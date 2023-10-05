Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль объясняется, что он молодой и учится. Это не тот клуб. Мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие команды. Кошмар!»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартака» и ЦСКА.
«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ 8 октября. Красно-белве програли два последних матча с общим счетом 0:7.
«Как «Спартаку» готовиться к матчу с ЦСКА, нужно спрашивать не у меня, а у главного тренера и его штаба. Да, «Спартак» проиграл крупно две игры, это ужасно. Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге все сразу забудется.
ЦСКА сам сейчас не в самой лучшей форме, а «Спартак» их не слабее. Прочитал, как Абаскаль объясняется, что он еще молодой и учится всему. Отлично! Молодой он, а мы все старые, только мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие большие клубы. А потом отговорки на все, все нормально.
«Спартак» – не тот клуб, в котором надо учиться, я давно об этом говорю. Приезжают они и учатся у нас. Один уже отучился и поехал домой – это я про Клотета из «Торпедо». А люди, которые всю жизнь футболу отдали, становятся плохими, кошмар!
«Спартак» не проиграет ЦСКА, и весь этот вой пройдет. Все компенсирует ситуация в таблице. 1-2 победы – и ты в тройке. «Зенит» сейчас четвертый, обыграет «Сочи» и будет в тройке. А если возвращаться к предстоящему дерби, то Абаскаль же сказал, что он учится. Приехал Гильермо учиться к нам за полтора миллиона евро или долларов, но это я все в шутку говорю», – сказал бывший игрок «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Или проиграют - добавил Александр.
А предлагали ему не единожды.
Он же сейчас в унисон поет с мостовым
Потому что оба клоуна кормятся из рук бандитов
Мостовой - клоун, которого тамбовские из нищей России вывезли в Испанию, и которым он до сих пор деньги заносит, как карпин и прочие онопки
- я двадцать лет в футболе...