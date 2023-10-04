Фанаты «Селтика» растянули баннер с изображением казни Муссолини перед матчем с «Лацио»: «Идите за своим лидером»
Фанаты «Селтика» встретили «Лацио» антифашистским баннером.
Команды проводят матч в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).
Перед началом игры группа фанатов шотландской команды растянула на трибуне большой баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.
«Идите за своим лидером», – гласит еще одна надпись на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Иди на ###, «Лацио».
Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN / AFP
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Откуда этот бред родился?
Это факт, а не политика.
Есть еще факт поведения Паоло Ди Канио, игравшего в Селтике, а потом в Лацио
Муж жене:
— Дорогая, ты не права.
— Ах, я не права, значит, я вру. Если я вру, значит, я брешу. Если я брешу, значит, я — собака… Мама, он меня сукой обозвал!!!
А?