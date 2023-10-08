Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА: «Мне больше делать нечего, что ли? Мне неинтересно наблюдать за российским футболом»

Евгений Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА.

Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с (2:2), забив на 97-й минуте.

– Смотрели матч «Спартака» и ЦСКА?

– Что, мне больше делать, что ли, нечего?

– Это же дерби. Даже такой матч не стали смотреть?

– Нет, конечно. Вообще не в курсе, что там происходило, вообще неинтересно.

– Вы больше не болельщик «Спартака»?

– При чем здесь это? Мне неинтересно вообще наблюдать за российским футболом в целом, – сказал самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» .

Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

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