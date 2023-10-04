Абаскаль о судействе в матче с «Динамо»: «Хорошо бы ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются голы»
Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак» уступил со счетом 0:3, потеряв очки впервые в текущем розыгрыше Кубка.
– Матч с «Динамо» имел для вас значение?
– Да, хотя мы уже вышли из группы.
Но на стадионе были наши болельщики. Мы их должники, мы играем в футбол ради них. Когда ты не делаешь их счастливыми, возникает долг, мы хотим отдать его как можно быстрее. Возможно, получится в воскресенье.
– Почему не играл Классен, который уже забивал в Кубке России?
– Мы решили дать время Рябчуку, чтобы он был в хорошей физической форме.
– Бонгонда вышел не на фланге, а ближе к центру. Это отработка модели игры против ЦСКА?
– Ответ – удары. Тео в центральной позиции может наносить их больше и чаще.
– Сколько, по‑вашему, опасных моментов создал «Спартак» у ворот «Динамо»?
– Нам не хватало правильных решений и безошибочной игры, согласен.
– Как, по‑вашему, отработала бригада Москалева?
– Игрок соперника шел на замену с дальнего фланга через все поле. Именно шел. Мы теряли концентрацию из‑за этого – вот ответ.
Хорошо бы также ВАР вмешиваться в фолы возле штрафной, ведь после них забиваются мячи, – сказал главный тренер «Спартака».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
"Игрок соперника шел на замену с дальнего фланга через все поле. Именно шел. Мы теряли концентрацию из‑за этого – вот ответ."
Очередное убийство Спартака, блестяще раскрытое Абаскалем по горячим следам.