Агент Чалова: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен»

Агент Федора Чалова: есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов.

Шандор Варга, агент нападающего ПАОК Федора Чалова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Переход зимой возможен», – сказал Шандор Варга.

В этом сезоне Чалов забил 1 гол в 9 матчах чемпионата Греции.

