Кавазашвили про РПЛ: «4-5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался касательно зарплат легионеров в РПЛ.
«Россиянам платят меньше, а дорогих иностранцев приглашают, считая, что они будут играть лучше и принесут пользу клубу.
Если говорить о тех иностранцах, которые на две головы сильнее наших футболистов, то таких наберется человека четыре-пять от силы.
Остальные – это рекомендованные игроки, которые играют на том же уровне, что и россияне, но выходят на поле потому, что за них заплачена валюта», – сказал Анзор Кавазашвили.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
