Клопп о судейском скандале с «Тоттенхэмом»: «Аргумент против переигровки – все станут ее просить. Но ситуация беспрецедентная, мне 56, и я такого не видел»

Юрген Клопп высказался о судейском скандале в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Вчера была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Очень важно, чтобы мы справились с этой ситуацией правильно.

Судьи не делали это специально, об этом не стоит забывать. Это очевидная ошибка. Думаю, для таких ситуаций должны быть решения. Если нет...

Я могу сразу сказать – возможно, кто-то не хочет, чтобы я это говорил. Я говорю это не как тренер «Ливерпуля», а, скорее, как человек футбола. Единственным выходом может стать переигровка. Аргументом против этого решения может стать то, что после него все станут просить переигровку. Думаю, это беспрецедентная ситуация. Такого раньше не случалось.

Мне 56 лет, и я такого не видел. Я привык к ошибкам, к сложным решениям, но такого еще не было. Переигровка стала бы правильным решением. Это мой взгляд.

Я ни на кого не злюсь. Никто не должен нападать на судей. Думаю, из-за этой ситуации они чувствуют себя ужасно по ночам. Я на 100 процентов уверен в этом. Дальнейших наказаний не нужно», – сказал Клопп.

«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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