Шлагер интересен «Ювентусу». Туринцы могут подписать хавбека «Лейпцига» как свободного агента
Ксавер Шлагер может перейти в «Ювентус» из «Лейпцига».
«Ювентус» интересуется 28-летним центральным полузащитником «Лейпцига» Ксавером Шлагером.
Австрийский хавбек может стать свободным агентом после завершения контракта с немецким клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне Шлагер провел 10 матчей в Бундеслиге и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
Что делать с Хаби Алонсо?33595 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости