Клопп о судейском скандале с «Тоттенхэмом»: «Аргумент против переигровки – все станут ее просить. Но ситуация беспрецедентная, мне 56, и я такого не видел»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Тоттенхэм видеоповторы Футбол

Юрген Клопп высказался о судейском скандале в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Вчера была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Очень важно, чтобы мы справились с этой ситуацией правильно.

Судьи не делали это специально, об этом не стоит забывать. Это очевидная ошибка. Думаю, для таких ситуаций должны быть решения. Если нет...

Я могу сразу сказать – возможно, кто-то не хочет, чтобы я это говорил. Я говорю это не как тренер «Ливерпуля», а, скорее, как человек футбола. Единственным выходом может стать переигровка. Аргументом против этого решения может стать то, что после него все станут просить переигровку. Думаю, это беспрецедентная ситуация. Такого раньше не случалось.

Мне 56 лет, и я такого не видел. Я привык к ошибкам, к сложным решениям, но такого еще не было. Переигровка стала бы правильным решением. Это мой взгляд.

Я ни на кого не злюсь. Никто не должен нападать на судей. Думаю, из-за этой ситуации они чувствуют себя ужасно по ночам. Я на 100 процентов уверен в этом. Дальнейших наказаний не нужно», – сказал Клопп.

«Переигровка – единственный вариант». Клопп о судейском скандале в матче с «Тоттенхэмом»

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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37 комментариев

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Экспертное мнение
В матче МЮ после финального свистка, когда все уже ушли домой и ужинали с семьями - судья вернул всех на поле ради пенальти. Так что мешает прямо сейчас возобновить матч и засчитать гол?
+23
-3
+20
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Alex_V_G
Чем эта ошибка отличается от многих и многих результативных других?
Слишком раздувают.
+27
-12
+15
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RembaXXX
Напомните мне, когда в АПЛ не сработала система определения гола пару сезонов назад, кто то просил переиграть матч?
+7
-2
+5
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эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Alex_Polishchuk
Клопп вечно ноет, достал уже всех. Почему ливерпульские не могут принять поражение достойно? К чему это нытье о переигровке? Челси же и Ман Юнайтед не просят переиграть свои проигранные матчи...
спроси у челсийских почему они вылет от барселоны в 2009 до сих пор принять не могут
+9
-5
+4
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Morning Again
К сожалению, единственный +/- адекватный вариант - это принять ситуацию и двигаться дальше. В истории футбола было много несправделивых судейских решений, с которыми приходилось справляться, делая систему оценки футбольных матчей лучше. Хотя да, принимать такие глупые ошибки в принципиальных матчах для болельщиков и команды однозначно очень тяжело.
+5
-3
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Олег Пирожков
Переигровка это будет концом адекватности. Потому что, как отличишь одну беспрецедентные ситуации от других, о которых будут заявлять все тренеры, что именно их случаи беспрецедентные.
+5
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Feagh
Ответ FoLL
Ситуацию мог бы разрулить Постекоглу, если бы сам предложил переигровку. Но это из разряда фантастики.
Это, извините, в каком правовом поле возможно? Проведение матчей в рамках соревновательной лиги регулирует футбольная ассоциация, а не менеджер отдельной команды.
Ну пусть к себе на базу Ливерпуль позовут тогда, френдли сыграют - это всё, что может Постекоглу юридически. А что если все вдруг начнут друг другу переигровки назначать по желанию тренера клуба?
Бредовый комментарий, короче.
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Виктор Никитин
Ответ AndrewBegoun
Ну, возможно, потому что в этом матче принципиальных ошибок было несколько. И все в пользу одной команды. Приведешь аналогичные примеры?
какие были прямо ошибки кроме офсайда?
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AndrewBegoun
Ответ Alex_V_G
Чем эта ошибка отличается от многих и многих результативных других? Слишком раздувают.
Ну, возможно, потому что в этом матче принципиальных ошибок было несколько. И все в пользу одной команды. Приведешь аналогичные примеры?
+8
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окечуква
Единственный вариант это отстранение судей, допустивших ошибку. Ливерпуль безусловно пострадал, но были и будут судейские ошибки в их пользу тоже. Нужно двигаться дальше.
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Muzaffar Nigmatov
Ответ Alex_Polishchuk
Клопп вечно ноет, достал уже всех. Почему ливерпульские не могут принять поражение достойно? К чему это нытье о переигровке? Челси же и Ман Юнайтед не просят переиграть свои проигранные матчи...
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Yri Yrov
Ответ Alex_Polishchuk
Клопп вечно ноет, достал уже всех. Почему ливерпульские не могут принять поражение достойно? К чему это нытье о переигровке? Челси же и Ман Юнайтед не просят переиграть свои проигранные матчи...
ГЛАЗАМ НЕ ВЕРЮ ЧТО ПРОЧЁЛ ЭТО
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SergScouser
Ответ RembaXXX
Напомните мне, когда в АПЛ не сработала система определения гола пару сезонов назад, кто то просил переиграть матч?
Там был судебный иск, если что.
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Muzaffar Nigmatov
Ответ Alex_Polishchuk
Клопп вечно ноет, достал уже всех. Почему ливерпульские не могут принять поражение достойно? К чему это нытье о переигровке? Челси же и Ман Юнайтед не просят переиграть свои проигранные матчи...
Не давно с МЮ тоже так был, где очевидную пенку не дали, в вороту МЮ, еше плюс к этому, в прошлом сезоне если не ошибаюсь, после свистка, окончани игры вмешался ВАР и дали пенку за МЮ, так что на счет МЮ можешь молчать!!!
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analogia
Ответ Alex_Polishchuk
Клопп вечно ноет, достал уже всех. Почему ливерпульские не могут принять поражение достойно? К чему это нытье о переигровке? Челси же и Ман Юнайтед не просят переиграть свои проигранные матчи...
Как можно достойно принять поражения, если не было достойной победы ?
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Snid
Ответ Богдан Бондарчук
Физрук никак не желает признавать что его Ливерпуль повозили лицом об газон. Клопп - самый переоцененный тренер современности. Лучше бы назначили Конте вместо этого недоразумения. Будут вечно третьеми после Сити и Арсенала. Дно ...
🤡
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onsigne
Ответ FoLL
Ситуацию мог бы разрулить Постекоглу, если бы сам предложил переигровку. Но это из разряда фантастики.
Это из разряда куколдизма. Тоттенхэм-то тут причем вообще, за вар отвечали не их футболисты и не Постекоглу.
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Real_v_dushe
Ответ Alex_V_G
Чем эта ошибка отличается от многих и многих результативных других? Слишком раздувают.
Тем, что решение было другим и не отразилось на табло. В протоколе матча по факту исчез гол.
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Yri Yrov
Ответ Alex_V_G
Чем эта ошибка отличается от многих и многих результативных других? Слишком раздувают.
если бы одно только удаление то да нытье , а тут наглый грабеж средь бела дня
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Тухель
Ответ AndrewBegoun
Ну, возможно, потому что в этом матче принципиальных ошибок было несколько. И все в пользу одной команды. Приведешь аналогичные примеры?
Да хоть Хетафе-Барса. Каталонцам хоть судейство сильно не понравилось, но про переигровку я нигде не читал.
Да и понятно что таких ситуация дофига, просто люди не запоминают.
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м м
Ответ AndrewBegoun
Ну, возможно, потому что в этом матче принципиальных ошибок было несколько. И все в пользу одной команды. Приведешь аналогичные примеры?
с Челси такое постоянно. Даже оправдания ещё почище - судья был мой друг, поэтому его ошибку я не заметил.
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onsigne
Полтора месяца назад, в матче МЮ - Вулвз, судьи ошиблись на вар, не поставив пенальти на 94-ой. Ошибку признали, судей отстранили. Чем та ситуация хуже или лучше ливерпульской ?
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saric
Когда ошибаются в пользу Ливерпуля, Клопп не при делах
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кuraakula belov
Правильным решением будет разрешить в случае если вар "запутался", но осознал, прерывать матч после возобновления в следующую паузу.
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mr Gadisov
Мне интересно что должен сказать Клопп по версии комментаторов ?
Просто забить, чтоб такое точно продолжалось
Дежурно сказать что была ошибка какие все плохие, чтоб все продолжалось как это всегда бывает
Либо максимально привлекать внимаете своими высказываниями чтоб поднимать резонанс ?
Как по мне цирк что был в субботу отличный повод чтоб кусать арбитров. Может кусок и не оторвет но больно им точно будет, а это уже возможно маленькая победа
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