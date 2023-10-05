Уткин о поражениях «Спартака» и «Зенита»: «1:3 в Оренбурге значимее, чем 0:4 в Самаре. К лихорадке «Спартака» уже все привыкли»

Василий Уткин высказался о поражениях «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» в 10-м туре Мир уступил «Крыльям Советов» (0:4), а в Фонбет Кубке России – «Динамо» (0:3). «Зенит» проиграл « » (1:3) в Премьер-лиге.

«Спартак» просиял 4 пропущенными голами в Самаре. Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге, первого поражения в истории дерби, которое называется «эль-газико».

И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение « » в Самаре со счетом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто.

Сейчас вот, после кубкового матча с «Динамо», который не имел для «Спартака» решающего спортивного значения, у «Спартака» 0:7 в двух матчах – это не особенно привычно.

Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча – это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга «Загадки Абаскаля» наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

И второе. «Спартак» был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. «Спартак» как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя все сильнее и сильнее.

«Спартак» обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости – некоторые считают, что это вообще национальная черта, – это просто упрямство, первый признак глупости.

Поражение « » от «Оренбурга» выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. , златоуст нашего футбола, еще одну великую фразу произнес: «Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьет». По-моему, как раз наоборот – в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьет, а еще иногда и та, которая лучше играет.

Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой.

«Оренбург» показательно и приемами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.

Есть классический анекдот, когда муж-боксер возвращается домой из командировки чуть раньше и застает жену в постели с другим боксером, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода кроме как начать драку тут же; и вот муж говорит потом: «Я бью и бью, но ему же все равно – он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю». Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что «Зенит» сыграл прекрасно», – сказал журналист и блогер.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

Как «Оренбург» порвал «Зенит» за тайм

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