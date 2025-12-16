Кавазашвили про РПЛ: «4-5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»

Анзор Кавазашвили: в РПЛ 4-5 легионеров сильнее наших футболистов.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался касательно зарплат легионеров в РПЛ .

«Россиянам платят меньше, а дорогих иностранцев приглашают, считая, что они будут играть лучше и принесут пользу клубу.

Если говорить о тех иностранцах, которые на две головы сильнее наших футболистов, то таких наберется человека четыре-пять от силы.

Остальные – это рекомендованные игроки, которые играют на том же уровне, что и россияне, но выходят на поле потому, что за них заплачена валюта», – сказал Анзор Кавазашвили.

