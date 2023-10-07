Газизов о «Спартаке»: «Работать очень непросто. Тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Первая лига Шамиль Газизов Динамо Махачкала Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Газизов высказался о ситуации с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Красно-белые потерпели два разгромных поражения подряд – от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). Завтра «Спартак» встретится с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

«Я сам работал в «Спартаке», это очень и очень непросто. Очень большие ожидания. В один миг тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить. В«Спартаке» все так происходит, быстро.

Ничего не хочу сказать про Абаскаля, но иногда нужно время, чтобы воплотить идеи. Не мне ставить ему оценку, но я приверженец российской школы.

Уверен, что есть российские специалисты, которые могут возглавить топ-клуб РПЛ, это доказывает работа Сергея Семака в «Зените». Пять чемпионств подряд – попробуйте повторить», – сказал экс-гендиректор «Спартака», работающий в махачкалинском «Динамо».

После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Лукойл» считает Черчесова более подходящим для «Спартака» вариантом, чем Карпин. Контакты были, но переговоров пока нет

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14 комментариев

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T622222
А на следующий день ты уже долларовый миллионер 😂
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Тиджани Бабангида
Народная команда названа не даром. Безграничная любовь и жгучая ненависть во всех крайностях
+4
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igls54
«на следующий день уничтожить»...еще и от расписки на сотню лямов на салфетке отказаться
+3
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+2
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uragan
Стали забывать чувака из экс бб, решил о себе напомнить.
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Peter Parker
Не припоминаю, чтобы Газизов был в Спартаке героем…
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Пикачу82
Из Газизова ни одного дня героя в Спартаке и не делали...
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alexlipinskiy1984@yandex.ru
Ну, а ты как думал
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.ru
Тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить...
ну так, гладиаторы... куле
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Konstantin Zorin
Ладно Абаскаль, но сам Газизов точно знал, куда шёл и с какой целью.
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