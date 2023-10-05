Уткин о поражениях «Спартака» и «Зенита»: «1:3 в Оренбурге значимее, чем 0:4 в Самаре. К лихорадке «Спартака» уже все привыкли»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Сергей Семак Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

Василий Уткин высказался о поражениях «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ уступил «Крыльям Советов» (0:4), а в Фонбет Кубке России – «Динамо» (0:3). «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3) в Премьер-лиге.

«Спартак» просиял 4 пропущенными голами в Самаре. Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге, первого поражения в истории дерби, которое называется «эль-газико».

И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение «Спартака» в Самаре со счетом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто.

Сейчас вот, после кубкового матча с «Динамо», который не имел для «Спартака» решающего спортивного значения, у «Спартака» 0:7 в двух матчах – это не особенно привычно.

Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча – это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга «Загадки Абаскаля» наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

И второе. «Спартак» был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. «Спартак» как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя все сильнее и сильнее.

«Спартак» обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости – некоторые считают, что это вообще национальная черта, – это просто упрямство, первый признак глупости.

Поражение «Зенита» от «Оренбурга» выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. Сергей Семак, златоуст нашего футбола, еще одну великую фразу произнес: «Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьет». По-моему, как раз наоборот – в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьет, а еще иногда и та, которая лучше играет.

Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой.

«Оренбург» показательно и приемами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.

Есть классический анекдот, когда муж-боксер возвращается домой из командировки чуть раньше и застает жену в постели с другим боксером, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода кроме как начать драку тут же; и вот муж говорит потом: «Я бью и бью, но ему же все равно – он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю». Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что «Зенит» сыграл прекрасно», – сказал журналист и блогер.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

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12 комментариев

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Вадим Черентаев
Василий хотел чегото умное сказать, а получилось как всегда
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korysh
ну поражение Зенита действительно гораздо сильнее удивило. Поражение Спартака скорее по счету было каким-то сюрпризом, а так вполне было ожидаемым
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Серега Антонов
Васятка решил на вентилятор Утиный помёт накинуть, он же ему в лицо и прилетит от сектантов.
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Михаил1970
Дайте Абаскалю и Семаку поработать. Пусть Краснодар победит в РПЛ.
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White Bone
Ответ Peter Parker
У Зенита на 1 очко больше, с Динамо и ЦСКА равенство очков. Однако, вокруг Спартака и хейтеры и болельщики устроили такой ажиотаж, будто красно-белые идут на последнем месте. Не вижу воев об увольнении Федотова, Лички и уж тем более Семака
Да кому нужен ваш Спартак.
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igls54
Какой же Спартак заразный!
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Андрей Иванов
Уся! Стрелочник-недоучка.
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Мистер Уайт
Просто человек,
Просто человек,
Просто человек -
Человек-г*вно (с).
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Сибирский литовец
унизил Спартак
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Николай Рвачев
Ответ Вадим Черентаев
Василий хотел чегото умное сказать, а получилось как всегда
Да нет,он то всё и сказал.Только для тебя более понятнее,когда клоуны с матч ТВ упражняются в остроумии.
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