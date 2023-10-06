Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: «Перед матчем с ЦСКА тревожные чувства. Не знаю, на кого теперь сделает ставку Абаскаль»
Евгений Мележиков высказался в преддверии матча «Спартака» с ЦСКА.
Игра состоится в воскресенье в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
«Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» [0:4] — двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана и Джикии — капитана – меня точно озадачивает.
Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива!
На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
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