Глава Федерации футбола Франции о гомофобных кричалках: «Призываю фанатов проявить воображение и обновить репертуар – подобные заряды не соответствуют нашему обществу»
Глава Федерации футбола Франции высказался о гомофобных кричалках болельщиков.
Фанаты «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки о соперниках в матче 6-го тура Лиги 1 С «Марселем» (4:0): «марсельцы – педики» и «сукины дети».
– Мы должны осуждать такие слова. Я призываю фанатов проявить больше воображения, обновить их репертуар, потому что подобные кричалки больше не соответствуют обществу, в котором мы живем.
Я полагаю, что можно поддерживать свою команду более позитивно.
– Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что необходимо останавливать матчи в случае гомофобных кричалок.
– Это нужно делать с аккуратно, чтобы не стать заложниками недоброжелательно настроенных людей на трибунах, – сказал Филипп Диалло в интервью AFP.
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