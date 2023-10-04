Титов о замене Абаскалю «Спартаке»: «Черчесов никогда не пойдет на готовое место, где уже есть тренер»

Теги Спартак Егор Титов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России (0:3).

– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

– Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно, – сказал экс-игрок «Спартака».

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17 комментариев

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градус ненависти
всё так, вдова Федотова не даст соврать
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Jean_M
Но посидеть "спортдиром" до первой осечки действующего тренера - запросто))
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dimonivanov
Титов идиот? Сам при Федотове играл ведь. После завершения карьеры Титов пробивает дно за дном.
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Jurgen Klinsmann
покойный федотов не дал бы соврать?
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Алексей Свирин
Конечно Егор, расскажи это вдове Федотова!
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Pure
Это шутка такая?
+8
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Красная стрела
Гениально. А кто-то идет на место вторым тренером 😂?
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piper65
Короткая память у Егора Ильича… может, еще не весь бромантан вышел?!
+2
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keep13
конечно, он лучше сначала спортдиром впишется, чтобы потом со спокойной душой на это место пересесть
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Никита Давыдов
Судя по последней пресс-конференции, в Спартаке есть клоун.Тренера там нет.
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Виктор Поникаров
да, Егор, - коротка у Вас память,- В.Г.ФЕДОТОВА,- ЗАБЫЛИ..?
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Николай Рвачев
Ответ градус ненависти
всё так, вдова Федотова не даст соврать
Хорошо сказано 👍
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Н.Ф.
. . . . .
Федотов заменил Старкова.
Черчесов заменил Федотова.
Лаудруп заменил Черчесова.
Карпин заменил Лаудрупа.
. . . . .
+1
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sled
Дааа ааа!
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Никита Давыдов
И вообще-то, когда тренера увольняют, то на его место ищут нового.В чём тут Титов видит противоречие - непонятно.
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Альфред
Ахах)) Да он только туда и пойдёт. Назначение Черчесова - будет ошибкой с его кислой харей и надутым видом. С Валерой хотя бы весело будет.
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Alexandr Sokolov
Ответ Jurgen Klinsmann
покойный федотов не дал бы соврать?
а можно поподробней? в чем там дело
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