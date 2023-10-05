Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль объясняется, что он молодой и учится. Это не тот клуб. Мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие команды. Кошмар!»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре Мир 8 октября. Красно-белве програли два последних матча с общим счетом 0:7.

«Как «Спартаку» готовиться к матчу с ЦСКА, нужно спрашивать не у меня, а у главного тренера и его штаба. Да, «Спартак» проиграл крупно две игры, это ужасно. Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге все сразу забудется.

ЦСКА сам сейчас не в самой лучшей форме, а «Спартак» их не слабее. Прочитал, как Абаскаль объясняется, что он еще молодой и учится всему. Отлично! Молодой он, а мы все старые, только мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие большие клубы. А потом отговорки на все, все нормально.

«Спартак» – не тот клуб, в котором надо учиться, я давно об этом говорю. Приезжают они и учатся у нас. Один уже отучился и поехал домой – это я про из « ». А люди, которые всю жизнь футболу отдали, становятся плохими, кошмар!

«Спартак» не проиграет ЦСКА, и весь этот вой пройдет. Все компенсирует ситуация в таблице. 1-2 победы – и ты в тройке. « » сейчас четвертый, обыграет «Сочи» и будет в тройке. А если возвращаться к предстоящему дерби, то Абаскаль же сказал, что он учится. Приехал Гильермо учиться к нам за полтора миллиона евро или долларов, но это я все в шутку говорю», – сказал бывший игрок « ».

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