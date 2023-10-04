Абаскаль о судействе в матче с «Динамо»: «Хорошо бы ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются голы»

Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак» уступил со счетом 0:3, потеряв очки впервые в текущем розыгрыше Кубка.

– Матч с «Динамо» имел для вас значение?

– Да, хотя мы уже вышли из группы.

Но на стадионе были наши болельщики. Мы их должники, мы играем в футбол ради них. Когда ты не делаешь их счастливыми, возникает долг, мы хотим отдать его как можно быстрее. Возможно, получится в воскресенье.

– Почему не играл , который уже забивал в Кубке России?

– Мы решили дать время , чтобы он был в хорошей физической форме.

– вышел не на фланге, а ближе к центру. Это отработка модели игры против ЦСКА?

– Ответ – удары. Тео в центральной позиции может наносить их больше и чаще.

– Сколько, по‑вашему, опасных моментов создал «Спартак» у ворот «Динамо»?

– Нам не хватало правильных решений и безошибочной игры, согласен.

– Как, по‑вашему, отработала бригада Москалева?

– Игрок соперника шел на замену с дальнего фланга через все поле. Именно шел. Мы теряли концентрацию из‑за этого – вот ответ.

Хорошо бы также ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются мячи, – сказал главный тренер « ».

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