тебе могу сказать и поспорь после этого.
Так то, что ему плевать на футбол, я задолго до сего дня читал. Нахрена опять звонить насчёт этого, да к тому же создавать из этого новость?
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Феоктист
Ответ Танович
Так то, что ему плевать на футбол, я задолго до сего дня читал. Нахрена опять звонить насчёт этого, да к тому же создавать из этого новость?
Ты это подумай головой, он сказал, что ему неинтересен российский футбол, а не футбол вообще. Так объясни тут, почему наш футбол интересен, а не вот эту размазню размазывай, милый человек.
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Ильдар Фарукшин
Ну хрен на тебя. Мог бы ещё комментарии не давать. Вообще классно было
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Танович
Ответ Spartakus1984
Скажите Кафельникому который как я понимаю уже несколько лет в какой то апатии находится-что всем плевать на то что он думает.Пусть вылечивает нервы.
Говорить всё нужно не Кафелю, а тем, кто ему все время звонит, хотя он и ранее говорил, что ему плевать уже на футбол. Он же не сам звонит и говорит, что он не смотрел - его спрашивают, а он отвечает им.
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Spartakus1984
Ответ Uriy walmart
Тебе так плевать что сейчас стул горит
вообще пофиг.На мнение.Но новость сама по себе глупая и не приятная мне
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Uriy walmart
Ответ Spartakus1984
Скажите Кафельникому который как я понимаю уже несколько лет в какой то апатии находится-что всем плевать на то что он думает.Пусть вылечивает нервы.
Тебе так плевать что сейчас стул горит
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Дядя ТУРА
Ответ Spartakus1984
Скажите Кафельникому который как я понимаю уже несколько лет в какой то апатии находится-что всем плевать на то что он думает.Пусть вылечивает нервы.
так его спрашивают. ему тоже плевать
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Всё знаю
Ответ Джек_Скарабей
Комментарий удален пользователем
а сколько тебе лет?
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Танович
Ответ леннорыч-абрамович
Долго бежал за журналистом, чтобы сказать, как ему безразличен российский футбол.
Бежал журналист за ним, он ведь и отвечал ранее, чтобы отстали от него со Спартаком, он не смотрит. Ну и сейчас то же самое ответил. А клоун ещё его ответ новостью сделал. Да ещё и тэг ЦСКА поставил. На кой мне в ленте ответ какого-то не футболиста, что ему неинтересен Спартак?
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Феоктист
Ответ Танович
Ты подумай головой, его спросили, смотрел ли он, он сказал, что нет, почему не смотрел - потому что не интересен ему российский футбол. Больше его никто не спрашивал, завершили опрос. Ну и верно, он никому ничего не должен, на кой ему ещё объяснять это и кому? Ты удивишься, мил человек, но миллионам в нашей стране не интересен российский футбол. И чего ты тут надумаешь головой?
Зачем ты мне пишешь, что и так понятно. Вопрос не в том, вопрос в том, что ему не интересен наш футбол, и все обидевшиеся на это, стали писать про то что его мнение не мнтересно. А, по моему, очень даже интересно и правильно, так как после матча Наполи-Реал, все эти Спартаки-ЦСКА смотреть невозможно. Больше не пиши ерунды, а обоснуй почему тебе интересно.
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Танович
Ответ Феоктист
Ты это подумай головой, он сказал, что ему неинтересен российский футбол, а не футбол вообще. Так объясни тут, почему наш футбол интересен, а не вот эту размазню размазывай, милый человек.
Ты подумай головой, его спросили, смотрел ли он, он сказал, что нет, почему не смотрел - потому что не интересен ему российский футбол. Больше его никто не спрашивал, завершили опрос.
Ну и верно, он никому ничего не должен, на кой ему ещё объяснять это и кому? Ты удивишься, мил человек, но миллионам в нашей стране не интересен российский футбол. И чего ты тут надумаешь головой?
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Феоктист
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Может журналистам тоже пора перестать интересоваться Кафельниковым?!
А, почему? Поинтересовалась, он сказал, что ему такой футбол не интересен. Вот его мнение. Если он ошибается, так ты можешь поспорить, а вот это пошёл он на х--, этак и я тебе могу сказать и поспорь после этого.
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Fuji69
Значит смотрел матч .
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