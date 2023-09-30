Тен Хаг о свисте фанатов: «Я понимаю. «Пэлас» нужно побеждать, при всем уважении. «МЮ» должен быть стабильнее»
Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию фанатов «Манчестер Юнайтед» на поражение.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о свисте болельщиков после игры с «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ.
«Я понимаю. Когда играешь с «Пэлас», нужно побеждать, при всем уважении.
Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдания. Нет никаких оправданий», – сказал тен Хаг.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Лавочник Магвайер или вратарь Онана могут стать следующими. И будет это уже скоро.
Во имя МЮ.