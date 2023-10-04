«Спартак» проиграл 2 матча подряд с общим счетом 0:7. Дальше – дерби с ЦСКА
«Спартак» проиграл два матча подряд, не забив ни одного гола и пропустив семь.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение от «Динамо» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3).
22 октября красно-белые уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в Мир РПЛ.
Следующий матч «Спартак» проведет 8 октября – команда встретится с ЦСКА.
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бгг
Максименко - лучший игрок Спартака в матче. Жаль этого добряка, не заслужил пропустить тройку
жопа добавлю одно, абаскаль что с тобой!
какие бы они небыли