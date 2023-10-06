Промес о «Спартаке» после 0:7 за 2 матча: «В России такого давления нет ни в одном другом клубе. Нам по силам достичь большого успеха в этом сезоне»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес высказался о неудачах «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

«Спартак» проиграл два матча подряд с общим счетом 0:7. 8 октября команда примет ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

– Позади 10 туров в РПЛ из 30. Как можешь оценить итоги первой трети сезона?

– То вверх, то вниз – такое описание подойдет лучше всего. Мы здорово провели первые туры, одержали ряд побед. Затем последовало несколько неудач, потом снова стали набирать очки… Но на прошлой неделе крупно проиграли в Самаре, и это, конечно, сильно испортило настроение. 

Все это доказывает, что у нас есть сильная команда, но ей не хватает одного – стабильности. Именно здесь нам нужно исправиться. Ведь турнирное положение у нас неплохое. Победи мы в Самаре, все было бы вообще замечательно. Но мы этот шанс упустили. Теперь важно учесть ошибки и наилучшим образом провести дерби.

– Мы выигрываем пару матчей, и вокруг рассуждают о шансах «Спартака» на титул. Мы уступаем, и тут же слышны призывы к глобальным переменам. За годы в «Спартаке» ты наверняка привык к подобному давлению?

– Да, причем в России такого давления нет ни в одном другом клубе. И это легко объяснимо: болельщики хотят трофеев, ничто другое их не устроит. Поэтому, когда мы выигрываем, люди начинают верить и надеяться.

В этом смысле давление мне нравится. Потому что я и сам мечтаю только об одном – помочь «Спартаку» завоевать новые кубки. У меня есть четкое ощущение, что в этом сезоне нам по силам достичь большого успеха. 

Никому не хочется, чтобы надежды так и остались надеждами. Именно поэтому неудачи, которые порой случаются, так огорчают. Но впереди еще 20 туров! Ничего еще точно не потеряно. Я вижу много позитива в нашем футболе, команда сыгрывается все лучше. 

– В чем ты видишь главную причину нестабильности, о которой сказал вначале?

– Нет единственного фактора. Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас.

То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА – отличный шанс вернуться на победный путь, – сказал полузащитник «Спартака» Промес.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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43 комментария

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Severfan
Промес о «Спартаке» после 0:7 за 2 матча: «Нам по силам достичь большого успеха в этом сезоне, и развить его до 0:12 за 3 матча»
бгг
+26
-12
+14
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</c/>
разговоры пока, но факты говорят о поражениях Зениту 1-3, Краснодару 0-2, КС 0-4, Урал 2-3, т.е ни одной игры с качественными соперниками мы не выиграли в новом сезоне, победы над Краснодаром и Динамо в кубке не показатель с учётом формулы выходы клубов в следующую стадию...
+12
0
+12
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Назар Игорь
Ну конечно, болельщики Спартака хотят трофеев, а болельщики остальных 15 клубов не хотят, поэтому равнодушны к результатам. Ляпнул не подумавши.
+6
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Ответ Caniball
Победа над Динамо в чемпионате….
да, я забыл про 1-0, но факты всё равно не оспоримы, мы в чемпионате не победили ни одного соперника из конкурентов по таблице, а главное, зениту и Краснодару слили без шансов можно сказать..
+3
0
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ARIK2
Ответ Severfan
Промес о «Спартаке» после 0:7 за 2 матча: «Нам по силам достичь большого успеха в этом сезоне, и развить его до 0:12 за 3 матча» бгг
Бгг.. вцспс, вкк,ппп , ну и тд , и тп… содержательно конешно
+3
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Иван Колгашкин
Промес сбавил за последние время
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Serge_83
Такого давления нет ни в одном другом клубе? Сомневаюсь, что в том же Зените оно было бы меньшим. Просто Зенит не проигрывает 0:7.
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Faust Doc
Ответ Усатый КозлоБык ©
Борзыкин, снимай грим мы тебя спалили
Это не грим, это жир!
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ДнД"2014"
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Иван Колгашкин
Промес сбавил за последние время
И будет деградировать дальше...
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Groznyi2024
Ответ Severfan
Промес о «Спартаке» после 0:7 за 2 матча: «Нам по силам достичь большого успеха в этом сезоне, и развить его до 0:12 за 3 матча» бгг
1:18 за 6 :)
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Celsius
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разговоры пока, но факты говорят о поражениях Зениту 1-3, Краснодару 0-2, КС 0-4, Урал 2-3, т.е ни одной игры с качественными соперниками мы не выиграли в новом сезоне, победы над Краснодаром и Динамо в кубке не показатель с учётом формулы выходы клубов в следующую стадию...
В 6 играх с командами с 1-10 мест таблицы РПЛ Спартак набрал 4 очка (победа над Динамо, ничья с Ахматом, и 4 поражения), поэтому откуда у Промеса "есть четкое ощущение, что в этом сезоне нам по силам достичь большого успеха" - вот лично мне абсолютно непонятно.
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Игорь Нижник
Хави начитался
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Caniball
Ответ </c/>
разговоры пока, но факты говорят о поражениях Зениту 1-3, Краснодару 0-2, КС 0-4, Урал 2-3, т.е ни одной игры с качественными соперниками мы не выиграли в новом сезоне, победы над Краснодаром и Динамо в кубке не показатель с учётом формулы выходы клубов в следующую стадию...
Победа над Динамо в чемпионате….
+1
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Recreated
Ответ Владимир Молявин
Настрой хороший. Удачи, Антоха!!! Ждём победы!!!
Какая победа? ЦСКА вам тоже трёху завалит!
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Caniball
Ответ Severfan
Промес о «Спартаке» после 0:7 за 2 матча: «Нам по силам достичь большого успеха в этом сезоне, и развить его до 0:12 за 3 матча» бгг
В воскресенье вечером будет ответ и на этот вопрос…..
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Andrew Chepaylo
Ответ Иван Колгашкин
Промес сбавил за последние время
Без кокоса и поножовщины чувствует себя не в своей тарелке=)
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Александр Быкович
Самые высокие цели Спартак достигнет в этом сезоне,в чемпионате будем ниже 4 места и вылетим из кубка на стадии 1/16.Знаете я уже так разочаровался в Абаскале и команде, мне даже вообще пофигу на это дерби.Нет смотреть я конечно буду,но результат меня вообще не интересует.Более того,мне хотелось бы чтобы был разгром типа 6:0, чтобы рыжего уже выперли нафиг!!
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GromwuD
о, наркобарон в ленте)))
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Плевал я
Ох уж это давление, самое самое в россии на спратака бедненький.
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Александр Васильев
Мы здорово провели первые туры, одержали ряд побед...
а с кем играли напомнить?))
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Eugene88
За кубок можно и зацепиться. А так до весны считай матчей больше нет турнирных. Можно и тренера поменять, чтоб до весны налаживал игру
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