Тен Хаг о свисте фанатов: «Я понимаю. «Пэлас» нужно побеждать, при всем уважении. «МЮ» должен быть стабильнее»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию фанатов «Манчестер Юнайтед» на поражение.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о свисте болельщиков после игры с «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ

«Я понимаю. Когда играешь с «Пэлас», нужно побеждать, при всем уважении.

Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдания. Нет никаких оправданий», – сказал тен Хаг. 

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41 комментарий

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larissa
Ответ mqh9pzrxgf
Опять виноват кр7
И Де Хеа.
+40
-4
+36
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mqh9pzrxgf
Опять виноват кр7
+45
-11
+34
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Real_v_dushe
Ответ larissa
И Де Хеа.
И Санчо
+22
-4
+18
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Отец Абду
В честь 10Хага опустились на 10 - место в таблице АПЛ, главное не закончить этот сезон на 10 - месте... А то мало ли что:)
+16
-6
+10
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Зверёк
Тебя надо увольнять,при всем уважении.
+8
-1
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Streetbor
Пора искать новую жертву..
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Isshin88
Вроде МЮ вполне стабилен.
+7
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Иван Лапин
ничего страшного, пусть почитает комменты на спортсе, тут местные фанаты мю горой стоят за него, а виноват у них во всем роналду
+5
-1
+4
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Zlatan Ibra
И ещё: если Тен Хаг говорит, что может назвать причины, но мы воспримем их, как оправдания, значит по его выстроенной логике причины=оправдания. А дальше он говорит: "нет никаких оправданий", это что же получается, нет никаких причин для той игры, что показывает МЮ в этом сезоне? А если нет причин, которые бы видел Тен Хаг, неужели та самая причина - он сам!? 😱
+7
-4
+3
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byche di
Ответ larissa
И Де Хеа.
И Морган
+2
0
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Паша Самохин
Ответ Real_v_dushe
И Санчо
и Гринвуд
+2
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King_X
Все понятно, дело в Крише, ДДХ или Санчо, продолжают мешать
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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Lavinka
Ответ Отец Абду
В честь 10Хага опустились на 10 - место в таблице АПЛ, главное не закончить этот сезон на 10 - месте... А то мало ли что:)
Так он 10 или 7 , вы там определитесь уже .
+1
0
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Alex Rhea
Ответ Zlatan Ibra
И ещё: если Тен Хаг говорит, что может назвать причины, но мы воспримем их, как оправдания, значит по его выстроенной логике причины=оправдания. А дальше он говорит: "нет никаких оправданий", это что же получается, нет никаких причин для той игры, что показывает МЮ в этом сезоне? А если нет причин, которые бы видел Тен Хаг, неужели та самая причина - он сам!? 😱
ты слишком строг к физруку, там мозгов не больше, чем волос на голове
+3
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Andrei Shprenhel
Так МЮ стабилен
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Роман
Тен Хагу нужно срочно найти жертву.
Лавочник Магвайер или вратарь Онана могут стать следующими. И будет это уже скоро.
Во имя МЮ.
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Cheldon
Магвайер (не в слух): А я думал, что всё из-за меня, а тут во оно как ☝ :)
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Ванёк Осипов
куда ещё стабильнее... стабильно прое.....
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Мукунку хороший
Хватит дурить болельщиков)
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Zlatan Ibra
Ответ Cheldon
Комментарий удален пользователем
Ну так-то Тен Хаг хотя бы существует.
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bibendum
Поплыл тен Хаг. Хотя у него была наибольшая власть со времён Сэра. Купили, кого хотел, продали, кого хотел. А результат хуже, чем у Сульшера, у которого такой поддержки не было
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The Evil Within
Эксперды из статей про Санчо, которые смаковали какой молодец принципиальный, настоящий мужик и великолепный, мощный (с) тренер Тен Хаг, как он приведет МЮ к успеху - ипало к осмотру, будьте добры.
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Злобный Конь
Как будто говорит какой то человек со стороны,а не главный тренер команды! Или это самонастройка?!
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SLEVIN
Ответ Zlatan Ibra
Эх, Сольскьяер, хорошие были времена. Интересно, если бы у Сольскьяера в помощниках был Тен Хаг, получилось бы всё ещё лучше? Сольскьяер бы тренировал, так как он тренер, а Тен Хаг бы полки правил, в раздевалке бы порядок наводил, воду для кулера заказывал бы, за дисциплиной бы следил. А ещё Уле мог бы говорить игрокам, вот будете себя плохо вести, я вам главным тренером Тен Хага оставлю.
Сульшер бы первый трофей за 5 лет бы протирал Тен Хаговский)) у вас память как у рыбки, живете одним днём
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