Мостовой сравнил Семака и Абаскаля: «Сергей выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет. Гильермо никто не знал, в России он просто получает удовольствие от жизни»
Александр Мостовой напомнил, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный специалист.
– Мне не очень хочется постоянно обсуждать человека по фамилии Абаскаль. Устал вспоминать о нем. И дело не только в поражении [«Спартака» от «Зенита»].
– Переиграл ли Сергей Семак визави?
– По крайней мере, он выступал в футболе на высоком уровне, а испанец – нет.
Но посмотрите, какой хороший состав собран сейчас в «Спартаке». Ставь кого хочешь!
А Абаскаль в России просто получает удовольствие от жизни. Его никто нигде не знал, пока он не приехал к нам.
Задайте вопрос ему, почему выбрал такой состав, он ответит: «Я тут главный тренер и принимаю решения», – заявил экс-полузащитник сборной России.
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Если новость про поражение Спартака, то в ней будет "а ведь у них лучший состав в галактике, с которым выиграет даже слепоглухотупой тренер".
https://www.sports.ru/football/1109922145-mostovoj-o-karrere-sluchajno-popal-v-spartak-i-tak-zhe-sluchajno-vyigr.html
Дальше Сельты ничего в своей жизни не видел, а гонору как будто трёхкратный обладатель ЗМ.
Это реально его претензия!?
Мостовой великий тренер, не то что этот шотладский выскочка
Тысячу раз уже приводили примеры когда бывшие футболисты оказывались никудышными тренерами. Саньку что в лоб, что по лбу - он все равно твердит свою мантру.
Формула Мостового проста: играл в футбол на высоком уровне - значит и тренером хорошим будешь. А все ваши бумажки-лицензии, для чего они, если вы хотя бы 100 раз мяч начеканить не можете?
бгг
слил серебро в прошлом году
в этом обещал "более прагматичный футбол" - а на деле... сами видите, что происходит (игроки уже запутались в его схемах, тактиках, постоянных экспериментах)
пока сложно представить, что с ним что-то сможем выиграть. пишу как есть, а не ради плюсиков