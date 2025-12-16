  • Спортс
Флик о том, что тер Стеген может уйти из «Барсы» зимой: «Это его решение. Мы разговаривали о его ситуации. Очень уважаю Марка, фантастический вратарь»

Ханси Флик ответил, может ли Марк-Андре тер Стеген уйти из «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ответил на вопрос о том, что вратарь Марк-Андре тер Стеген может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Это его решение. Мы разговаривали о его ситуации. Я очень уважаю Марка, потому что он фантастический вратарь.

Он действительно хороший игрок, а также хороший человек для команды, но это его решение, и он должен его принять», – сказал Ханси Флик.

33-летний тер Стеген в прошлом сезоне провел всего девять матчей из-за травмы колена и пропустил начало текущего сезона после операции на спине.

