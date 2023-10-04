Клопп о красной Джонса: «Судье показали стоп-кадр и замедленный повтор. После них и я бы дал красную. Но в реальном времени это не удаление»

Юрген Клопп высказался о красной карточке Кертиса Джонса в игре с «Тоттенхэмом».

В матче 7-го тура между « » и « » (1:2) получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. За это нарушение его дисквалифицировали на 3 матча.

«Что сделало тот день по-настоящему трудным для нас, так это все остальные решения [кроме ошибки ВАР при голе Луиса Диаса].

В этой игре была еще одна ситуация: Кертис Джонс получил красную карточку. Я считаю, что это не красная карточка. Судью позвали к монитору ВАР, и первые три секунды он видел стоп-кадр. Увидев этот снимок, я бы незамедлительно показал бы красную. Затем он видит замедленный повтор. После него я бы тоже дал красную. Но в реальном времени это не удаление.

Мы подали апелляцию, а комиссия FA ответила: «Нет, это не явная ошибка». Думаю, так оно и есть. Первым решением судьи была желтая карточка. Явная и очевидная ошибка – это показ стоп-кадра и замедленный повтор», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

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