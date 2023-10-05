«Промес сильнее Смолова как футболист». Деменко об игроках «Спартака» и «Динамо»

Максим Деменко считает, что Квинси Промес лучше Федора Смолова как футболист.

– Как вам игра в этом сезоне?

– Он все равно забивает, он лидер команды, приносит пользу, но мы привыкли ждать от Федора гораздо большего.

– Кто приносит для своих команд больше пользы – Смолов или Промес?

– Все-таки «Спартак» больше зависим от Промеса, он сильный индивидуально игрок. Если сравнивать его со Смоловым, то Промес сильнее как футболист, – сказал бывший полузащитник « » .

Смолов в нынешнем сезоне провел 13 матчей за « » во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. У Промеса 14 матчей за «Спартак», 4 гола и 6 голевых передач.

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