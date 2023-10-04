Клопп об удалении Жоты в матче с «Тоттенхэмом»: «Диогу получил две желтые, не прикоснувшись к игроку. Беспрецедентно»

Юрген Клопп считает, что Диогу Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом».

Игра 7-го тура закончилась победой «шпор» над « » со счетом 2:1. Форвард «красных» Жота был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.

« получил две желтых карточки, ни разу не прикоснувшись к игроку. Я бы сказал, что это тоже беспрецедентно. Прекрасно.

Мы можем многое извлечь из этой игры и многое извлекли. Я увидел замечательную команду, сражавшуюся вопреки всему невероятно честно, не знаю, как в итоге получилось, что у нас было всего восемь карточек, это странно. Но так и есть. Так вот что мы из этого извлечем уроки.

Дело не в том, что мы остались с пустыми руками и ничего не получили. Мы не набрали очков, это правда, но все остальное мы можем использовать в свою пользу, и сделаем это. Но не из-за гнева и чего-то подобного. Это не то настроение, в котором мы сейчас находимся». – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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Клопп о красной Джонса: «Судье показали стоп-кадр и замедленный повтор. После них и я бы дал красную. Но в реальном времени это не удаление»

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