Клопп о красной Джонса: «Судье показали стоп-кадр и замедленный повтор. После них и я бы дал красную. Но в реальном времени это не удаление»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм видеоповторы Кертис Джонс Футбол

Юрген Клопп высказался о красной карточке Кертиса Джонса в игре с «Тоттенхэмом».

В матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) Кертис Джонс получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума. За это нарушение его дисквалифицировали на 3 матча. 

«Что сделало тот день по-настоящему трудным для нас, так это все остальные решения [кроме ошибки ВАР при голе Луиса Диаса].

В этой игре была еще одна ситуация: Кертис Джонс получил красную карточку. Я считаю, что это не красная карточка. Судью позвали к монитору ВАР, и первые три секунды он видел стоп-кадр. Увидев этот снимок, я бы незамедлительно показал бы красную. Затем он видит замедленный повтор. После него я бы тоже дал красную. Но в реальном времени это не удаление.

Мы подали апелляцию, а комиссия FA ответила: «Нет, это не явная ошибка». Думаю, так оно и есть. Первым решением судьи была желтая карточка. Явная и очевидная ошибка – это показ стоп-кадра и замедленный повтор», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
Ты что несёшь?)) Совсем поплыл.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sablyka
квантовые эффекты какие-то.. наблюдатели влияют на эксперимент.. это красная..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Тогда какой переигровки он требует? В реальном времени был оффсайд.

По идиотской логике физрука все решения должны быть в пользу Ливерпуля, иначе засудили и давайте переигрывать.
Красную отменить, гол засчитать, матч переиграть.
Совсем умом тронулся от нытья.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сково Роад
Ответ Ramin Mamedov
сколько можно ныть?((
Сколько можно спрашивать публичных персон, часть профессии которых - отвечать на вопросы, почему они отвечают на вопросы?

Или от того, что его преспросили несколько раз, у него должно было измениться мнение?

Спросили - ответил. Сколько можно ныть что он ноет!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий