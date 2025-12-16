  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил большего, мы очень разочарованы. Мы доминировали и создали много моментов, но нужно быть более результативными»
12

Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил большего, мы очень разочарованы. Мы доминировали и создали много моментов, но нужно быть более результативными»

Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» разочарован, мы заслужили большего.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал разочаровывающей ничью с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

«Это действительно разочаровывает. Мы очень разочарованы. Сумасшедшая игра. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но я думаю, что мы потеряли их в первом.

Мы доминировали и создали множество моментов. Нам нужно было уйти на перерыв с другим результатом. В конце концов, мы заслужили большего. Это была захватывающая игра для всех, кто смотрел ее дома.

Люди, особенно на «Олд Траффорд», желают побед, но они хотят вдохновляться, видя, как команда играет в хороший футбол. В определенные моменты нам это хорошо удавалось.

Это была хорошая игра, но нам нужно быть более результативными, ведь мы создали очень много моментов.

Ламменс сыграл действительно хорошо. У обеих команд были шансы. Мы создали больше. Нам нужно найти способы доводить матчи до конца, потому что такое случалось много раз.

Это часть процесса. Мы стараемся делать все как можно лучше, но в некоторые моменты этого недостаточно», – сказал Аморим.

Что делать с Хаби Алонсо?33507 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoБорнмут
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoРубен Аморим
logoСенне Ламменс
logoОлд Траффорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер про 4:4: «Лучший матч сезона АПЛ, именно это делает лигу лучшей в мире. «МЮ» играл просто фантастически, «Борнмут» великолепно показал себя во 2-м тайме»
55 минут назад
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
сегодня, 22:14
У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд
сегодня, 22:02
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
сегодня, 21:29
Главные новости
Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. «Реал» явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»
сегодня, 22:15
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
сегодня, 22:14
У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд
сегодня, 22:02
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
сегодня, 22:02
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
сегодня, 22:02
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
сегодня, 22:01
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
сегодня, 22:00Тесты и игры
«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7
сегодня, 21:44
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
сегодня, 21:29
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки – столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»
сегодня, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гасперини про 1:0 с «Комо»: «Лучшая домашняя игра «Ромы» в этом сезоне. У нас было гораздо больше моментов, но не хватает точных передач и завершения атак»
21 минуту назад
Ираола о 4:4 с «МЮ»: «Обе команды атаковали намного лучше, чем защищались – было зрелищно. «Борнмут» может вынести много хорошего, но что-то нужно исправить»
42 минуты назад
Каррагер про 4:4: «Лучший матч сезона АПЛ, именно это делает лигу лучшей в мире. «МЮ» играл просто фантастически, «Борнмут» великолепно показал себя во 2-м тайме»
55 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 21:59Live
У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»
сегодня, 21:52
Чемпионат Италии. «Рома» одолела «Комо»
сегодня, 21:44
Гол Франсы принес «Роме» победу над «Комо» – 1:0
сегодня, 21:43
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
сегодня, 21:39
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»
сегодня, 21:24
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
сегодня, 21:16