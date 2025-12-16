  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили про РПЛ: «4-5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»
0

Кавазашвили про РПЛ: «4-5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»

Анзор Кавазашвили: в РПЛ 4-5 легионеров сильнее наших футболистов.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался касательно зарплат легионеров в РПЛ.

«Россиянам платят меньше, а дорогих иностранцев приглашают, считая, что они будут играть лучше и принесут пользу клубу.

Если говорить о тех иностранцах, которые на две головы сильнее наших футболистов, то таких наберется человека четыре-пять от силы.

Остальные – это рекомендованные игроки, которые играют на том же уровне, что и россияне, но выходят на поле потому, что за них заплачена валюта», – сказал Анзор Кавазашвили.

Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»

Что делать с Хаби Алонсо?33731 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoАнзор Кавазашвили
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Амориму не нужны трансферы в оборону: «У «МЮ» есть качественные футболисты. Нужно лучше играть в защите как команда»
34 минуты назад
Брат Майну посетил матч «МЮ» и «Борнмута» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». У хавбека нет ни одной игры в старте в этом сезоне в АПЛ
56 минут назадФото
Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»
сегодня, 02:39
Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»
сегодня, 02:14
Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил большего, мы очень разочарованы. Мы доминировали и создали много моментов, но нужно быть более результативными»
вчера, 22:46
Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. «Реал» явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»
вчера, 22:15
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
вчера, 22:14
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
вчера, 22:02
У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд
вчера, 22:02
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
Маттеус о «Баварии»: «Предпочел бы выбрать Упамекано, а не Шлоттербека. Дайо действует немного быстрее и играет очень стабильно»
19 минут назад
Флик о том, что тер Стеген может уйти из «Барсы» зимой: «Это его решение. Мы разговаривали о его ситуации. Очень уважаю Марка, фантастический вратарь»
44 минуты назад
Агент Чалова: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен»
сегодня, 02:30
Шлагер интересен «Ювентусу». Туринцы могут подписать хавбека «Лейпцига» как свободного агента
сегодня, 01:55
Миодраг Божович: «У «Спартака» в Сербии будет на порядок больше фанатов, чем у ЦСКА. В России ситуация такая же: у красно-белых болельщиков гораздо больше»
сегодня, 01:45
«Пусть Соболев помогает «Зениту-2». Хватит смешить народ – он ходит пешком по полю. Бразильцы не играют и не дают другим. Уже одурели от денег, которые им платят». Угаров о «Зените»
сегодня, 01:25
Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро». Команда стала 3-й в лиге Бразилии в прошлом сезоне
сегодня, 01:15
Гасперини про 1:0 с «Комо»: «Лучшая домашняя игра «Ромы» в этом сезоне. У нас было гораздо больше моментов, но не хватает точных передач и завершения атак»
вчера, 22:59
Ираола о 4:4 с «МЮ»: «Обе команды атаковали намного лучше, чем защищались – было зрелищно. «Борнмут» может вынести много хорошего, но что-то нужно исправить»
вчера, 22:38
Каррагер про 4:4: «Лучший матч сезона АПЛ, именно это делает лигу лучшей в мире. «МЮ» играл просто фантастически, «Борнмут» великолепно показал себя во 2-м тайме»
вчера, 22:25