Чернов об Абаскале: «Никого увольнять не надо, наверное. Дерби с ЦСКА будет важнейшим – впрочем, можно выиграть, а потом проиграть «Пари НН»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Никита Чернов Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Никита Чернов считает, что «Спартак» не должен увольнять Гильермо Абаскаля.

«Спартак» уступил «Динамо» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3. Красно-белые проиграли два последних матча с общим счетом 0:7.

Ранее сообщалось, что будущее Абаскаля зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре Мир РПЛ.

«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы.

Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять.

Дерби с ЦСКА будет важнейшим, особенно если смотреть в таблицу. Впрочем, можно обыграть ЦСКА и проиграть «Пари НН», – сказал защитник «Спартака».

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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9 комментариев

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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ jqzn88xn6n
Не могу разгадать эту загадку. Футболисты сливают Абаскаля, или же он делает все, чтобы свалить быстрее домой? Или третий вариант, а?
третий вариант должен быть заговор против спартака. четвертый - порча черных колдунов от очередного обиженного мукунки - шамара например
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ericssons
=НАВЕРНОЕ= ахаххаха
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Direct free kick
До зимнего перерыва не нужно телодвижений, вот потом надо решать
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jqzn88xn6n
Не могу разгадать эту загадку. Футболисты сливают Абаскаля, или же он делает все, чтобы свалить быстрее домой? Или третий вариант, а?
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Паша Пашков
Походу и правда сливают
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ericssons
Я уверен, Соболев с трибуны, а Джикия со скамейки будут желать поражения Спартаку и молиться, чтобы Чалов и Забалотный реализовывали моменты, которые будут 100%.

Они понимают, что лучше проиграть один матч сейчас и всё поменяется, чем ждать зимы, или даже скорее лета, когда Абаскаля всё таки решатся уволить.
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Остужающий
Как лайтовый болельщик команды базарит( точно сливают
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МАГА 123
Ответ jqzn88xn6n
Не могу разгадать эту загадку. Футболисты сливают Абаскаля, или же он делает все, чтобы свалить быстрее домой? Или третий вариант, а?
Как вы достали со своими заговорами, ну какой смысл футболисту сливать Абаскаля чтобы что? Ну уйдет Абаскаль придет новый и так по новой что-ли. Вы всегда ищите какие-то сложности, вместо того чтобы придерживаться самой простой версии,Абаскаль просто не справляется со своей работой.
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