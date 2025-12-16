Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил большего, мы очень разочарованы. Мы доминировали и создали много моментов, но нужно быть более результативными»

Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» разочарован, мы заслужили большего.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим назвал разочаровывающей ничью с «Борнмутом » (4:4) в 16-м туре АПЛ .

«Это действительно разочаровывает. Мы очень разочарованы. Сумасшедшая игра. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но я думаю, что мы потеряли их в первом.

Мы доминировали и создали множество моментов. Нам нужно было уйти на перерыв с другим результатом. В конце концов, мы заслужили большего. Это была захватывающая игра для всех, кто смотрел ее дома.

Люди, особенно на «Олд Траффорд », желают побед, но они хотят вдохновляться, видя, как команда играет в хороший футбол. В определенные моменты нам это хорошо удавалось.

Это была хорошая игра, но нам нужно быть более результативными, ведь мы создали очень много моментов.

Ламменс сыграл действительно хорошо. У обеих команд были шансы. Мы создали больше. Нам нужно найти способы доводить матчи до конца, потому что такое случалось много раз.

Это часть процесса. Мы стараемся делать все как можно лучше, но в некоторые моменты этого недостаточно», – сказал Аморим.