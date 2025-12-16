Маттеус о «Баварии»: «Предпочел бы выбрать Упамекано, а не Шлоттербека. Дайо действует немного быстрее и играет очень стабильно»
Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о защитниках Дайо Упамекано и Нико Шлоттербеке.
Контракт Упамекано и «Баварии» истекает в конце этого сезона. Также сообщалось, что Шлоттербек хотел бы перейти в мюнхенский клуб.
«Упамекано добился большего прогресса в «Баварии», как и Шлоттербек в «Боруссии». Оба – центральные защитники высокого уровня.
У меня сложилось впечатление, что Упамекано действует немного быстрее и играет очень стабильно.
Шлоттербек в последнее время допустил несколько ошибок. Если бы дело дошло до выбора конкретной позиции, я бы предпочел Упамекано, а не Шлоттербека.
Нико мог бы стать футболистом «Баварии», но, на мой взгляд, пара Упамекано и Джонатана Та выглядит очень надежно.
Они действуют организованно, хотя «Бавария» пропустила несколько голов со стандартов. В последние месяцы у «Баварии» были небольшие проблемы с защитой при стандартных положениях», – сказал Лотар Маттеус.