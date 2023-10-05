Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль объясняется, что он молодой и учится. Это не тот клуб. Мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие команды. Кошмар!»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Динамо Москва Александр Мостовой Сочи Пеп Клотет Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ 8 октября. Красно-белве програли два последних матча с общим счетом 0:7.

«Как «Спартаку» готовиться к матчу с ЦСКА, нужно спрашивать не у меня, а у главного тренера и его штаба. Да, «Спартак» проиграл крупно две игры, это ужасно. Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге все сразу забудется.

ЦСКА сам сейчас не в самой лучшей форме, а «Спартак» их не слабее. Прочитал, как Абаскаль объясняется, что он еще молодой и учится всему. Отлично! Молодой он, а мы все старые, только мы в футбол играли всю жизнь, а они случайно попадают в такие большие клубы. А потом отговорки на все, все нормально.

«Спартак» – не тот клуб, в котором надо учиться, я давно об этом говорю. Приезжают они и учатся у нас. Один уже отучился и поехал домой – это я про Клотета из «Торпедо». А люди, которые всю жизнь футболу отдали, становятся плохими, кошмар!

«Спартак» не проиграет ЦСКА, и весь этот вой пройдет. Все компенсирует ситуация в таблице. 1-2 победы – и ты в тройке. «Зенит» сейчас четвертый, обыграет «Сочи» и будет в тройке. А если возвращаться к предстоящему дерби, то Абаскаль же сказал, что он учится. Приехал Гильермо учиться к нам за полтора миллиона евро или долларов, но это я все в шутку говорю», – сказал бывший игрок «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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31 комментарий

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Случайно заскочил
Дайте уже Мостовому опозориться в Спартаке! Чем он это не заслужил?
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nurlan-zenit
Как можно быть настолько ограниченным, это просто неописуемо.
+12
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леннорыч-абрамович
Всю жизнь играл и ничему не научился.
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Максим Седов
Какой же Мостовой душнила. Реально стал мемом. Когда-то был хорошим футболистом. Но сейчас стал ходячим дустом, вечно смердящим.
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Артем Русанов
Мостовой, когда ему звонят, просто свои аудиозаписи включает
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Серега Антонов
Я тоже всю жизнь в футболе, сначала во дворовом, потом заводской уровень, потом по телевизору.
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igor.igorev
Ответ nurlan-zenit
Как можно быть настолько ограниченным, это просто неописуемо.
А где вы видели умных футболистов? Их образование заканчивается в 6-7 классе, вот и мыслят они на уровне подростков.
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Алар
Вопрос не к Абаскалю, а к тем кто его привел и подписал контракт!
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Fender117
Не знаю как вы, я прям жду конференции Мостового как главного тренера)))
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starwars
"Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья"
Или проиграют - добавил Александр.
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Поклонник Заремы
Мостовой - самый большой кринж российского футбола после Мутко
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Максим Седов
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Мостовому надо возглавить любой клуб и показать результат...
Он никогда этого не сделает. Так как не хочет брать на себя ответственность.
А предлагали ему не единожды.
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Пылесос
Карьера бывшего хорошего футболиста имеет такое же отношение к карьере будущего хорошего тренера, как утверждение, что только отличник по литературе может стать хорошим писателем. Лев Толстой тому подтверждение.
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WhatZ
«Хирург объясняется, что он молодой и учится. Это не та больница. Мы санитарами работали всю жизнь, а они случайно попадают в такие больницы. Кошмар!»
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ starwars
"Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья" Или проиграют - добавил Александр.
«И скорее всего ещё и крупно», подвел итог пространного комментария мостовой
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Glukinho
Ответ nurlan-zenit
Как можно быть настолько ограниченным, это просто неописуемо.
Кошмар!
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ igor.igorev
А где вы видели умных футболистов? Их образование заканчивается в 6-7 классе, вот и мыслят они на уровне подростков.
В принципе это ко всем профессиональным спортсменам относится. Ну кроме шахматистов)))
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Утренняя Аврора
Что вокруг да около,.... Сказал бы просто царь, хочу на трон, хочу в Спартак.
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Wiley Fox
Бедный борзыкин

Он же сейчас в унисон поет с мостовым

Потому что оба клоуна кормятся из рук бандитов

Мостовой - клоун, которого тамбовские из нищей России вывезли в Испанию, и которым он до сих пор деньги заносит, как карпин и прочие онопки
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Серега Антонов
А. Мостовой:Кто в футбол не играл, тот жизни не видал!
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Glukinho
Ответ Fender117
Не знаю как вы, я прям жду конференции Мостового как главного тренера)))
- почему вы просрали 5:0?
- я двадцать лет в футболе...
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Блиняш
ничего себе! почти сутки продержался! вот это сила воли!
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naspartaks ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
про этого рыжего, Александр не прав, конечно! Пусть вечно это, тренирует! Хахахаззвх
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Spartakus1984
Мостовой считает что обладает знаниями что бы возглавить Спартака потому что играл в футбол?Этого тупанойда нельзя близко даже к клуб подпускать.
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pelevin78
Ну наконец-то Царь высказался, а то я уж переживать начал, ждем Зарему
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