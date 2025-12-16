Агент Чалова: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен»
Агент Федора Чалова: есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов.
Шандор Варга, агент нападающего ПАОК Федора Чалова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.
«Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Переход зимой возможен», – сказал Шандор Варга.
В этом сезоне Чалов забил 1 гол в 9 матчах чемпионата Греции.
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
