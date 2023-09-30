Тен Хаг о свисте фанатов: «Я понимаю. «Пэлас» нужно побеждать, при всем уважении. «МЮ» должен быть стабильнее»

Эрик тен Хаг прокомментировал реакцию фанатов «Манчестер Юнайтед» на поражение.

Главный тренер « » ответил на вопрос о свисте болельщиков после игры с « » в 7-м туре .

«Я понимаю. Когда играешь с «Пэлас», нужно побеждать, при всем уважении.

Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдания. Нет никаких оправданий», – сказал тен Хаг.

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