Шлагер интересен «Ювентусу». Туринцы могут подписать хавбека «Лейпцига» как свободного агента

Ксавер Шлагер может перейти в «Ювентус» из «Лейпцига».

«Ювентус » интересуется 28-летним центральным полузащитником «Лейпцига » Ксавером Шлагером .

Австрийский хавбек может стать свободным агентом после завершения контракта с немецким клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Шлагер провел 10 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке .