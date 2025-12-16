  • Спортс
0

Шлагер интересен «Ювентусу». Туринцы могут подписать хавбека «Лейпцига» как свободного агента

Ксавер Шлагер может перейти в «Ювентус» из «Лейпцига».

«Ювентус» интересуется 28-летним центральным полузащитником «Лейпцига» Ксавером Шлагером.

Австрийский хавбек может стать свободным агентом после завершения контракта с немецким клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Шлагер провел 10 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
