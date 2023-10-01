Глава Федерации футбола Франции о гомофобных кричалках: «Призываю фанатов проявить воображение и обновить репертуар – подобные заряды не соответствуют нашему обществу»

Глава Федерации футбола Франции высказался о гомофобных кричалках болельщиков.

Фанаты « » скандировали оскорбительные кричалки о соперниках в матче 6-го тура Лиги 1 С « » (4:0): «марсельцы – педики» и «сукины дети».

– Мы должны осуждать такие слова. Я призываю фанатов проявить больше воображения, обновить их репертуар, потому что подобные кричалки больше не соответствуют обществу, в котором мы живем.

Я полагаю, что можно поддерживать свою команду более позитивно.

– Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что необходимо останавливать матчи в случае гомофобных кричалок.

– Это нужно делать с аккуратно, чтобы не стать заложниками недоброжелательно настроенных людей на трибунах, – сказал Филипп Диалло в интервью AFP.

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