Клопп об удалении Жоты в матче с «Тоттенхэмом»: «Диогу получил две желтые, не прикоснувшись к игроку. Беспрецедентно»
Юрген Клопп считает, что Диогу Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом».
Игра 7-го тура АПЛ закончилась победой «шпор» над «Ливерпулем» со счетом 2:1. Форвард «красных» Жота был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.
«Диогу Жота получил две желтых карточки, ни разу не прикоснувшись к игроку. Я бы сказал, что это тоже беспрецедентно. Прекрасно.
Мы можем многое извлечь из этой игры и многое извлекли. Я увидел замечательную команду, сражавшуюся вопреки всему невероятно честно, не знаю, как в итоге получилось, что у нас было всего восемь карточек, это странно. Но так и есть. Так вот что мы из этого извлечем уроки.
Дело не в том, что мы остались с пустыми руками и ничего не получили. Мы не набрали очков, это правда, но все остальное мы можем использовать в свою пользу, и сделаем это. Но не из-за гнева и чего-то подобного. Это не то настроение, в котором мы сейчас находимся». – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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