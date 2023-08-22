Мостовой сравнил Семака и Абаскаля: «Сергей выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет. Гильермо никто не знал, в России он просто получает удовольствие от жизни»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой напомнил, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный специалист.

– Мне не очень хочется постоянно обсуждать человека по фамилии Абаскаль. Устал вспоминать о нем. И дело не только в поражении [«Спартака» от «Зенита»].

– Переиграл ли Сергей Семак визави?

– По крайней мере, он выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет.

Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь!

А Абаскаль в России просто получает удовольствие от жизни. Его никто нигде не знал, пока он не приехал к нам.

Задайте вопрос ему, почему выбрал такой состав, он ответит: «Я тут главный тренер и принимаю решения», – заявил экс-полузащитник сборной России.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
С днём рождения царя! Почему про инфоцыгана дзюбу написали, про великого Мостового нет?
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сково Роад
Если новость про селекцию Спартака, то в ней обязательно будет "какой кошмар, что за шлак они покупают, куда это годится"

Если новость про поражение Спартака, то в ней будет "а ведь у них лучший состав в галактике, с которым выиграет даже слепоглухотупой тренер".
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Bobby Shmonka
у Семака игроки сильнее,особенно огромна разница в полузащите Барриос-Вендел-Клаудиньо,у спартака и близко нет игроков такого уровня .
Ты так говоришь, словно в Спартаке игроки уровня ФНЛ. Но по факту Мостовой прав - Абаскаль слабый тренер. Не потому что он там в футбол не играл (это бред, понятное дело), просто слабый и все. Может из-за отсутствия опыта. Его метания с составом и попытки играть в футбол, в который команда играть не может - лишь доказывают это.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1футбол1
"Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь". Абаскаль и поставил кого захотел. Какие претензии к нему?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
у Семака игроки сильнее,особенно огромна разница в полузащите Барриос-Вендел-Клаудиньо,у спартака и близко нет игроков такого уровня .
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Про кого бы он не говорил, он всегда имеет ввиду себя. Так устроен Царь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Каррера был достаточно известным футболистом, но это не помешало Мостовому его с ног до головы облить:))

https://www.sports.ru/football/1109922145-mostovoj-o-karrere-sluchajno-popal-v-spartak-i-tak-zhe-sluchajno-vyigr.html
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полосатый Октобус*)
Ответ 1футбол1
"Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь". Абаскаль и поставил кого захотел. Какие претензии к нему?
Претензий нет. Всех 1:3 устроило.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sega megabitovich
Ответ Andreas Soffliggare
А ведь Юрген Клопп и Томас Тухель тоже не играли на высоком уровне. Я уж не говорю о Йозе Марино...
не ну Клопп вроде как играл за Майнц 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blaugrana_man
Ответ rigobersong
Каррера был достаточно известным футболистом, но это не помешало Мостовому его с ног до головы облить:)) https://www.sports.ru/football/1109922145-mostovoj-o-karrere-sluchajno-popal-v-spartak-i-tak-zhe-sluchajno-vyigr.html
Потому что Мост ни на что более не способен, кроме как вспоминать как он когда-то играл в футбол)

Дальше Сельты ничего в своей жизни не видел, а гонору как будто трёхкратный обладатель ЗМ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Дайте же царю клуб поработать. По моему это любопытно всем болельщикам в России.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Посмотрим какая будет осень. Если продолжится так всё, как эти две игры- не вижу смысла держаться. Пока Абаскаль не доказал, что «весна» закончилась. Победы были, но команды не из ведущих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Невский баклан
Тренерское поражение, Абаскаль рыжий физрук. Как играть с Зенитом показал лысый шарлатан из ЦСКА с неболее сильным составом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Какой он последовательный, однако. Прям уважать начинаешь:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ali
На этот раз Царь прав. Да здравствует Царь!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Анохин
Тут самое эпичное это последний абзац
Это реально его претензия!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaltikaSPb
Мостовой выступал в футболе на высоком уровне, а Сэр Алекс Фергюсон нет
Мостовой великий тренер, не то что этот шотладский выскочка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOS14
Мостовой никогда не оставляет чаевые, ведь таксисты и официанты не играли 20 лет в футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Я давно пытаюсь понять чем Абаскаль так насолил Мостовому, что тот аж кушать не может?
Тысячу раз уже приводили примеры когда бывшие футболисты оказывались никудышными тренерами. Саньку что в лоб, что по лбу - он все равно твердит свою мантру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"По крайней мере, он выступал в футболе на высоком уровне, а испанец - нет"

Формула Мостового проста: играл в футбол на высоком уровне - значит и тренером хорошим будешь. А все ваши бумажки-лицензии, для чего они, если вы хотя бы 100 раз мяч начеканить не можете?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Дайте Гильерме поработать!
бгг
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Абаскаль, пока, признаться, не справляется!

слил серебро в прошлом году

в этом обещал "более прагматичный футбол" - а на деле... сами видите, что происходит (игроки уже запутались в его схемах, тактиках, постоянных экспериментах)

пока сложно представить, что с ним что-то сможем выиграть. пишу как есть, а не ради плюсиков
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий