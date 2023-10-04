Титов о замене Абаскалю «Спартаке»: «Черчесов никогда не пойдет на готовое место, где уже есть тренер»

Егор Титов высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.

Сегодня « » под руководством испанского специалиста потерпел поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России (0:3).

– Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

– А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

– Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

– работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно, – сказал экс-игрок «Спартака».

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