Каррагер о словах Клоппа про переигровку: «Эту битву «Ливерпулю» не выиграть. Но то, что произошло, должно привести к фундаментальным изменениям в судействе и ВАР»
Джейми Каррагер не поддержал идею Юргена Клоппа переиграть матч «Ливерпуля».
После матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2), в котором судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии, главный тренер «красных» заявил: «Переигровка – единственный вариант». Однако матч не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА.
«Я не согласен с просьбой Юргена Клоппа переиграть матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Я не могу себе представить себе ситуацию, в которой Премьер-лига поступит так.
То, что произошло в случае с отменой гола Луиса Диаса, – неправильно. Это беспрецедентный случай, и он должен послужить поводом для фундаментальных изменений в судействе – особенно в отношении протокола ВАР, – но убеждения против переигровки матчей настолько распространены и мощны, что «Ливерпуль» ведет битву, которую он не может выиграть.
Хоть я и не согласен с Клоппом, он имеет полное право поднимать вопрос о переигровке. Он защищает своих игроков, он защищает свой клуб, и он активировал на «Энфилде» менталитет осадного положения, который может только помочь его новой формирующейся команде. Именно это стоит за его словами.
Он также прав в утверждении, что подобного случая в английском футболе еще не было. С субботы у нас был ряд примеров шокирующих судейских решений – многие из них связаны с ВАР, – которые болельщики, эксперты и журналисты называют достойными переигровки.
Но ни один из этих эпизодов не сравним с инцидентом с Диасом, потому что во всех остальных случаях судьи сходились во мнении и принимали неправильное решение, которое, по их мнению, было правильным, исходя из правил игры. В некоторых случаях – не во всех – они позже признали ошибку и извинились.
В игре «Ливерпуля» они [арбитры ВАР] приняли правильное решение, основанное на правилах игры, но в запале не смогли сообщить о нем [главному судье], поэтому решение не было в итоге утверждено на поле.
Премьер-лига оказалась в положении, когда она вынуждена надеяться на то, что «Ливерпуль» не будет вовлечен в борьбу за титул или в борьбу за место в Лиге чемпионов, судьбу которой будет решать одно очко.
Тот факт, что Клопп дважды проиграл титул АПЛ «Манчестер Сити» при таких обстоятельствах, несомненно, не выходит у него из головы. Никто лучше него не знает, что каждое очко имеет решающее значение и за него стоит бороться – особенно, когда гол вашей команды не засчитали по независящим от вас причинам», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке.
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