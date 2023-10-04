Экс-директор «Спартака» Шикунов об Абаскале: «Такой большой клуб и такой маленький тренер, он не понимает, что делает. Соболева убрал – обиделся после «Крыльев», видимо»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Шикунов Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Экс-директор «Спартака» Александр Шикунов недоволен работой Гильермо Абаскаля.

«Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В прошедшие выходные красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в Мир РПЛ (0:4).

– Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется.

Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него пояилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и все становится хуже и хуже. Таким образом ты ничего не добьешься и не построишь, не наиграешь.

– Вы увидели хоть какие‑то проблески?

– Нет, ни одного. Ничего позитивного, а еще Абаскаль убрал Соболева. Видимо, обиделся после «Крыльев». Ни в какие рамки не лезет, – сказал Шикунов.

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16 комментариев

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КБ Сергей
Абаскаль всё делает правильно. Сольёт игру армейцам, получит пинка под зад и золотой парашют, с которым встретит Рождество на Родине, в кругу семьи, без нервотрёпки и при деньгах.
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Великий Алонсо
Все кто можно уже обосрали Абаскаля.
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Древний спартач
Ответ Виктор Кульков
кто такой соболев🤣🤣🤣еще один.Он не тянет,он ни чего не показывает,хватит жалеть паспортистов.Нужен напрочь который даст конкуренцию.
Вообще-то , Соболь один из лучших в Спартаке .
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КБ Сергей
Ответ Пикачу82
Соболева убрал так как дает отдохнуть и проводит ротацию состава, это логично в кубкоаой игре которая вообще ничего не решает, как тренер он грамотно сделал
А зачем Соболеву отдыхать, если с ЦСКА он играть не будет? Мелёшина хотел посмотреть? Ок. Посмотрел? И как? Кто будет в нападении с ЦСКА играть? Не удивлюсь, если тот же Мелёшин, или Игнатов.))) А молодому Быковскому, в ничего не значащем матче, он шанса показать себя так и не дал. Где логика? Команда проигрывает два мяча, а тренер убирает единственного нападающего и перетряхивает опорку и крайнего защитника. Это реальный самослив. Других объяснений, лично у меня нет.
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Slavnov
Ответ Пикачу82
Соболева убрал так как дает отдохнуть и проводит ротацию состава, это логично в кубкоаой игре которая вообще ничего не решает, как тренер он грамотно сделал
Да он не тренер,а физрук молодежек,его в греции пнули,в швейцарии,когда он успел тренером стать?
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Пикачу82
Соболева убрал так как дает отдохнуть и проводит ротацию состава, это логично в кубкоаой игре которая вообще ничего не решает, как тренер он грамотно сделал
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Виктор Кульков
🤣🤣🤣кто минусует. у вас мнения своего нет и правда глаза колит.
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hulk&boloto
Ответ КБ Сергей
Абаскаль всё делает правильно. Сольёт игру армейцам, получит пинка под зад и золотой парашют, с которым встретит Рождество на Родине, в кругу семьи, без нервотрёпки и при деньгах.
А сына назвал Николай вторым именем, чтоб все поверили...
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Ковид 07.10.52
Ответ Великий Алонсо
Все кто можно уже обосрали Абаскаля.
Еще не все, там очередь стоит.
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Одна сегодняшняя победа Шахтёра над Антверпеном стоит всех Евровыступлений Спартака в 21 веке О каком большом клубе речь?
Спартак - главный клуб России. Гурник - клуб без определённого места жительства
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