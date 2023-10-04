Экс-директор «Спартака» Шикунов об Абаскале: «Такой большой клуб и такой маленький тренер, он не понимает, что делает. Соболева убрал – обиделся после «Крыльев», видимо»

Экс-директор «Спартака» Александр Шикунов недоволен работой Гильермо Абаскаля.

« » проиграл «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В прошедшие выходные красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в Мир (0:4).

– Я бы сказал, что уходят не после такого матча с « », а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется.

Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него пояилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и все становится хуже и хуже. Таким образом ты ничего не добьешься и не построишь, не наиграешь.

– Вы увидели хоть какие‑то проблески?

– Нет, ни одного. Ничего позитивного, а еще Абаскаль убрал . Видимо, обиделся после « ». Ни в какие рамки не лезет, – сказал Шикунов.

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