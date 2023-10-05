Чернов об Абаскале: «Никого увольнять не надо, наверное. Дерби с ЦСКА будет важнейшим – впрочем, можно выиграть, а потом проиграть «Пари НН»
Никита Чернов считает, что «Спартак» не должен увольнять Гильермо Абаскаля.
«Спартак» уступил «Динамо» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3. Красно-белые проиграли два последних матча с общим счетом 0:7.
Ранее сообщалось, что будущее Абаскаля зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре Мир РПЛ.
«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы.
Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять.
Дерби с ЦСКА будет важнейшим, особенно если смотреть в таблицу. Впрочем, можно обыграть ЦСКА и проиграть «Пари НН», – сказал защитник «Спартака».
Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить
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Они понимают, что лучше проиграть один матч сейчас и всё поменяется, чем ждать зимы, или даже скорее лета, когда Абаскаля всё таки решатся уволить.