Газизов о «Спартаке»: «Работать очень непросто. Тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить»

Шамиль Газизов высказался о ситуации с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Красно-белые потерпели два разгромных поражения подряд – от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). Завтра «Спартак» встретится с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

«Я сам работал в « », это очень и очень непросто. Очень большие ожидания. В один миг тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить. В«Спартаке» все так происходит, быстро.

Ничего не хочу сказать про , но иногда нужно время, чтобы воплотить идеи. Не мне ставить ему оценку, но я приверженец российской школы.

Уверен, что есть российские специалисты, которые могут возглавить топ-клуб РПЛ, это доказывает работа в « ». Пять чемпионств подряд – попробуйте повторить», – сказал экс-гендиректор «Спартака», работающий в махачкалинском «Динамо».

После 10 туров Мир «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет

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