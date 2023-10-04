Клопп об удалении Жоты в матче с «Тоттенхэмом»: «Диогу получил две желтые, не прикоснувшись к игроку. Беспрецедентно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм Диогу Жота Футбол

Юрген Клопп считает, что Диогу Жота был несправедливо удален в матче с «Тоттенхэмом».

Игра 7-го тура АПЛ закончилась победой «шпор» над «Ливерпулем» со счетом 2:1.  Форвард «красных» Жота был удален с поля на 69-й минуте, получил две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.

«Диогу Жота получил две желтых карточки, ни разу не прикоснувшись к игроку. Я бы сказал, что это тоже беспрецедентно. Прекрасно. 

Мы можем многое извлечь из этой игры и многое извлекли. Я увидел замечательную команду, сражавшуюся вопреки всему невероятно честно, не знаю, как в итоге получилось, что у нас было всего восемь карточек, это странно. Но так и есть. Так вот что мы из этого извлечем уроки.

Дело не в том, что мы остались с пустыми руками и ничего не получили. Мы не набрали очков, это правда, но все остальное мы можем использовать в свою пользу, и сделаем это. Но не из-за гнева и чего-то подобного. Это не то настроение, в котором мы сейчас находимся». – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

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51 комментарий

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corazón blanco
Что-то Юрген совсем уже в жертву заигрался. Понимаю, что результат матча несправедлив из-за отмененного гола, но касания там были. Ну и Жота тоже подставил свою команду, имея уже желтую идти в подкат - чревато удалением, за что и поплатился. После матча такие правильные слова говорил, восхищался парнями, которые героически сражались и гордился ими, но потом понесло.
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Нейтральный критик
Матч переиграть, недофоленные фолы перефолить заново.
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GowardRork
Ответ llolishe
Хейтерки посмотрите фолы игроков ТТХ на игроках Ливерпуля и поймете все За те же фолы разные решения в пользу ТТХ Удоджи должны были удалять
чушь
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Cearvm
В смысле "не прикоснувшись"? В первом моменте был микроконтакт на скорости, на подробных повторах его можно увидеть, во втором португалец в подкате тупо срубил соперника. Даже если сделаем вид, что первый фол формальный и "про балет", что должно быть в голове у футболиста, который выходит в меньшинстве и рубит игрока соперника с желтой карточкой? Я бы Жоту на месте Клоппа вообще оштрафовал. Вполне можно, из-за него и проиграли.
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оле - топ юрген - клоп
Какой же Клопп беспрецедентный
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Cearvm
Ответ llolishe
Ты и не поймешь ведь двух игроков Реала никогда за один матч не удалят по известным всем причинам Просто пойми-Ливерпуль в случаи победы 1 был бы и тут бац два удаления и отмененный чистый гол-у Ливерпуля украли шанс на победу
Все согласны с тем, что у Ливерпуля забрали чистый гол. Но и удаления железные, все эксперты в обзорах тура об этом говорили, только некоторые фанаты Ливерпуля на них зачем-то дополнительно ссылаются, хотя это даже не спорные эпизоды. Максимум судья мог не показывать первую желтую Жоте, вторую - уже никак.

У Ливерпуля много удалений? Пусть не играют агрессивно, все просто.
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sintenced
А за ними - Клопп-Клопп
Про судейство - плак-плак (с) К. Чуковский
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Andrey Yaroslavtsev
Они все закончили курсы по риторике?
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Taddy Brain
Ответ corazón blanco
Что-то Юрген совсем уже в жертву заигрался. Понимаю, что результат матча несправедлив из-за отмененного гола, но касания там были. Ну и Жота тоже подставил свою команду, имея уже желтую идти в подкат - чревато удалением, за что и поплатился. После матча такие правильные слова говорил, восхищался парнями, которые героически сражались и гордился ими, но потом понесло.
Бесконтактный бой это)
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Under
Ответ Мукунку хороший
Пол?)
глаза
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Арман Мартиросян
Ответ arspurs9
У него действительно с головой беда. Многие тут спорят о том, что в первой желтой Жота случайно задел коленом пятку Удоджи (можно наоборот, не принципиально). Никто уже не спорит что не было касания, все всё увидели. Про второй прыжок в ноги сзади вообще смешно. Но эта балаболка продолжает фантазировать. Не зря Клопп уже лет 10 не вызывает своим поведением ничего кроме сочувствия психическому состоянию.
Тебе вообще не стоит рассуждать на эту тему. Ты даже отказывался признавать, что офсайд Диаса был левым, пока официально это не признали.
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Denis Nikitin
Ответ llolishe
НЕ засчитали гол Придумали фол Салаха Две красные при этом Гакпо травмирован Бывает ага ахахахаха
Марадона на чм рукой забивал. Англия забила Германии на чм и это видели все кроме судьи. А тут Клопп устроил сцену и называет чем-то беспрецедентным ошибочный оффсайд. А обе красные по делу
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Direct free kick
Ответ Е.Р.
беспрецедентно мусолить эту хрень незначительную уже неделю
кое-где до сих за несуществующий пенальти из 1998 рыдают, на днях клоповники перехватили наконец эстафету
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arspurs9
Ответ Арман Мартиросян
Точной информации?) То есть для тебя твои глаза не являются источником точной информации? Любой адекватный человек на стоп кадре увидел, что там нет никакого офсайда (скрин был четким, а угол обзора подходящим, чтобы делать окончательные выводы).
Ахахаха, ожидаемо. Не, если это твой первый матч в жизни, то возможно. Благо мы отличаемся и я смотрю очень много футбола, что бы ждать наилучшего повторы. Понимаю, для тебя это новость, но я видел достаточно матчей, когда офсайд определялся не по ноге, в по наклону корпуса, а такие камеры вводили в заблуждение. Ровно по этому я решил подождать.
Любой адекватный человек и красную Джонса видел, вы же спорите толпой)
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Сергей Ка
Ответ llolishe
Тен Хааг бы также рассуждал случись такое с Манчестер Юнайтед
С МЮ такого не случится, пока Уэбб руководит судьями)
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QWertY
Ответ llolishe
Тен Хааг бы также рассуждал случись такое с Манчестер Юнайтед
Нет
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Lutfullokhuja Uvaidulloev
🤦🏻
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Shatkiy KokoZhir
Какой же Клопп, не ной!
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Pravda glaza kolit
Безызбежно.(с)
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Zed_patriot
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Антоша
Давно пора уже ввести видеоповторы в футболе! Не будет это замедлять игру, посмотрите, как в хоккее это работает
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sportsoldfan
Весна. Арсенал еще первый. За неделю до игры с Сити. Один и тот же сценарий уже несколько лет подряд.
"Видеоассистент судьи на матче «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда»."
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Krutik_prutik
Я как то писал, что если Клопп начнет много ныть и жаловаться магия исчезает и у команды начинаются проблемы. Больше позитива Клопп, больше трави шутки… не позволяй этой ситуации заполнить твою башку. Нужно постараться сохранить настрой и бороться дальше.
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eskerro
Да хорош уже ныть, как-будто чемпионство упустил в последнем туре
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Under
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