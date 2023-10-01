Будущее Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА. Клуб обращался к европейским агентам

Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир . Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», будущее главного тренера красно-белых во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ с , который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

Не исключено, что в случае поражения руководство москвичей начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему испанцу. На сегодня такая работа не ведется.

Ранее сообщалось, что у «Спартака» есть только два кандидата на случай отставки испанца – Валерий Карпин, тренирующий «Ростов» и сборную России, и Станислав Черчесов, находящийся в данный момент без команды. «СЭ» утверждает, что эти данные в данный момент не имеют под собой реальной почвы.

По информации Metaratings.ru, «Спартак» уже начал консультации по поиску нового главного тренера. Люди от клуба неформально обращались к нескольким европейским агентам с поиском кандидатуры на смену Абаскалю.

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