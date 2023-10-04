Клопп о красной Джонса: «Судье показали стоп-кадр и замедленный повтор. После них и я бы дал красную. Но в реальном времени это не удаление»
Юрген Клопп высказался о красной карточке Кертиса Джонса в игре с «Тоттенхэмом».
В матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) Кертис Джонс получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. За это нарушение его дисквалифицировали на 3 матча.
«Что сделало тот день по-настоящему трудным для нас, так это все остальные решения [кроме ошибки ВАР при голе Луиса Диаса].
В этой игре была еще одна ситуация: Кертис Джонс получил красную карточку. Я считаю, что это не красная карточка. Судью позвали к монитору ВАР, и первые три секунды он видел стоп-кадр. Увидев этот снимок, я бы незамедлительно показал бы красную. Затем он видит замедленный повтор. После него я бы тоже дал красную. Но в реальном времени это не удаление.
Мы подали апелляцию, а комиссия FA ответила: «Нет, это не явная ошибка». Думаю, так оно и есть. Первым решением судьи была желтая карточка. Явная и очевидная ошибка – это показ стоп-кадра и замедленный повтор», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»
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По идиотской логике физрука все решения должны быть в пользу Ливерпуля, иначе засудили и давайте переигрывать.
Красную отменить, гол засчитать, матч переиграть.
Совсем умом тронулся от нытья.
Или от того, что его преспросили несколько раз, у него должно было измениться мнение?
Спросили - ответил. Сколько можно ныть что он ноет!