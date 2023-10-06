Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Перед матчем с ЦСКА тревожные чувства. Не знаю, на кого теперь сделает ставку Абаскаль»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Мележиков Георгий Джикия Роман Зобнин Квинси Промес Александр Селихов Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Мележиков высказался в преддверии матча «Спартака» с ЦСКА.

Игра состоится в воскресенье в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» [0:4] — двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана и Джикии — капитана – меня точно озадачивает.

Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!

На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

2 комментария

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Смари Муха
Видно то что уже у всех доверие к Абаскалю подорвано.
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Bartez1986
он и сам не знает. постоянная чехарда
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