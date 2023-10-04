Фанаты «Селтика» растянули баннер с изображением казни Муссолини перед матчем с «Лацио»: «Идите за своим лидером»

Фанаты «Селтика» встретили «Лацио» антифашистским баннером.

Команды проводят матч в рамках 2-го тура группового этапа (1:1, второй тайм).

Перед началом игры группа фанатов шотландской команды растянула на трибуне большой баннер с надписью «антифашисты « » и изображением казни Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – гласит еще одна надпись на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Иди на ###, « ».

Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline