Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Перед матчем с ЦСКА тревожные чувства. Не знаю, на кого теперь сделает ставку Абаскаль»

Евгений Мележиков высказался в преддверии матча «Спартака» с ЦСКА.

Игра состоится в воскресенье в рамках 11-го тура Мир .

«Замена Промеса и в матче с «Крыльями» [0:4] — двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения — тоже вице-капитана и Джикии — капитана – меня точно озадачивает.

Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!

На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с у меня тревожные чувства», – сказал бывший генеральный директор « ».

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