Джикия, Промес и Барриос – в топ-3 самых подешевших игроков РПЛ. Сперцян, Кассьерра и Тикнизян – самые подорожавшие (Transfermarkt)

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Георгий Джикия Квинси Промес Джон Кордоба Александар Вуячич Матео Кассьерра Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Даниил Уткин Хесус Медина Александр Черников Бенхамин Гарре Наир Тикнизян Вильзон Изидор Эдуард Сперцян Александр Сильянов Жоау Баши Константин Тюкавин Никита Салтыков Ду Кейрос Аббосбек Файзуллаев Футбол

Transfermarkt представил рейтинги самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ.

Топ-10 самых подорожавших футболистов Мир РПЛ выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», 15 (+3) млн евро)

2. Матео Кассьерра («Зенит», 6 (+2,5) млн)

3. Наир Тикнизян («Локомотив», 6 (+2,5) млн)

4. Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 5 (+2) млн)

5. Никита Салтыков («Крылья Советов», 2 (+1,7) млн)

6. Александр Черников («Краснодар», 4 (+1,5) млн)

7. Жоау Баши («Краснодар», 3,5 (+1,5) млн)

8. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 2 (+1,25) млн)

9. Джон Кордоба («Краснодар», 12 (+1) млн)

10. Константин Тюкавин («Динамо», 8 (+1) млн)

А так выглядит топ-10 самых подешевевших игроков лиги:

1. Квинси Промес («Спартак», 6 (-5) млн евро)

2. Вильмар Барриос («Зенит», 16 (-2) млн)

3. Георгий Джикия («Спартак», 6,5 (-1) млн)

4. Даниил Уткин («Ростов», 6 (-1) млн)

5. Хорхе Карраскаль («Динамо», 6 (-1) млн)

6. Хесус Медина («Спартак», 6 (-1) млн)

7. Вильзон Изидор («Зенит», 5 (-1) млн)

8. Ду Кейрос («Зенит», 5 (-1) млн)

9. Игор Вуячич («Рубин», 3,5 (-1) млн)

10. Александр Сильянов («Локомотив», 5 (-0,5) млн)

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24 комментария

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расформировать московские кабинеты
редакторы,вы прежде чем публиковать уж читайте
+31
0
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Данко Лазович
два подорожавшие списка топов. это топ)))
+11
-1
+10
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DenisO
Заголовки спортс - просто 🔥🔥🔥 все перепутали😁😁😁
+8
0
+8
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akschweyan
Ответ Никита Аксанов
У Джикии это в рублях, исправьте.
Причём просто в рублях, не миллионах))
+10
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Reggi
Читаю заголовок, удивляюсь, захожу в новость... А нет, всё нормально, просто в очередной раз новость отдали на вычитку слепому редактору и сразу опубликовали.
Спортс, что, совсем мало платите, что у вас такие халтурщики годами работают?
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Никита Аксанов
У Джикии это в рублях, исправьте.
+6
-2
+4
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Faust Doc
Ну а игроки не попавшие в эти два списка - самые подорожавшие в рпл!))
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thesuperdrum
Ответ расформировать московские кабинеты
редакторы,вы прежде чем публиковать уж читайте
На то и расчёт. «Ошиблись», народ с круглыми глазами набежал. Новость зашла, боссы довольны
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Dmitry Orlov
Опа, Тикнизян стоит уже дороже той суммы, за которую его покупал Локо. В то время, как в ЦСКА радовались "лавочника задорого сплавили".

Черников полгода в прошлом сезоне залечивал травму, но подорожал, а его ровесник Изидор забил 10 голов (причём 1 - уже за новую команду), но подешевел. Где здесь логика?
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Dmitry Orlov
Ответ Overkiller
Спартаковские же кричали что, после ухода Малкома, Промес без конкурентов лучший футболист РПЛ. А как же он дешевле даже вандефульного хинкальдефа Джикии оказался? И в 2,5 раза дешевле Сперцяна. Непонятно...)
Ну есть объективные обстоятельства - ему уже 31, это нормально, что в таком возрасте оценка стоимости падает. Плюс к тому, по понятным причинам ни один европейский клуб его сейчас не купит.
Сперцян-то ещё довольно молод, и есть потенциал для роста, оттого и оценка такая.
Барриос так-то тоже не стал хуже, но дешевеет всилу возраста.
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Ilya Shilovskiy
Ответ Reggi
Читаю заголовок, удивляюсь, захожу в новость... А нет, всё нормально, просто в очередной раз новость отдали на вычитку слепому редактору и сразу опубликовали. Спортс, что, совсем мало платите, что у вас такие халтурщики годами работают?
Вот-вот) и Так несколько раз в день)))
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maximilian_15
Ответ Никита Аксанов
У Джикии это в рублях, исправьте.
В копейках
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Groznyi2024
Круговой 2,5 млн стоит. 2,4 из них за паспорт
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040474Andrei
Огласите весь список 🤣🤣🤣
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Mike 60
Если брать в относительном выражении», то больше всех подорожали Файзуллаев ( причем в рекордно короткий срок !), и Салтыков . Оба - почти в 3 раза.
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Overkiller
Спартаковские же кричали что, после ухода Малкома, Промес без конкурентов лучший футболист РПЛ.
А как же он дешевле даже вандефульного хинкальдефа Джикии оказался? И в 2,5 раза дешевле Сперцяна.
Непонятно...)
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Kit244098
Ржака. Влажные мечты агентов во всей красе. Трансфмаркет, касаемо денежной части, сайт от идиотов и для идиотов. Зато всё остальные разделы там в норме. Можно даже и глянуть))
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Владимир Молявин
Работать лучше надо!!! И дешеветь не будут.
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Hitgoe Himgob
Джикия шесть с половиной, а чё не 106
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Faulheit
Джикия и Промес дорожают. Спартак 💪
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Georgii Neverov
Чё то я сомневаюсь что за джикию кто то заплатит шесть с половиной лямов...
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Артем Ивашкин
В смысле?
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