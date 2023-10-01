Будущее Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА. Клуб обращался к европейским агентам

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия отставки Гильермо Абаскаль Футбол

Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ. Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», будущее главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

Не исключено, что в случае поражения руководство москвичей начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему испанцу. На сегодня такая работа не ведется.

Ранее сообщалось, что у «Спартака» есть только два кандидата на случай отставки испанца – Валерий Карпин, тренирующий «Ростов» и сборную России, и Станислав Черчесов, находящийся в данный момент без команды. «СЭ» утверждает, что эти данные в данный момент не имеют под собой реальной почвы.

По информации Metaratings.ru, «Спартак» уже начал консультации по поиску нового главного тренера. Люди от клуба неформально обращались к нескольким европейским агентам с поиском кандидатуры на смену Абаскалю.

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95 комментариев

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Olegovich1007
Если к европейским, значит ещё есть шанс, что Черчесова не будет.

Это хорошо. Для Спартака.
+58
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Покерный Футбол
Ответ Olegovich1007
Если к европейским, значит ещё есть шанс, что Черчесова не будет. Это хорошо. Для Спартака.
Обладатель золотых дублей европейских чемпионатов, почётный житель австрийского городка, кто же он если не европеец?
+49
-1
+48
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Leon Betov
Вот и конец цикла
+30
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Юрий Богодаев
Ответ Olegovich1007
Если к европейским, значит ещё есть шанс, что Черчесова не будет. Это хорошо. Для Спартака.
...но скорее всего всю статью придумали журнашлюшки))
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Кондитер
Ответ Анатолий Лузин
Тут не Абаскаля гнать надо, а этих бездарей, которые выходят на поле непонятно зачем... И это видно что они не соображают что они делают и во что они играют...такие футболисты и позорят легендарный клуб
так ,то что они не соображают это полная "заслуга" псевдотренера
+17
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demai
Царя Александра зовите, доучится в процессе
+17
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Милдронат Бромантанов
Быстро цикл проходит, однако. Казалось бы, считанные туры назад праздновали чемпионство и восторгались...
+20
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WelD
Приходит эра Мостового )
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Bring Me The Horizon
Дайте абаскалю поработать!!!
Просит вся Россия!))
+25
-16
+9
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Борис Громов
с мостовым можно и без агентов, к чему эта возня
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Анатолий Лузин
Тут не Абаскаля гнать надо, а этих бездарей, которые выходят на поле непонятно зачем... И это видно что они не соображают что они делают и во что они играют...такие футболисты и позорят легендарный клуб
+12
-8
+4
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tolobas
Ответ Bring Me The Horizon
Дайте абаскалю поработать!!! Просит вся Россия!))
и контракт ему на 10 лет без права расторжения с обеих сторон
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Groznyi2024
Федотов, не подведи!
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Дмитрий Махаев
Ответ Olegovich1007
Если к европейским, значит ещё есть шанс, что Черчесова не будет. Это хорошо. Для Спартака.
так из Австрии агенты то))
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Артем Тарасов
Рыжая бездарность
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Максим Новиков
Цикл близится к концу
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Ветер
Ответ Пикачу82
Надо ставить Черчесова и не делать мозги! В Европе все равно не играем а для внутреннего пользования он более чем подходит, по крайней мере порядок наведет
Так на авито можно завхозов поискать, чтобы порядок навели. Дешевле выйдет.
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coldwar
К европейским агентам они обращались... Еще одного такого физрука хотят получить в тренеры?
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Пол царства за Мостового!
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jexOn
Ответ Olegovich1007
Если к европейским, значит ещё есть шанс, что Черчесова не будет. Это хорошо. Для Спартака.
Черчесов не очень хороший вариант. Я бы на Юрана посмотрел в Спартаке, если честно.
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Vladimir
Ждём выход Царя
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ЛоуренсАравийский
к европейским агентам из Австрии 🥸
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Leon9
Ответ Bring Me The Horizon
Дайте абаскалю поработать!!! Просит вся Россия!))
а болото тоже просит а коневоды?
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DVS1
Ответ Алехсей Белкин
Надеюсь, сейчас истерить никто, кроме журналистов, не будет! Федун, слава Богу ушёл)) До третьего места - 2 очка, до второго места 4 очка, впереди 2/3 чемпионата + кубок, где всё, пока, отлично! Замена тренера не поможет, даже Каррера вряд ли былых успехов добьётся, а усатый или Карпин - это даже не смешно! Нужно успокоиться и двигаться дальше! И КАЧЕСТВЕННО провести зимнее ТО! А пока на морально - волевых или типа того, с одним-то напом...
О, начинается подсчет очков до какого-либо места любителями потерпеть. Так и с Каррерой было, когда команда откровенно уже тонула по игре и тоже с весны
все было понятно, но упорно этого бездаря держали на "а вдруг". Не будет "вдруг" и сейчас, не потянул рыжий в долгую, это с весны понятно.
Ну а про замену...что, кроме итальяшки, что не тренер вовсе, УБ2 и Карпина тренеров что-ли нет? Профессиональная команда должна была бы втихую рассматривать кандидатов еще в летней паузе, проанализировав как "сыграл" Абаскаль вторую часть прошлого сезона
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Alexandrius
Почему не я тренер Спартака , на крайняк Мостового можно, а Абаскаль?
+2
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