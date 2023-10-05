Джикия, Промес и Барриос – в топ-3 самых подешевших игроков РПЛ. Сперцян, Кассьерра и Тикнизян – самые подорожавшие (Transfermarkt)
Transfermarkt представил рейтинги самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ.
Топ-10 самых подорожавших футболистов Мир РПЛ выглядит следующим образом:
1. Эдуард Сперцян («Краснодар», 15 (+3) млн евро)
2. Матео Кассьерра («Зенит», 6 (+2,5) млн)
3. Наир Тикнизян («Локомотив», 6 (+2,5) млн)
4. Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 5 (+2) млн)
5. Никита Салтыков («Крылья Советов», 2 (+1,7) млн)
6. Александр Черников («Краснодар», 4 (+1,5) млн)
7. Жоау Баши («Краснодар», 3,5 (+1,5) млн)
8. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 2 (+1,25) млн)
9. Джон Кордоба («Краснодар», 12 (+1) млн)
10. Константин Тюкавин («Динамо», 8 (+1) млн)
А так выглядит топ-10 самых подешевевших игроков лиги:
1. Квинси Промес («Спартак», 6 (-5) млн евро)
2. Вильмар Барриос («Зенит», 16 (-2) млн)
3. Георгий Джикия («Спартак», 6,5 (-1) млн)
4. Даниил Уткин («Ростов», 6 (-1) млн)
5. Хорхе Карраскаль («Динамо», 6 (-1) млн)
6. Хесус Медина («Спартак», 6 (-1) млн)
7. Вильзон Изидор («Зенит», 5 (-1) млн)
8. Ду Кейрос («Зенит», 5 (-1) млн)
9. Игор Вуячич («Рубин», 3,5 (-1) млн)
10. Александр Сильянов («Локомотив», 5 (-0,5) млн)
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Спортс, что, совсем мало платите, что у вас такие халтурщики годами работают?
Черников полгода в прошлом сезоне залечивал травму, но подорожал, а его ровесник Изидор забил 10 голов (причём 1 - уже за новую команду), но подешевел. Где здесь логика?
Сперцян-то ещё довольно молод, и есть потенциал для роста, оттого и оценка такая.
Барриос так-то тоже не стал хуже, но дешевеет всилу возраста.
А как же он дешевле даже вандефульного хинкальдефа Джикии оказался? И в 2,5 раза дешевле Сперцяна.
Непонятно...)