«Спартак» проиграл 2 матча подряд с общим счетом 0:7. Дальше – дерби с ЦСКА

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» проиграл два матча подряд, не забив ни одного гола и пропустив семь.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение от «Динамо» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). 

22 октября красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в Мир РПЛ.

Следующий матч «Спартак» проведет 8 октября – команда встретится с ЦСКА. 

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80 комментариев

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fil_spb
А вот и семерочка. Красно-белая магия чисел
+26
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Demyan Grachev
мне одному кажется,что рыжего сливают?
+9
-2
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Счастье жить
тoлько бы рыжего не уволили

бгг
+12
-5
+7
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WelD
Ответ Demyan Grachev
мне одному кажется,что рыжего сливают?
Возможно. А футболистам не позорно так играть !?
+6
-1
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RSI
Ответ Demyan Grachev
мне одному кажется,что рыжего сливают?
Нас двое😄
+7
-2
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Марат Фархатович
позорище
+5
-1
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Тралл из Питера
Ответ balander09
матч сенодня не смотрел, но по статистике что-то удручающе совсем. КБ вообще нулевые были?
Моментов у «Спартака» совсем не было, если честно, Динамо выглядело значительно лучше
+3
0
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balander09
матч сенодня не смотрел, но по статистике что-то удручающе совсем. КБ вообще нулевые были?
+5
-3
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Peter Parker
Ну, раз вышли отбывать номер, то пусть бы уж полностью молодежь играла. Выход из кубка никуда не денется, но Спартак просто в роли груши вышел. Хотя, я даже огорчен, что Динамо так слабо пользовалось ситуацией. Могли гораздо лучше сыграть.
Максименко - лучший игрок Спартака в матче. Жаль этого добряка, не заслужил пропустить тройку
+3
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Bremensk 111
Ответ & Co1366
Закат.
Надеюсь ценители Джикии поутихнут…
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-2
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Пашка Донофф
Ответ balander09
матч сенодня не смотрел, но по статистике что-то удручающе совсем. КБ вообще нулевые были?
Они на игру не приехали
+3
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Peter Parker
Ответ Groznyi2024
Вообще не жаль Максименко, после того, как в 2018 году он по 2 минуты вводил мяч в игру в Питере
Убедительный аргумент(нет)
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Barcelona Forever
Ответ trick00
Звучит как заговор
можно мы будем смеяться над это шуткой только первый 100000 раз
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crazy_elky
В былые времени могли и за один матч столько пустить. Стареют ребята, теряют хватку.
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trick00
Звучит как заговор
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Заборостроитель
Гостевая семерочка
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Андрей Семаков
матч не смотрел но по словам друзей
жопа добавлю одно, абаскаль что с тобой!
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Николай Демин
Ответ Локоть Артеста
После трёх туров золотые медали уже примеряли😄 Вот, получите, распишитесь.
Да никто из болельщиков Спартака не примерял,проходили уже не раз,а вот журналисты да,болельщики других команд почему-то приписывают всё болелам...
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T622222
А тренера не уволят - будут ждать от ЦСКА еще 3-и)
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Данко Лазович
боже абаскаля храни))
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Александр Павлов
Рыжий пока. Пиджак привезу в аэропорт
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Vatikan
Ответ Demyan Grachev
мне одному кажется,что рыжего сливают?
Он сам, по ходу, так делает, чтоб его уволили и получил неустойку. Поэтому постоянно мега непонятный состав и ещё более тупые замены
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Евгений Павленко
Спартак навсегда в моём сердце.
какие бы они небыли
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Сергей Сурков
очень горько ,не от результата а от самой игры,Динамо с победой ,больше ни чего нехочеться писать
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Никита Давыдов
Ответ За Валенсию с 1999
Валенсия Спартак унижала с разгромными счетами ещё в начале века, до того как это стало мейнстримом
Валенсию кто только в Европе не драл.Да и в Испании тоже.Бездарнейшая команда без побед и трофеев.
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