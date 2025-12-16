Миодраг Божович: «У «Спартака» в Сербии будет на порядок больше фанатов, чем у ЦСКА. В России ситуация такая же: у красно-белых болельщиков гораздо больше»

Миодраг Божович: в Сербии фанатов «Спартака» будет больше, чем у ЦСКА.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Миодраг Божович сравнил популярность «Спартака» и ЦСКА в Сербии.

«Если в Сербии захотят провести матч «Спартак» – ЦСКА, любой стадион забьется под завязку.

У «Спартака» точно будет на порядок больше фанатов. В цифрах такое даже смешно сравнивать. В России ситуация такая же: фанатов у «Спартака» гораздо больше, чем у ЦСКА.

«Спартак» – братская команда для «Црвены Звезды», а у них самая крупная фанатская база. 90% из них поддерживают и «Спартак » тоже», – сказал Миодраг Божович.