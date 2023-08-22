Мостовой сравнил Семака и Абаскаля: «Сергей выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет. Гильермо никто не знал, в России он просто получает удовольствие от жизни»

Александр Мостовой напомнил, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный специалист.

– Мне не очень хочется постоянно обсуждать человека по фамилии Абаскаль. Устал вспоминать о нем. И дело не только в поражении [« » от « »].

– Переиграл ли визави?

– По крайней мере, он выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет.

Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь!

А Абаскаль в России просто получает удовольствие от жизни. Его никто нигде не знал, пока он не приехал к нам.

Задайте вопрос ему, почему выбрал такой состав, он ответит: «Я тут главный тренер и принимаю решения», – заявил экс-полузащитник сборной России.

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