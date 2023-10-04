Абаскаль о судействе в матче с «Динамо»: «Хорошо бы ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются голы»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Владимир Москалев видеоповторы Тео Бонгонда Матч ТВ Олег Рябчук Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак» уступил со счетом 0:3, потеряв очки впервые в текущем розыгрыше Кубка.

– Матч с «Динамо» имел для вас значение?

– Да, хотя мы уже вышли из группы.

Но на стадионе были наши болельщики. Мы их должники, мы играем в футбол ради них. Когда ты не делаешь их счастливыми, возникает долг, мы хотим отдать его как можно быстрее. Возможно, получится в воскресенье.

– Почему не играл Классен, который уже забивал в Кубке России?

– Мы решили дать время Рябчуку, чтобы он был в хорошей физической форме.

– Бонгонда вышел не на фланге, а ближе к центру. Это отработка модели игры против ЦСКА?

– Ответ – удары. Тео в центральной позиции может наносить их больше и чаще.

– Сколько, по‑вашему, опасных моментов создал «Спартак» у ворот «Динамо»?

– Нам не хватало правильных решений и безошибочной игры, согласен.

– Как, по‑вашему, отработала бригада Москалева?

– Игрок соперника шел на замену с дальнего фланга через все поле. Именно шел. Мы теряли концентрацию из‑за этого – вот ответ.

Хорошо бы также ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются мячи, – сказал главный тренер «Спартака».

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36 комментариев

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igls54
Поплыл
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trick00
С каждым матчем все больше и больше ноет..
+32
-8
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fil_spb
Удары в створ 15-1 в пользу Динамо. А знаете почему? А потому что:

"Игрок соперника шел на замену с дальнего фланга через все поле. Именно шел. Мы теряли концентрацию из‑за этого – вот ответ."

Очередное убийство Спартака, блестяще раскрытое Абаскалем по горячим следам.
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мать Зетмира
Ну это уже все, финиш.
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Bartez1986
чего? игрок шел долго? ещё одна проблема? что за бред???
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WelD
Зачем ему штрафные, положа руку на сердце, если не научил команду их исполнять
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Роман Ляпин
Ответ suka1989
1 гол рикошет от руки , второй из офсайда , поплыл по ходу ты дружок
рикошет от плеча Бителло, Фомин на одной линии с защитником. Про гол Зазвонкина ничего не удалось сфантазирова тебе. Похоже на только Абаскаль поплыл. Предохраняйтесь что ли)))
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Slavnov
Ответ suka1989
1 гол рикошет от руки , второй из офсайда , поплыл по ходу ты дружок
Этот физрук с весны плывет,сливает всем подряд,один акрон чего стоит,с таким то составом,а про рикошет от руки,это бред,она прижата была,,второй похоже,что вне игры,но это не суть,статистика 23 удара,против 2,,в створ,12-1...о чем вы?
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Андрей Колбанцев
Абаскаль , наверное ,в будущем напишет книгу: ,, Почему проиграл ,, Спартак" . Тысяча и одна отмазка"
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Андрей Катиков
Ответ xoms
У Спартака всё как всегда, виноваты судьи, и (Газпром)
Это Абасраль сказал. За весь Спартак не говори. Его высказывания самих болельщиков Спартака бесят.
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Senchas
хорошо бы ВАР смотрел карточки жёлтые, особенно на 9ой минуте
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Злобный Конь
Всё и все виновны,кроме рыжего.
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Updated
Как говорится, плохому танцору....
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Алексей Иванов
Хорошо бы играть научили игроков... похоже это уже другая история...
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Royal Watcher
Хорошо бы начать в футбол играть…
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WelD
Потом скажут виноват переводчик, Абаскаль то хотел все по-другому))
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mancity91
Скоро будут требовать и на ауты смотреть
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NIK7478
Отмазок всё меньше.
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Ничего Смешного
Он фигню несёт уже давно, как я помню началось с Зенита и жк. Если тренер даёт такие ответы, то в его адекватности можно сомневаться. Ему задают прямой вопрос про моменты, он про правильные решения, которых нет уже давно. Зачем он нужен?
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rus1973
что угловые,что штрафные-полный ноль....
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Дмитрий Беляев
Ответ Updated
Как говорится, плохому танцору....
Не у него их нет!!!
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ericssons
А вот это креативно было от рыжего))))))))))))))))))
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Никита Давыдов
Это всё было бы смешно, если бы не было так грустно.Чемодан-вокзал-Севилья, рыжий.Всё, навоевался.Хватит позориться.
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КБ Сергей
Кто о чём…
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чак чакыч
если б мишки были пчелами то они бы ни почем дали спаму чемпионство Аскабаль тут не причём)))
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