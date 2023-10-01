Будущее Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА. Клуб обращался к европейским агентам
Будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА.
«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ. Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», будущее главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».
Не исключено, что в случае поражения руководство москвичей начнет рассмотрение кандидатур на замену 34-летнему испанцу. На сегодня такая работа не ведется.
Ранее сообщалось, что у «Спартака» есть только два кандидата на случай отставки испанца – Валерий Карпин, тренирующий «Ростов» и сборную России, и Станислав Черчесов, находящийся в данный момент без команды. «СЭ» утверждает, что эти данные в данный момент не имеют под собой реальной почвы.
По информации Metaratings.ru, «Спартак» уже начал консультации по поиску нового главного тренера. Люди от клуба неформально обращались к нескольким европейским агентам с поиском кандидатуры на смену Абаскалю.
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Это хорошо. Для Спартака.
Просит вся Россия!))
все было понятно, но упорно этого бездаря держали на "а вдруг". Не будет "вдруг" и сейчас, не потянул рыжий в долгую, это с весны понятно.
Ну а про замену...что, кроме итальяшки, что не тренер вовсе, УБ2 и Карпина тренеров что-ли нет? Профессиональная команда должна была бы втихую рассматривать кандидатов еще в летней паузе, проанализировав как "сыграл" Абаскаль вторую часть прошлого сезона