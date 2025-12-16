«Пусть Соболев помогает «Зениту-2». Хватит смешить народ – он ходит пешком по полю. Бразильцы не играют и не дают другим. Уже одурели от денег, которые им платят». Угаров о «Зените»

Денис Угаров: пускай Александр Соболев помогает «Зениту-2».

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о составе команды.

«Лишние люди не должны быть в команде, если они не приносят пользу. Тот же Соболев относится к таким. Он изначально был лишним.

В команде и так было трое нападающих. Зачем нужен четвертый? Пусть Соболев теперь помогает «Зениту-2». Давайте называть вещи своими именами. Хватит смешить народ. Соболев не играет, ходит пешком по полю.

Раньше на русских футболистах основывался весь основной костяк «Зенита». Не столь важно, воспитанники они или нет. Иностранцы приходили и подстраивались под стиль основных игроков. Было все четко.

Сейчас бразильцы не играют и не дают другим играть. Они уже одурели от таких денег, которые им платят. В свое время был Денисов, который в центре поля руководил командой. Вспомнить того же Дзюбу. Как бы многие к Артему не относились, но он мог что-то сказать и сделать на футбольном поле. Это сейчас большая проблема.

Не надо подкладывать под себя мину замедленного действия. Сейчас приехал Жерсон за большие деньги. И что мы видим? Один раз у него травма, другой – просто не может играть.

В итоге проведет полные 15 матчей из 30 в РПЛ. Чего он принес команде? Дети смотрят матчи «Зенита». Они должны что-то впитывать», – сказал Денис Угаров.