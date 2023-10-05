«Промес сильнее Смолова как футболист». Деменко об игроках «Спартака» и «Динамо»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Максим Деменко Квинси Промес Футбол

Максим Деменко считает, что Квинси Промес лучше Федора Смолова как футболист.

– Как вам игра Смолова в этом сезоне?

– Он все равно забивает, он лидер команды, приносит пользу, но мы привыкли ждать от Федора гораздо большего.

– Кто приносит для своих команд больше пользы – Смолов или Промес?

– Все-таки «Спартак» больше зависим от Промеса, он сильный индивидуально игрок. Если сравнивать его со Смоловым, то Промес сильнее как футболист, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Деменко.

Смолов в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. У Промеса 14 матчей за «Спартак», 4 гола и 6 голевых передач.

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8 комментариев

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KOS14
И как пенальтист
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flash166
И как репер сильнее
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