Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА: «Мне больше делать нечего, что ли? Мне неинтересно наблюдать за российским футболом»
Евгений Кафельников не смотрел дерби «Спартак» – ЦСКА.
Сегодня «Спартак» дома сыграл вничью с ЦСКА (2:2), забив на 97-й минуте.
– Смотрели матч «Спартака» и ЦСКА?
– Что, мне больше делать, что ли, нечего?
– Это же дерби. Даже такой матч не стали смотреть?
– Нет, конечно. Вообще не в курсе, что там происходило, вообще неинтересно.
– Вы больше не болельщик «Спартака»?
– При чем здесь это? Мне неинтересно вообще наблюдать за российским футболом в целом, – сказал самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Кафельников.
Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Для чего?)))
Ну и верно, он никому ничего не должен, на кой ему ещё объяснять это и кому? Ты удивишься, мил человек, но миллионам в нашей стране не интересен российский футбол. И чего ты тут надумаешь головой?