Фанаты «Селтика» растянули баннер с изображением казни Муссолини перед матчем с «Лацио»: «Идите за своим лидером»

Теги Лацио высшая лига Шотландия Селтик серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики история брань контент Футбол

Фанаты «Селтика» встретили «Лацио» антифашистским баннером.

Команды проводят матч в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). 

Перед началом игры группа фанатов шотландской команды растянула на трибуне большой баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – гласит еще одна надпись на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Иди на ###, «Лацио».

Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP

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40 комментариев

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CherenkovF
Отличный баннер на самом деле. Хотя больше не фанаты Лацио разозлились, а пердяевские арийцы со спортса)
+47
-3
+44
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Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
+60
-30
+30
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Groznyi2024
Это не политика, не?
+42
-14
+28
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eskerro
Ответ Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
А что не так ?))
+27
-2
+25
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Koulmann
Ответ Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
Где они называют болельщиков Лацио фашистами? Тем более прямо?
Откуда этот бред родился?
+24
-6
+18
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Александр Протасов
Шотландия будет свободной! 💪
+18
-7
+11
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Lindeman
Ответ Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
Среди ультрас Лацио много было приверженцев фашизма. Этот баннер адресован не всем болельщикам Лацио, а только ультрас
+8
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+8
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весёлый роджер
Красноречивый баннер, конечно, но им же самим еще в Рим ехать потом..
+6
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Koulmann
Ответ Groznyi2024
Это не политика, не?
То, что Муссолини был членом клуба Лацио?
Это факт, а не политика.
Есть еще факт поведения Паоло Ди Канио, игравшего в Селтике, а потом в Лацио
+12
-6
+6
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Reanimation
В Рим ехать, как я понимаю, не собираются?)
+10
-5
+5
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Koulmann
Ответ Lindeman
Среди ультрас Лацио много было приверженцев фашизма. Этот баннер адресован не всем болельщикам Лацио, а только ультрас
Ладно, если бы только среди ультрас...
+5
-1
+4
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Galym1968
Примерно тоже самое можно было и Реалу припомнить про Франко...
+3
0
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Taaor
Ответ Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
То что за Лацио фашисты болеют, не секрет ни для кого в Италии
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Ярик01
Ответ Aleksey Yashin
Т.е болельщики Селтика прямо называют болельщиков Лацио фашистами? Какая-то реакция УЕФА будет, например закрыть трибуны матча на три? Или если нет обезьянних выкриков, то ничего страшного?
Ты прям из анекдота

Муж жене:
— Дорогая, ты не права.
— Ах, я не права, значит, я вру. Если я вру, значит, я брешу. Если я брешу, значит, я — собака… Мама, он меня сукой обозвал!!!
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Ярик01
Ответ весёлый роджер
Красноречивый баннер, конечно, но им же самим еще в Рим ехать потом..
Их в любом случае в Риме не с караваем встретили бы
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Sergey Krasnov
Ответ corazón blanco
Кто поедет после такого из болельщиков Селтика на выезд в Рим- будут очень смелыми ребятами.
думаю ,нормально так поедет🤔
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Direct free kick
Ответ Engelbert
Карма существует. По игре Лацио никак не наиграл на победу, особенно после ухода Луиса Альберто.
Если бы существовала мляцио играл бы в ЛК, а Рома в ЛЧ как победитель ЛЕ
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Direct free kick
Отличное послание для фк дуче
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AERN
Так-то он за Болонью болел.
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Aleksey Yashin
Ответ Koulmann
Где они называют болельщиков Лацио фашистами? Тем более прямо? Откуда этот бред родился?
Муссолини не был лидером фашистской партии? Фанаты Селтика не предлагают проследовать за ним? Или если 2+2 не складывается, то это не не так уж и прямо?
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Канат Майданов
Педро заткнул болельщиков "антифашистов"
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Aleksey Yashin
Ответ Как дела на заводе
А когда на мини футболе укры кричали лозунги про Россию , то не фашизм был, да?_)) и сколько там УЕФА дело рассматривало, м?)
В том то и дело, что когда надо, УЕФА голову в песок прячет, и включает двойные стандарты. Но каким образом вы притянули сюда это, это забавно. Украина покоя не даёт?
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Koulmann
Ответ Aleksey Yashin
Муссолини не был лидером фашистской партии? Фанаты Селтика не предлагают проследовать за ним? Или если 2+2 не складывается, то это не не так уж и прямо?
Вы напомнили мне даму из анекдота про "рыбоньку"))
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Volgogradets
бгг, скоттиши, вынимайте
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Engelbert
Ответ Koulmann
То, что Муссолини был членом клуба Лацио? Это факт, а не политика. Есть еще факт поведения Паоло Ди Канио, игравшего в Селтике, а потом в Лацио
"То, что Муссолини был членом клуба Лацио? "

А?
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