Титов о замене Абаскалю «Спартаке»: «Черчесов никогда не пойдет на готовое место, где уже есть тренер»
Егор Титов высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.
Сегодня «Спартак» под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России (0:3).
– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?
– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.
– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.
– Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно, – сказал экс-игрок «Спартака».
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Федотов заменил Старкова.
Черчесов заменил Федотова.
Лаудруп заменил Черчесова.
Карпин заменил Лаудрупа.
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